Православный календарь на апрель 2025: когда Пасха и Проводы в этом году

Главред расскажет, какие дни будут особенно важными.

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Православный календарь на апрель 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Даты всех праздников в апреле

Когда пасха в 2025

В апреле 2025 года православные верующие отметят самые важные церковные праздники, включая Пасху. Когда праздновать Воскресение Христово, в какие дни поминать усопших и какие значимые даты ждут христиан в этом месяце – читайте в нашем материале.

Главред расскажет, какие дни будут особенно важными, чтобы спланировать участие в богослужениях и отметить главные христианские традиции.

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Новый церковный календарь на апрель 2025

1 апреля – преподобной Марии Египетской.

2 апреля – преподобного Тита чудотворца.

3 апреля – преподобного Никиты Мидикийского, Феодосийской мученицы девы, иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет".

4 апреля – преподобного Иосифа Песнеписца, преподобного Георгия из Малеи, преподобного Иосифа Киево-Печерского Многоболезненного, преподобного Зосимы.

5 апреля – акафистная суббота, Похвала Пресвятой Богородицы, преподобного Марка Афинского, преподобного Платона Студийского.

6 апреля – преподобной Марии Египетской (праздник переходной всегда отмечается в 5 воскресенье Великого поста); святителя Мефодия Моравского, 120 мучеников персидских.

7 апреля – начало Вербной недели, преподобного Георгия Митиленского, мученика Руфина, мученицы Акилины и с ними 200 воинов.

8 апреля – апостолов Иродиона, Агава, Руфа и других, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского, святителя Нифонта Киево-Печерского.

9 апреля – преподобномученика Вадима, мученика Евпсихия и других.

10 апреля – мучеников Терентия, Максима, Александра, Федора, священномученика Иакова пресвитера, благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

11 апреля – священномученика Антипы, епископа, преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита.

12 апреля – Лазарева суббота, Воскресение праведного Лазаря. Преподобного Василия, епископа Парийского, преподобного Исаака Сирина, преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна.

13 апреля – Вербное воскресенье, Вход Господа в Иерусалим, шестое воскресенье Великого поста.

14 апреля – Начало Страстной недели, Великий понедельник. Мучеников Антония, Иоанна и Евстратия Литовских.

15 апреля – Великий вторник. Вышгородской иконы Божьей Матери. Мучениц Василисы и Анастасии, мученика Саввы Готского, мучеников Месукевийских - Кондрата, Виктора, Якова.

16 апреля – Великая среда. Мучениц Агафьи, Ирины, Хионии, мученика Леонида и мучениц Галины, Ники, Василисы, Ирины и других. Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери

17 апреля – Великий четверг, вспоминание Тайной вечери. Священномученика Симеона, епископа Персидского, мученика Адриана.

18 апреля – Великая пятница, вспоминание страстей Господних. Преподобного Иоанна – ученика Григория Декаполита.

19 апреля – Великая суббота. Преподобного Иоанна Дальнопечерника, святителя Георгия, епископа Антиохийского, святителя Трифона Константинопольского.

20 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха.

21 апреля – Начало Пасхальной недели, Светлый понедельник.

22 апреля – Светлый вторник. Иверская икона Божией Матери.

23 апреля – Светлая среда. Великомученика Юрия Победоносца, собор преподобных отцов с горы Синай. Виленской и Касперовской иконы Божией Матери.

24 апреля – Светлый четверг. Мучеников Саввы Стратилата и 70 воинов, преподобных Саввы и Алексея Киево-Печерских, преподобной Елизаветы чудотворицы, Молченской иконы Божией Матери.

25 апреля – Светлая пятница. Иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола и евангелиста Марка.

26 апреля – Светлая суббота. Священномученика Василия Асмасийского.

27 апреля – Антипасха, второе воскресенье после Пасхи, апостола Фомы, Преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, Львовской иконы Божией Матери.

28 апреля – вторая неделя после Пасхи, Проводы, поминание умерших.

29 апреля – девяти мучеников Кизицких, преподобного Мемнона чудотворца.

30 апреля – апостола Иакова Заведеева.

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