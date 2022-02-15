Праздники в марте 2022 в Украине: сколько будем отдыхать и будет ли дополнительный выходной

В марте у нас будет 4 дня выходных.
Первый месяц весны принесет нам несколько важных государственных, профессиональных и религиозных праздников. Календарь на март 2022 даже побалует украинцев дополнительным выходным и длинным викендом.
О том, сколько выходных дней принесет третий месяц года, читайте в нашем материале: Выходные в марте 2022: сколько будут отдыхать в Украине.
Календарь на 2022 год напомнит о важных датах и государственных праздниках, которые принесут выходной день.
Праздники в марте 2022 – Украина
В марте 22 рабочих и 9 выходных дней. Длинные выходные нам принесет 8 марта – Международный женский день. Этот праздник выпадает на вторник и является выходным днем. Так, украинцы будут отдыхать 5, 6, 7, 8 марта. Рабочий понедельник с 7 марта переносится на субботу 12 марта.
- 1 марта – Всемирный день гражданской обороны.
- 3 марта – Всемирный день писателя.
- 8 марта – Международный женский день.
- 9 марта – Международный день ди-джея.
- 12 марта – День землеустроителя.
- 14 марта – День защиты прав потребителей, День украинского добровольца.
- 15 марта – Всемиpный день защиты прав потребителей.
- 20 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.
- 21 марта - 27 марта – Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации.
- 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника.
- 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.
- 23 марта – Всемирный метеорологический день.
- 24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза.
- 25 марта – Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины.
- 26 марта – День Национальной гвардии Украины.
- 27 марта – Международный день театра.
Православные праздники в марте 2022
В марте православные христиане отмечают несколько важных дат, среди которых Прощенное воскресенье – 6 марта, начало Великого поста – 7 марта, 9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Также в марте пройдут особые поминальные дни – родительские субботы 19 и 26 марта.
Читайте такжеПравославный календарь на март 2022: Великий пост и Вселенская родительская субота – важные даты
Международные праздники в марте
- 1 марта – праздник прихода весны.
- 4 марта – День выключенных гаджетов и Всемирный день борьбы с ожирением.
- 7 марта – День рождения телефонного аппарата.
- 9 марта – день рождения Тараса Шевченко и куклы Барби.
- 11 марта – Международный день сантехника.
- 16 марта – День без селфи.
- 17 марта – День святого Патрика.
- 20 марта – день весеннего равноденствия.
- 22 марта – праздник мужской солидарности.
- 27 марта – Час Земли.
- 28 марта – переход на летнее время.
- 31 марта – Международный день декольте.
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