Какой сегодня праздник 26 февраля 2025 года: что сделать, чтобы иметь успешный год

Какой церковный праздник в Украине отмечают 26 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого Порфирия, епископа Газского.
Какой сегодня праздник
26 февраля отмечают следующие праздники:
- День сопротивления оккупации Крыма
- День персонального шеф-повара
- Всемирный день фисташки
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 26 февраля в Украине отмечают день святого Порфирия, епископа Газского.
Из библейских преданий известно, что Порфирий родился примерно в 346 году в Салониках. Он происходил из богатой и известной семьи. В 25 лет он поступил в скитский монастырь в Египте, где и прожил пять лет. Впоследствии он отправился в Иерусалим, чтобы посетить святые места, и поселился в пещере над Иорданом. В 385 году, когда Порфирию исполнилось 40 лет, его рукоположили в священники, и патриарх Иерусалимский поручил ему хранить часть Господнего креста.
После того, как в 396 году умер епископ города Газы, местные христиане пригласили митрополита Кесарии поставить нового епископа. Порфирия рукоположили на Газского епископа, и он трудился над спасением человеческих душ в течение 24 лет. Святой Порфирий умер в 420 году.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 26 февраля
26 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Иван, Николай, Петр, Сергей, Анна.
Что нельзя делать 26 февраля
- В народе считается, что в этот день запрещено ссориться и устраивать скандал, ведь считалось, что это может навлечь беды на семью.
- Также 26 февраля не стоит лениться, ведь верили, что ленивый не будет иметь удачного года.
- В этот день нельзя оскорблять людей и животных, желать зла и отказывать в помощи.
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