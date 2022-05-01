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Поздравления с 1 Мая – душевные открытки и картинки к празднику

1 мая 2022, 07:00

Красивые открытки на 1 Мая, поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.

1 мая
С 1 мая - поздравления, картинки, открытки / depositphotos.com/

День труда или День международной солидарности трудящихся в Украине государственный праздник с выходным днем. Однако в виду вторжения России в Украину этому году он будет рабочим днем.

В 1886 году в Чикаго прошла забастовка рабочих с требованием установить 8-часовой рабочий день. Это закончилось жесткими столкновениями с полицией, которая разогнала демонстрантов. Однако в 1869 в Париже прошел конгресс II Интернационала, где решили считать 1 мая Днем международной солидарности трудящихся. Конгресс предложил ежегодно отмечать этот день демонстрациями с социальными требованиями.

Поздравления с 1 Мая и веселые открытки помогут поднять настроение близким людям и настроить на позитив. Даже если в этот раз без выходного.

1 Мая – красивые открытки, поздравления и картинки

С Праздником Весны и Труда, с 1 Мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным, честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся по делам и заслугам!

***

Поздравляю с Днём труда и желаю никогда не бояться работы, никогда не сомневаться в своих силах, никогда не останавливаться на полпути к поставленной цели. Желаю успехов, открытий, идей, достижений, прорывов, новых возможностей и интересов. И не забывай, что после плодотворного дня усердной работы полагается хороший отдых для души!

Открытки с 1 Мая
Открытки с 1 Мая

***

С Первомаем поздравляем! С праздником весны и труда! Желаем долгих веселых праздников и легких трудовых будней, чтобы работа доставляла вам только удовольствие, а жизнь всегда казалась прекрасной!

***

С Первомаем! Пусть в этот день погода радует солнцем и невероятным теплом. Желаю трудиться с улыбкой, чтобы приносило это дело радость и дарило массу положительных эмоций. Поздравляю!

Открытки с 1 Мая
1 Мая красивые картинки

***

Светлый день в начале мая —

Праздник мира и труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Улыбаться, не грустить

И, улыбкою сверкая,

С позитивом жизнь прожить!

Открытки с 1 Мая
Картинки 1 Мая день весны и труда

***

С Первомаем, с Днем труда,

С праздником весенним!

Жизнь пусть радует всегда

Ярким настроением.

Солнце жаркое пускай

Будни освещает,

Станет вся земля как рай —

Ярче, чем в мечтаниях!

Открытки с 1 Мая
Красивые открытки на 1 Мая

***

С Первомаем, с Днем труда!

С чудным настроеньем!

Будет пусть душа жива,

Счастья вам, везенья.

Пусть ваш труд другим несет

Пользу, вам же — радость.

А успех — он сам придет,

Плюс все, о чем мечталось.

Открытки с 1 Мая
Открытки с 1 Мая
Открытки с 1 Мая
Поздравления с 1 Мая
Открытки с 1 Мая
1 Мая открытки
Красивыа картинки с 1 Мая
Красивые картинки с 1 Мая

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1 мая
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