Какой сегодня праздник 31 декабря 2024 года: как привлечь благополучие в дом

Какой православный праздник 31 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что не стоит делать 31 декабря / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 31 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой преподобной Мелании на Отдание Рождества Христова.

Какой сегодня праздник

31 декабря отмечают следующие праздники:

видео дня

День без перерывов

День окончательных решений

Канун Нового года

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 31 декабря в Украине отмечают день святой преподобной Мелании и Отдание Рождества Христова.

Известно, что Мелания была одной из самых известных христианских святых аскеток и монахинь. Она родилась в 383 году в богатой римской семье, которая имела высокое социальное положение.

Мелания с юности посвятила свою жизнь Богу. После смерти своего мужа, на котором она вышла замуж в 14 лет и потери двух детей, она раздала свое большое богатство бедным и отправилась в святые места, чтобы вести аскетический образ жизни.

Впоследствии стало известно, что она основала монастыри в Иерусалиме, где провела остаток своей жизни в молитве, посте и служении бедным и больным. Преподобная Мелания умерла в 439 году. Она была известна своей глубокой верой, милосердием и самопожертвованием.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 31 декабря

31 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Михаил, Петр, Мелания.

Что нельзя делать 31 декабря

31 декабря запрещено занимать и брать в долг, иначе весь следующий год можно ходить в долгах.

Также в этот день не стоит отказывать щедривникам, ведь благополучие вашего дома может исчезнуть на целый год.

В народе считают, что в этот день запрещается выносить из дома мусор.

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