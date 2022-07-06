УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Курбан-байрам 2022: дата, традиции и поздравления с праздником

6 июля 2022, 14:04

Как поздравить мусульманина с Курбан-байрам и что нельзя делать в день праздника - в материале Главреда.

Курбан-байрам
Курбан-байрам 2022 / risu.ua

Одним из самых главных праздников ислама является Ид аль-Адха или Курбан-байрам. В мусульманской религии это дни почитания пророка Ибрагима и его жертвы. Это праздник призван напомнить о милосердии и благочестии Всевышнего.

О профессиональных и международных праздниках второго месяца лета читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.

Когда Курбан-байрам в 2022 году

Курбан-байрам отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Дата его начала – 10 день месяца мусульман Зуль-хиджа. В 2022 году Курбан-байрам начинается с вечера 9 июля и продолжится до 13 числа. В Украине это государственный праздник без объявления выходного дня, а в мусульманских странах его отмечают с размахом 3-5 дней.

Традиции праздника Курбан-байрам

В преддверии праздника правоверные мусульмане обязаны совершить полное омовение. Нельзя встречать этот день в грязной и старой одежде. Люди надевают свои лучшие наряды.

Неотъемлемая часть торжеств – ритуальное жертвоприношение после утреннего намаза в мечети. Верующие закалывают барана, корову или верюблюда, вспоминая о жертвах пророка Ибрагима. Животные должны быть молодыми и здоровыми. Мясными блюдами раздают милостыню и угощают родных и друзей. В этот день принято также вспоминать умерших и молиться за их души.

Считается, что убивать животное для жертвоприношения должны совершеннолетние люди. Совершать обряд нельзя слепым и женщинам в периоде менструации. Также запрещается тащить животных к месту заклания и показывать им ножи.

Что нельзя делать в Курбан-байрам

Накануне праздника в День Арафат нельзя до восхода солнца употреблять пищу и пить воду. Мусульмане придерживаются однодневного поста. Этот запрет не распространяется на тех, кто совершает паломничество в Мекку.

В первый день Курбан-байрам 2022 нельзя заниматься физическим трудом. Считается, что это отвлекает от молитв.

Курбан-байрам 2022 – поздравления

Главным поздравлением праздника, которым встречают друг друга мусульмане является фраза "Ид мубарак", что означает "благословен праздник".

Как поздравить мусульманина с Курбан-байрам:

Иду-кум мубарак — Да будет благословенен ваш праздник!

Ид аль-Адъхьа мубарак — Благословенен праздник жертвоприношения!

Такъаббаля-Ллаху минна ва-мин-кум съалихьу ль-а’маль — Да примет Аллах от нас и от вас праведные дела!

Читайте также:

Курбан-Байрам
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:04

Курбан-байрам 2022: дата, традиции и поздравления с праздником

13:42

Мыло по 300 грн, шампунь по 600 грн: в Херсоне показали космические цены на товары первой необходимости

13:35

Бойцы ВСУ спасли овчарку, которую оккупанты размалевали краской и морили голодом

13:32

Зеленка для огурцов завалит урожаем: как применять дешевое средство, которое есть в каждой аптечкеВидео

13:29

"Победа Украины - это длительный процесс": эксперт объяснил, может ли война завершиться в 2023 годуВидео

Реклама
13:26

В моду вернулась очаровательная короткая стрижка боб в стиле принцессы Дианы

13:11

Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать

13:00

Гороскоп на завтра 7 июля 2022: Девам – везение, Весам – важные новости, Стрельцам – удачные совпаденияВидео

12:49

Новые "фейерверки": в Макеевке и Великом Бурлуке горят склады боеприпасов оккупантовВидео

12:42

Армия алкашей: на Запорожье запретили продажу алкоголя оккупантам, те спиваются и убегают

12:38

Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник

12:38

Воевать не придется: когда и как Россия вернет Крым Украине – прогноз астрологаВидео

12:09

Венгрия не поставляет Украине оружие, потому что РФ начнет обстреливать Закарпатье – Сиярто

12:03

"На нас идет танк": под Лисичанском погибли белорусские добровольцы, они прикрывали собратьевВидео

11:43

"Раскабанела на 10-15 кг, платье по швам трещит": Ани Лорак вышла на публику и удивила внешним видомВидео

11:28

Спасал бойцов под обстрелами и брал пленных: на Донбассе погиб 21-летний медикВидео

11:08

Украинские военные приехали на учения в Британию: в правительстве рассказали подробностиВидео

11:00

Можно ли от мороженного заболеть: советы врача для детей и взрослых

10:49

У замглавы Харьковского областного совета нашли паспорт РФ: ГБР требует отстранить его от должности

10:40

ВСУ уничтожили "русскомирца" Елизарова, прославлявшего "ЛНР" в памятникахВидео

Реклама
10:15

На Донбассе нацгвардеец под обстрелами спас более 500 бойцовВидео

09:56

Установки HIMARS и CAESAR преломят ход войны, но через несколько месяцев – Sky NewsВидео

09:52

Основная битва за Донбасс состоится в Славянске - британская разведкаВидео

09:38

"Он не в коме, еще ходит": мольфарка спрогнозировала, когда умрет Путин

08:53

ВСУ остановили наступление врага около 8 населенных пунктов: у россиян сильные потери – ГенштабВидео

08:46

В РФ возвращается государственный антисемитизммнение

08:37

В Харькове российская ракета убила бразильскую модель и снайпера, которая воевала за Украину — СМИ

08:33

Как убрать негативную энергию из дома: самый простой и эффективный способ

08:29

Гороскоп на сегодня 6 июля 2022: Тельцам - большая удача, Скорпионам – интриги, Водолеям – денежное чутье

08:10

Авиация ВСУ "покрошила" оккупантов на Херсонщине: ударили по опорным пунктамВидео

08:00

Как приготовить вкусную настойку из смородины: простой рецептВидео

07:45

Смогли остановить наступление танков РФ: в боях за Украину погиб белорусский доброволец Иван "Брест"

07:20

Ребята, идите к Путину!мнение

07:15

Моцарт vs Вагнер: добровольцы из США создали группировку для помощи украинским военным

06:47

Кремль готовится к затяжной войне: аналитики ISW назвали цель вторжения Путина в Украину

06:02

Лукашенко просто хочет выжить - интервью с военным экспертом Сергеем ГрабскимВидео

05:20

Самое вкусное и очень простое императорское варенье из смородины: простой рецептВидео

04:50

Доллар взлетит до 40 гривен: названо условие стремительной девальвацииВидео

03:42

Как сейчас выглядит главная героиня мини-сериала Королек - птичка певчая - 59-летняя Айдан Шенер

03:17

"Ощущение, что мы не живем": Астафьева в романтичном образе напугала фанатов грустными размышлениями

Реклама
03:12

Отдаст Путину войска и потеряет власть: Жданов объяснил, в какую ловушку втягивают ЛукашенкоВидео

02:40

Военный эксперт рассказал, откуда у Путина появился новый страх

02:15

Удивительное сходство: в Сети появились фото двухлетней внучки Аллы Пугачевой

02:10

Будет бушевать сильнейший шторм в Украине: синоптики предупредили о новом циклоне на Ивана КупалаВидео

01:37

Как уничтожить Крымский мост: Тука объяснил, с чего ВСУ стоит начать разрушение эстакады

00:51

Российская журналистка рассказала, с чем Лорак должна вернуться в РФ

00:51

Приметы на 6 июля: что нельзя делать перед Ивана Купала и как защитить дом от бедВидео

00:07

Целили в важный объект: подробности ракетного удара РФ по Хмельницкой областиВидео

00:01

Шеф-редактор Дизель Шоу извинился за "политическую хвойду" перед Мишиной

05 июля, вторник
23:37

59-летний Квентин Тарантино стал отцом в второй раз

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять