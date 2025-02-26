Какой сегодня праздник 26 февраля 2025 года: что сделать, чтобы иметь успешный год

Какой православный праздник 26 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 26 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 26 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого Порфирия, епископа Газского.

Какой сегодня праздник

26 февраля отмечают следующие праздники:

видео дня

День сопротивления оккупации Крыма

День персонального шеф-повара

Всемирный день фисташки

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 26 февраля в Украине отмечают день святого Порфирия, епископа Газского.

Из библейских преданий известно, что Порфирий родился примерно в 346 году в Салониках. Он происходил из богатой и известной семьи. В 25 лет он поступил в скитский монастырь в Египте, где и прожил пять лет. Впоследствии он отправился в Иерусалим, чтобы посетить святые места, и поселился в пещере над Иорданом. В 385 году, когда Порфирию исполнилось 40 лет, его рукоположили в священники, и патриарх Иерусалимский поручил ему хранить часть Господнего креста.

После того, как в 396 году умер епископ города Газы, местные христиане пригласили митрополита Кесарии поставить нового епископа. Порфирия рукоположили на Газского епископа, и он трудился над спасением человеческих душ в течение 24 лет. Святой Порфирий умер в 420 году.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 26 февраля

26 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Иван, Николай, Петр, Сергей, Анна.

Что нельзя делать 26 февраля

В народе считается, что в этот день запрещено ссориться и устраивать скандал, ведь считалось, что это может навлечь беды на семью.

Также 26 февраля не стоит лениться, ведь верили, что ленивый не будет иметь удачного года.

В этот день нельзя оскорблять людей и животных, желать зла и отказывать в помощи.

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