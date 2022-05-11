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Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты

11 мая 2022, 15:11

Самые важные церковные праздники июня 2022.

Православный календарь июнь 2022
Православный календарь на июнь 2022 / depositphotos.com/

В первом месяце лета православные христиане будут отмечать несколько важных праздников и дат, среди которых Вознесение Господне и Троица. Когда начинается Петров пост в 2022 году и на какое число выпадает родительская суббота, разобрался Главред.

О том, какие религиозные праздники ждут христиан в 2022 году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Постные дни в июне 2022 предусмотрены с началом Петрового поста 20 июня. Он продлится 4 недели – до 11 июля. В первую неделю по Троице – Троикую седмицу пост не предусмотрен. В период поста православным разрешено употреблять в пищу рыбу и морепродукты, а от мясных продуктов и пищи животного происхождения стоит воздержаться. Также поститься нужно 1, 3, 8 и 10 июня.

Православный календарь на июнь 2022

2 июня – какой церковный праздник

  • Вознесение Господне.

3 июня – какой церковный праздник

  • День царя Константина и матери его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери.

5 июня – какой церковный праздник

  • Святых отцов I Вселенского Собора.

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7 июня – какой церковный праздник

  • Третье отыскание главы Иоана Предтечи. Святителя Инокентия Херсонского.

11 июня – какой церковный праздник

  • Троицкая родительская суббота. Поминание усопших Святителя Луки Симферопольского.

12 июня – какой церковный праздник

  • Троица. Пятидесятница.

13 июня – какой церковный праздник

  • День Святого Духа. Начало Троицкой седмицы.

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19 июня – какой церковный праздник

  • День всех святых. Окончание Троицкой седмицы.

20 июня – какой церковный праздник

  • Петров пост.

22 июня – какой церковный праздник

  • Кириллов день.

26 июня – какой церковный праздник

  • Всех святых земли Украинской.

28 июня – какой церковный праздник

  • Святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всей Руси-Украины.

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