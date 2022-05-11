Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты

Православный календарь на июнь 2022 / depositphotos.com/

В первом месяце лета православные христиане будут отмечать несколько важных праздников и дат, среди которых Вознесение Господне и Троица. Когда начинается Петров пост в 2022 году и на какое число выпадает родительская суббота, разобрался Главред.

О том, какие религиозные праздники ждут христиан в 2022 году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Постные дни в июне 2022 предусмотрены с началом Петрового поста 20 июня. Он продлится 4 недели – до 11 июля. В первую неделю по Троице – Троикую седмицу пост не предусмотрен. В период поста православным разрешено употреблять в пищу рыбу и морепродукты, а от мясных продуктов и пищи животного происхождения стоит воздержаться. Также поститься нужно 1, 3, 8 и 10 июня.

Православный календарь на июнь 2022

2 июня – какой церковный праздник

Вознесение Господне.

3 июня – какой церковный праздник

День царя Константина и матери его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери.

5 июня – какой церковный праздник

Святых отцов I Вселенского Собора.

Читайте такжеКогда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

7 июня – какой церковный праздник

Третье отыскание главы Иоана Предтечи. Святителя Инокентия Херсонского.

11 июня – какой церковный праздник

Троицкая родительская суббота. Поминание усопших Святителя Луки Симферопольского.

12 июня – какой церковный праздник

Троица. Пятидесятница.

13 июня – какой церковный праздник

День Святого Духа. Начало Троицкой седмицы.

Читайте такжеКогда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

19 июня – какой церковный праздник

День всех святых. Окончание Троицкой седмицы.

20 июня – какой церковный праздник

Петров пост.

22 июня – какой церковный праздник

Кириллов день.

26 июня – какой церковный праздник

Всех святых земли Украинской.

28 июня – какой церковный праздник

Святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всей Руси-Украины.

Читайте также: