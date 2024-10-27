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Какой сегодня праздник 27 октября 2024: почему нельзя давать деньги в долг

Юлия Закрепа
27 октября 2024, 04:30
589
Какой православный праздник 27 октября - Главред поделился интересной информацией о празднике в этот день.
Какой сегодня праздник 27 октября 2024: почему нельзя давать деньги в долг
Какой праздник 27 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 27 октября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого мученика Нестора.

Какой сегодня праздник

27 октября отмечают следующие праздники:

видео дня
  • Всемирный день аудиовизуального наследия
  • День автомобилиста
  • День украинской письменности и языка
  • Переход на зимнее время
  • Всемирный день трудотерапии
  • День свекрови

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 27 октября в Украине отмечают день святого мученика Нестора, святых мучеников Капитолины и Еротииды.

Нестор Летописец известный древнерусский историк и писатель. Известно, что мученик жил в XI веке и был монахом Киево-Печерского монастыря. Также Нестор является автором "Повести временных лет" - это один из важнейших источников для изучения истории Руси. Его жизнь и деятельность отмечаются преданностью своей вере и огромным вкладом в развитие древнерусской культуры и историографии. Преподобный Нестор имел отличные знания по истории, литературе, греческому языку и богословию. Умер Нестор-летописец около 1114 года.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 27 октября

27 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Валентин, Марк, Нестор.

Что нельзя делать 27 октября

  • В народе считают, что в воскресенье 27 октября лучше не давать деньги в долг, ведь могут возникнуть финансовые проблемы.
  • Также в этот день не стоит переедать, ведь могут быть проблемы со здоровьем.

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