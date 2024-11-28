Какой сегодня праздник 28 ноября 2024 года: в этот день нельзя отдавать вещи из дома

Какой православный праздник 28 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Какой праздник 28 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 28 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого преподобномученика Стефана Нового и святого мученика Иринарх.

Какой сегодня праздник

28 ноября отмечают следующие праздники:

видео дня

День благодарения

День работника системы финансового мониторинга Украины

День Красной Планеты

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 28 ноября в Украине отмечают день святого преподобномученика Стефана Нового и святого мученика Иринарха.

Известно из библейских преданий, что Стефан был известным святым в православной церкви. Он родился в 1896 году в селе Липовец, что на Волыни. В 1921 году он пришел в монастырь, где принял монашеский постриг и стал игуменом. Святой Стефан был известен своей духовной силой и верой. Он много работал над духовным возрождением и помогал бедным и нуждающимся. В 1937 году он был арестован советской властью и после допросов был жестоко расстрелян.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 28 ноября

28 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен как Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Анна.

Что нельзя делать 28 ноября

Существует примета, что 28 ноября запрещено убирать дома после полудня.

Также в народе считают, что незамужним девушкам не стоит ходить в этот день с распущенными волосами. Существует поверье, что будете долго ждать суженого.

В этот день также нельзя отдавать что-то из дома, ведь можно залезть в долги.

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