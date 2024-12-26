Какой сегодня праздник 26 декабря 2024 года: что запрещено делать после Рождества

Какой церковный праздник в Украине отмечают 26 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день Собора Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника.
Какой сегодня праздник
26 декабря отмечают следующие праздники:
- День подарков
- День благодарности запиской
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 26 декабря в Украине отмечают день Собора Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника.
Считается, что этот праздник является одним из крупнейших для христиан. Прежде всего он посвящен Пресвятой Богородице, которая родила Иисуса Христа, поэтому это является проявлением уважения к ее особому месту в истории спасения. В этот день в церквях для верующих проводят праздничные богослужения, где читаются евангельские отрывки, касающиеся рождения Христа и роли Пресвятой Богородицы.
На богослужении прославляют Матерь Божью как ту, через которую произошло воплощение Сына Божьего. Праздник подчеркивает важность Пресвятой Богородицы как заступницы человечества перед Богом и как символа покорности и веры.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 26 декабря
26 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Лука, Степан, Федор, Антонина.
Что нельзя делать 26 декабря
- В народе существует примета, что в этот день также нельзя выносить из дома мусор и хлам, ведь это может иметь негативные последствия.
- Также 26 декабря запрещено отказывать в помощи, особенно, если это просьба беременных.
- Считается, что нельзя в этот день выбрасывать разбитую посуду или другие ненужные вещи, ведь это может принести несчастье в семью.
Больше интересных новостей:
- Гороскоп на 2025 год: какому знаку зодиака невероятно повезет
- Гороскоп на сегодня 25 декабря: Стрельцам - огромное везение, Тельцам - прибыль
- Гороскоп на 2025 год от Влада Росса: Близнецам - деньги, Козерогу - расставание, Водолею - сюрпризы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред