Какой сегодня праздник 24 февраля 2025 года: как не навлечь проблемы на свою семью

Какой церковный праздник в Украине отмечают 24 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день первого и второго обретения головы Иоанна Крестителя.
Какой сегодня праздник
24 февраля отмечают следующие праздники:
- Масленица
- Начало войны России против Украины в 2022 году
- Всемирный день барменов
- Всемирный день информационной архитектуры
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 24 февраля в Украине отмечают день первого и второго обретения головы Иоанна Крестителя.
Известно, что этот праздник посвящен обретению головы святого Иоанна Предтечи, которая была найдена дважды. Первое обретение произошло в IV веке. Голова Иоанна Крестителя была найдена в Иерусалиме и возвращена в Иерусалимский храм. Второе обретение произошло в V веке. Голова святого была найдена в Константинополе (современный Стамбул) и также возвращена в храм.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 24 февраля
24 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Иван, Илларион.
Что нельзя делать 24 февраля
- В народе существует поверье, что 24 февраля запрещено ссориться, ведь таким образом можно навлечь проблемы на свою семью.
- Также в день Иоанна Крестителя, в народе старались избегать громкого веселья и чрезмерных развлечений.
- В этот день стоит отказаться от различных видов рукоделия: нельзя прясть и вязать.
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