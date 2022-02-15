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Праздники в марте 2022 в Украине: сколько будем отдыхать и будет ли дополнительный выходной

15 февраля 2022, 10:57

В марте у нас будет 4 дня выходных.

8 марта
Праздники в марте 2022 - Украина / depositphotos.com/

Первый месяц весны принесет нам несколько важных государственных, профессиональных и религиозных праздников. Календарь на март 2022 даже побалует украинцев дополнительным выходным и длинным викендом.

О том, сколько выходных дней принесет третий месяц года, читайте в нашем материале: Выходные в марте 2022: сколько будут отдыхать в Украине.

Календарь на 2022 год напомнит о важных датах и государственных праздниках, которые принесут выходной день.

Праздники в марте 2022 – Украина

В марте 22 рабочих и 9 выходных дней. Длинные выходные нам принесет 8 марта – Международный женский день. Этот праздник выпадает на вторник и является выходным днем. Так, украинцы будут отдыхать 5, 6, 7, 8 марта. Рабочий понедельник с 7 марта переносится на субботу 12 марта.

  • 1 марта – Всемирный день гражданской обороны.
  • 3 марта – Всемирный день писателя.
  • 8 марта – Международный женский день.
  • 9 марта – Международный день ди-джея.
  • 12 марта – День землеустроителя.
  • 14 марта – День защиты прав потребителей, День украинского добровольца.
  • 15 марта – Всемиpный день защиты прав потребителей.
  • 20 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.
  • 21 марта - 27 марта – Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации.
  • 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника.
  • 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.
  • 23 марта – Всемирный метеорологический день.
  • 24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза.
  • 25 марта – Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины.
  • 26 марта – День Национальной гвардии Украины.
  • 27 марта – Международный день театра.

Православные праздники в марте 2022

В марте православные христиане отмечают несколько важных дат, среди которых Прощенное воскресенье – 6 марта, начало Великого поста – 7 марта, 9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Также в марте пройдут особые поминальные дни – родительские субботы 19 и 26 марта.

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Международные праздники в марте

  • 1 марта – праздник прихода весны.
  • 4 марта – День выключенных гаджетов и Всемирный день борьбы с ожирением.
  • 7 марта – День рождения телефонного аппарата.
  • 9 марта – день рождения Тараса Шевченко и куклы Барби.
  • 11 марта – Международный день сантехника.
  • 16 марта – День без селфи.
  • 17 марта – День святого Патрика.
  • 20 марта – день весеннего равноденствия.
  • 22 марта – праздник мужской солидарности.
  • 27 марта – Час Земли.
  • 28 марта – переход на летнее время.
  • 31 марта – Международный день декольте.

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