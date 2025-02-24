Лучшие поздравления с Масленицей - прикольные картинки и красивые слова

Масленица — это время радости, вкусных блинов и теплых встреч с близкими! В 2025 году этот яркий праздник вновь соберет семьи за столом, подарит улыбки и согреет сердца.
Хотите красиво поздравить родных, друзей и коллег? Главред подготовил для вас лучшие поздравления с Масленицей.
Поздравления с Масленицей в стихах
С Масленницей поздравляю!
Солнца теплого желаю,
Блинчиков вам самых вкусных,
Не знать горести и грусти.
Солнце улыбается,
Снег проворно тает,
Масленица в гости к нам
Щедрая шагает!
Пусть с Масленицей радостной
Согреет счастье дом,
И дни наступят ясные,
Везёт всегда, во всём!
Поздравления с Масленицей в прозе
Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья.
Поздравляю вас с Масленицей! Желаю вам провести эти чудные зимние деньки в радости общения с родными и близкими, дарить улыбки и приятные слова всем окружающим людям и делать больше добра — оно к вам обязательно вернется!
Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть прошлая зима заберет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!
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