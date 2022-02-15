Праздники в марте 2022 в Украине: сколько будем отдыхать и будет ли дополнительный выходной

Праздники в марте 2022 - Украина / depositphotos.com/

Первый месяц весны принесет нам несколько важных государственных, профессиональных и религиозных праздников. Календарь на март 2022 даже побалует украинцев дополнительным выходным и длинным викендом.

О том, сколько выходных дней принесет третий месяц года, читайте в нашем материале: Выходные в марте 2022: сколько будут отдыхать в Украине.

Календарь на 2022 год напомнит о важных датах и государственных праздниках, которые принесут выходной день.

Праздники в марте 2022 – Украина

В марте 22 рабочих и 9 выходных дней. Длинные выходные нам принесет 8 марта – Международный женский день. Этот праздник выпадает на вторник и является выходным днем. Так, украинцы будут отдыхать 5, 6, 7, 8 марта. Рабочий понедельник с 7 марта переносится на субботу 12 марта.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны.

3 марта – Всемирный день писателя.

8 марта – Международный женский день.

9 марта – Международный день ди-джея.

12 марта – День землеустроителя.

14 марта – День защиты прав потребителей, День украинского добровольца.

15 марта – Всемиpный день защиты прав потребителей.

20 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.

21 марта - 27 марта – Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации.

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.

23 марта – Всемирный метеорологический день.

24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза.

25 марта – Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины.

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

27 марта – Международный день театра.

Православные праздники в марте 2022

В марте православные христиане отмечают несколько важных дат, среди которых Прощенное воскресенье – 6 марта, начало Великого поста – 7 марта, 9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Также в марте пройдут особые поминальные дни – родительские субботы 19 и 26 марта.

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Читайте такжеПравославный календарь на март 2022: Великий пост и Вселенская родительская субота – важные даты

Международные праздники в марте

1 марта – праздник прихода весны.

4 марта – День выключенных гаджетов и Всемирный день борьбы с ожирением.

7 марта – День рождения телефонного аппарата.

9 марта – день рождения Тараса Шевченко и куклы Барби.

11 марта – Международный день сантехника.

16 марта – День без селфи.

17 марта – День святого Патрика.

20 марта – день весеннего равноденствия.

22 марта – праздник мужской солидарности.

27 марта – Час Земли.

28 марта – переход на летнее время.

31 марта – Международный день декольте.

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