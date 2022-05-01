Поздравления с 1 Мая – душевные открытки и картинки к празднику

Красивые открытки на 1 Мая, поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.
День труда или День международной солидарности трудящихся в Украине государственный праздник с выходным днем. Однако в виду вторжения России в Украину этому году он будет рабочим днем.
В 1886 году в Чикаго прошла забастовка рабочих с требованием установить 8-часовой рабочий день. Это закончилось жесткими столкновениями с полицией, которая разогнала демонстрантов. Однако в 1869 в Париже прошел конгресс II Интернационала, где решили считать 1 мая Днем международной солидарности трудящихся. Конгресс предложил ежегодно отмечать этот день демонстрациями с социальными требованиями.
Поздравления с 1 Мая и веселые открытки помогут поднять настроение близким людям и настроить на позитив. Даже если в этот раз без выходного.
1 Мая – красивые открытки, поздравления и картинки
С Праздником Весны и Труда, с 1 Мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным, честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся по делам и заслугам!
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Поздравляю с Днём труда и желаю никогда не бояться работы, никогда не сомневаться в своих силах, никогда не останавливаться на полпути к поставленной цели. Желаю успехов, открытий, идей, достижений, прорывов, новых возможностей и интересов. И не забывай, что после плодотворного дня усердной работы полагается хороший отдых для души!
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С Первомаем поздравляем! С праздником весны и труда! Желаем долгих веселых праздников и легких трудовых будней, чтобы работа доставляла вам только удовольствие, а жизнь всегда казалась прекрасной!
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С Первомаем! Пусть в этот день погода радует солнцем и невероятным теплом. Желаю трудиться с улыбкой, чтобы приносило это дело радость и дарило массу положительных эмоций. Поздравляю!
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Светлый день в начале мая —
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!
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С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением.
Солнце жаркое пускай
Будни освещает,
Станет вся земля как рай —
Ярче, чем в мечтаниях!
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С Первомаем, с Днем труда!
С чудным настроеньем!
Будет пусть душа жива,
Счастья вам, везенья.
Пусть ваш труд другим несет
Пользу, вам же — радость.
А успех — он сам придет,
Плюс все, о чем мечталось.