Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты

Самые важные церковные праздники июня 2022.
В первом месяце лета православные христиане будут отмечать несколько важных праздников и дат, среди которых Вознесение Господне и Троица. Когда начинается Петров пост в 2022 году и на какое число выпадает родительская суббота, разобрался Главред.
О том, какие религиозные праздники ждут христиан в 2022 году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.
Постные дни в июне 2022 предусмотрены с началом Петрового поста 20 июня. Он продлится 4 недели – до 11 июля. В первую неделю по Троице – Троикую седмицу пост не предусмотрен. В период поста православным разрешено употреблять в пищу рыбу и морепродукты, а от мясных продуктов и пищи животного происхождения стоит воздержаться. Также поститься нужно 1, 3, 8 и 10 июня.
Православный календарь на июнь 2022
2 июня – какой церковный праздник
- Вознесение Господне.
3 июня – какой церковный праздник
- День царя Константина и матери его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери.
5 июня – какой церковный праздник
- Святых отцов I Вселенского Собора.
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7 июня – какой церковный праздник
- Третье отыскание главы Иоана Предтечи. Святителя Инокентия Херсонского.
11 июня – какой церковный праздник
- Троицкая родительская суббота. Поминание усопших Святителя Луки Симферопольского.
12 июня – какой церковный праздник
- Троица. Пятидесятница.
13 июня – какой церковный праздник
- День Святого Духа. Начало Троицкой седмицы.
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19 июня – какой церковный праздник
- День всех святых. Окончание Троицкой седмицы.
20 июня – какой церковный праздник
- Петров пост.
22 июня – какой церковный праздник
- Кириллов день.
26 июня – какой церковный праздник
- Всех святых земли Украинской.
28 июня – какой церковный праздник
- Святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всей Руси-Украины.
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