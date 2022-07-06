Курбан-байрам 2022: дата, традиции и поздравления с праздником

Курбан-байрам 2022 / risu.ua

Одним из самых главных праздников ислама является Ид аль-Адха или Курбан-байрам. В мусульманской религии это дни почитания пророка Ибрагима и его жертвы. Это праздник призван напомнить о милосердии и благочестии Всевышнего.

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Когда Курбан-байрам в 2022 году

Курбан-байрам отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Дата его начала – 10 день месяца мусульман Зуль-хиджа. В 2022 году Курбан-байрам начинается с вечера 9 июля и продолжится до 13 числа. В Украине это государственный праздник без объявления выходного дня, а в мусульманских странах его отмечают с размахом 3-5 дней.

Традиции праздника Курбан-байрам

В преддверии праздника правоверные мусульмане обязаны совершить полное омовение. Нельзя встречать этот день в грязной и старой одежде. Люди надевают свои лучшие наряды.

Неотъемлемая часть торжеств – ритуальное жертвоприношение после утреннего намаза в мечети. Верующие закалывают барана, корову или верюблюда, вспоминая о жертвах пророка Ибрагима. Животные должны быть молодыми и здоровыми. Мясными блюдами раздают милостыню и угощают родных и друзей. В этот день принято также вспоминать умерших и молиться за их души.

Считается, что убивать животное для жертвоприношения должны совершеннолетние люди. Совершать обряд нельзя слепым и женщинам в периоде менструации. Также запрещается тащить животных к месту заклания и показывать им ножи.

Что нельзя делать в Курбан-байрам

Накануне праздника в День Арафат нельзя до восхода солнца употреблять пищу и пить воду. Мусульмане придерживаются однодневного поста. Этот запрет не распространяется на тех, кто совершает паломничество в Мекку.

В первый день Курбан-байрам 2022 нельзя заниматься физическим трудом. Считается, что это отвлекает от молитв.

Курбан-байрам 2022 – поздравления

Главным поздравлением праздника, которым встречают друг друга мусульмане является фраза "Ид мубарак", что означает "благословен праздник".

Как поздравить мусульманина с Курбан-байрам:

Иду-кум мубарак — Да будет благословенен ваш праздник!

Ид аль-Адъхьа мубарак — Благословенен праздник жертвоприношения!

Такъаббаля-Ллаху минна ва-мин-кум съалихьу ль-а’маль — Да примет Аллах от нас и от вас праведные дела!

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