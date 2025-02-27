Какой сегодня праздник 27 февраля 2025 года: что нельзя делать этим вечером

Какой церковный праздник в Украине отмечают 27 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.
Какой сегодня праздник
27 февраля отмечают такие праздники:
- Международный день полярного медведя
- День осведомленности об аносмии
- Национальный день хачапури в Грузии
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 27 февраля в Украине отмечают день святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.
Известно, что Прокопий был византийским монахом, который жил во второй половине VIII века, родился в области Декаполис. Также Прокопий известен своим монашеским подвижничеством, молитвой и постом. Прокопий был одним из активных противников иконоборческой ереси. За свои убеждения он был подвергнут многочисленным пыткам и заключен в темницу, где провел много лет вместе с другими православными подвижниками, включая Василия Исповедника.
После смерти Льва V Прокопий прожил еще около десяти лет, продолжая свои монашеские подвижничества. Он умер в глубокой старости, оставив по себе славу как великого защитника православных икон.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 27 февраля
27 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Макар, Михаил, Петр, Степан, Яков.
Что нельзя делать 27 февраля
- В народе считается, что в этот вечер, 27 февраля, людям не стоит заниматься тяжелым трудом, чтобы не навлечь на себя усталость и болезни.
- Также в этот день существует поверье, что нити, спряденные сегодня, могут принести человеку тяжелую судьбу. Поэтому женщины не пряли и не вязали.
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