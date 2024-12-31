Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Какой сегодня праздник 31 декабря 2024 года: как привлечь благополучие в дом

Юлия Закрепа
31 декабря 2024, 05:00
449
Какой православный праздник 31 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 31 декабря 2024 года: как привлечь благополучие в дом
Что не стоит делать 31 декабря / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 31 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой преподобной Мелании на Отдание Рождества Христова.

Какой сегодня праздник

31 декабря отмечают следующие праздники:

видео дня
  • День без перерывов
  • День окончательных решений
  • Канун Нового года

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 31 декабря в Украине отмечают день святой преподобной Мелании и Отдание Рождества Христова.

Известно, что Мелания была одной из самых известных христианских святых аскеток и монахинь. Она родилась в 383 году в богатой римской семье, которая имела высокое социальное положение.

Мелания с юности посвятила свою жизнь Богу. После смерти своего мужа, на котором она вышла замуж в 14 лет и потери двух детей, она раздала свое большое богатство бедным и отправилась в святые места, чтобы вести аскетический образ жизни.

Впоследствии стало известно, что она основала монастыри в Иерусалиме, где провела остаток своей жизни в молитве, посте и служении бедным и больным. Преподобная Мелания умерла в 439 году. Она была известна своей глубокой верой, милосердием и самопожертвованием.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 31 декабря

31 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Михаил, Петр, Мелания.

Что нельзя делать 31 декабря

  • 31 декабря запрещено занимать и брать в долг, иначе весь следующий год можно ходить в долгах.
  • Также в этот день не стоит отказывать щедривникам, ведь благополучие вашего дома может исчезнуть на целый год.
  • В народе считают, что в этот день запрещается выносить из дома мусор.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник Новогодние праздники календарь праздников церковный праздник Новый год 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ восстановили ранее утраченные позиции на трех "горячих" направлениях - ISW

ВСУ восстановили ранее утраченные позиции на трех "горячих" направлениях - ISW

07:12Украина
Россияне содрогнулись от масштабной атаки: дроны ударили по нефтебазе РФ, детали

Россияне содрогнулись от масштабной атаки: дроны ударили по нефтебазе РФ, детали

06:30Мир
Украину "трусит" почти 8-балльный шторм: когда закончится жесткая магнитная буря

Украину "трусит" почти 8-балльный шторм: когда закончится жесткая магнитная буря

05:55Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Не просто маркировка: почему на колесах пишут "R" - водители будут удивлены

Не просто маркировка: почему на колесах пишут "R" - водители будут удивлены

Знаки зодиака, которые обречены на небывалый успех в 2025 году

Знаки зодиака, которые обречены на небывалый успех в 2025 году

Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

Гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января: Водолеям - деньги, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января: Водолеям - деньги, Ракам - шанс

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

08:02

Реальная оценка: в Пентагоне озвучили правду о потерях войск КНДР на Курщине

07:52

"Я счастлива": предательница Ани Лорак готовится стать мамой

07:12

ВСУ восстановили ранее утраченные позиции на трех "горячих" направлениях - ISW

06:30

Россияне содрогнулись от масштабной атаки: дроны ударили по нефтебазе РФ, детали

06:10

Что происходит на фронте к концу года?мнение

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – ОгрызкоГорячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко
05:55

Украину "трусит" почти 8-балльный шторм: когда закончится жесткая магнитная буря

05:00

Какой сегодня праздник 31 декабря 2024 года: как привлечь благополучие в дом

04:35

Как по-другому сказать "подарунок": стоит знать ряд благозвучных синонимовВидео

04:09

Весь год будут преследовать проблемы и трудности: что нельзя делать 31 декабря

Реклама
03:30

Как правильно открывать шампанское на Новый год: главные правила

03:01

Почему собаки виляют хвостом: ветеринар дала исчерпывающий ответ

02:30

Путин дожмет Лукашенко: экс-глава МИД о вероятности вступления Беларуси в войнуВидео

02:00

Галь Гадот попала в больницу с огромным тромбом на восьмом месяце беременности

01:20

Два-три эсминца сделают залп по России: эксперт о сценарии войны РФ с НАТО

00:45

В Украине для солдат и сержантов упростили получение офицерских званий

30 декабря, понедельник
23:54

Потери под Покровском за сутки достигли почти 500 человек: какая ситуация на фронте

23:23

Юрий Горбунов высказался по кума Потапа: "Как ему жить"

23:18

Имеете ли вы лидерские качества: тест по картинке для тех, кто не боится правды

22:56

"Мне сказали 2 источника": Гордон - о "завершении" войны 30 декабря

22:53

Будут ли отключать свет на Новый год: в Раде расставили все точки над "і"

Реклама
22:30

Зеленский уволил заместителя Ермака и руководителей двух ОГА: что известно

22:17

Какая главная ошибка зимних поездок: совет механика, который сохранит двигатель

22:03

Нечесаная Екатерина Бужинская "засветилась" без макияжа

21:55

РФ накапливает силы для прорыва: какие угрозы появились для Херсона и Запорожья

21:44

Напиток моментально избавит от похмелья: простой рецепт

21:43

Едва сдерживал эмоции: чувствительный украинский стих от военного после пленаФото

21:38

Почему мед никогда не портится: неочевидный ответ удивит многих

21:20

Вывод войск ВСУ с Курщины: эксперт ответил, отдаст ли Зеленский приказ

21:00

Чтобы не разозлить Зеленую Змею: каких цветов лучше избегать в новогоднюю ночь

20:45

Путин продолжает наступать: в 2025 году Европа может изменить помощь УкраинеЭксклюзив

20:22

Обнимаются и плачут: военные впервые увидели и услышали родных после пленаФотоВидео

20:18

Кто из звезд умер в 2024 году: кого потерял мирВидео

20:11

Зачем опытные водители возят в авто кусочек мыла: ответ удивит многих

20:01

Бизнесу взвинтили цену за транспортировку газа: изменится ли тариф для населения

19:51

"Путин отступит": Огрызко описал сценарий для РФ на 2025, что переиграет войну

19:41

София Ротару появилась в Сети с русским поздравлением

19:33

Новый год будет аномально теплым: когда в Украину придет резкое похолодание

19:24

Куршевель, губы на камеру: как отдыхает московская внучка Ющенко и племянница Ефросининой

19:10

Почему Россия прекратит поставки газа в Приднестровьемнение

19:07

Где 3 отличия: чем отличаются два рисунка - надо угадать за 17 секунд

Реклама
19:01

Проверенный бабушкин метод: как легко отмерить ингредиенты без весов

18:37

Дмитрий Комаров осуществил мечту детей, родители которых погибли из-за войныФото

18:14

Президент Зеленский назначил военного омбудсмена: что о нем известно

17:50

По судну "хорошенько отстрелялись": чем Россия могла сбить самолет под Актау

17:41

Должен знать каждый водитель: какие вещи опасно оставлять в автомобиле зимой

17:08

Большой обмен пленными: домой вернулись украинские военныеФотоВидео

16:51

Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

16:46

Суджа будет встречать Новый год украинской: эксперт развенчал мифы об успехе РФ

16:43

Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

16:42

Почему коты много спят: ответ ветеринара удивит хозяев

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять