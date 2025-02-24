Лучшие поздравления с Масленицей - прикольные картинки и красивые слова

Пусть эта неделя будет наполнена счастьем, теплом и ароматом свежих блинов.

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Лучшие поздравления с Масленицей / Фото: Главред

Масленица — это время радости, вкусных блинов и теплых встреч с близкими! В 2025 году этот яркий праздник вновь соберет семьи за столом, подарит улыбки и согреет сердца.

Хотите красиво поздравить родных, друзей и коллег? Главред подготовил для вас лучшие поздравления с Масленицей.

Поздравления с Масленицей в стихах

С Масленницей поздравляю!

видео дня

Солнца теплого желаю,

Блинчиков вам самых вкусных,

Не знать горести и грусти.

Поздравления с Масленицей открытки / Фото: Главред

Солнце улыбается,

Снег проворно тает,

Масленица в гости к нам

Щедрая шагает!

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поздравления с Масленицей картинки / Фото: Главред

​Пусть с Масленицей радостной

Согреет счастье дом,

И дни наступят ясные,

Везёт всегда, во всём!

Поздравления с Масленицей красивые / Фото: Главред

Поздравления с Масленицей в прозе

Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья.

​ поздравления с Масленицей своими словами / Фото: Главред

Поздравляю вас с Масленицей! Желаю вам провести эти чудные зимние деньки в радости общения с родными и близкими, дарить улыбки и приятные слова всем окружающим людям и делать больше добра — оно к вам обязательно вернется!

Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть прошлая зима заберет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!

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