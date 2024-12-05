С Днем святого Николая: красивые поздравления и картинки

День Святого Николая - один из самых добрых и светлых праздников. Отмечается он в Украине по Юлианскому календарю 6 декабря. По традиции, в этот праздник принято дарить подарки, поддерживать близких и говорить друг другу теплые слова.
Главред подготовил для вас оригинальные поздравления с Днем Святого Николая, которые помогут создать праздничное настроение и выразить свои чувства самым дорогим людям.
Поздравления с Днем Святого Николая в прозе
Коллегам, друзьям и родственникам в течение дня всегда актуально отправить лучшие поздравления на Николая. Пусть сбываются ваши пожелания и хранит их Николай Чудотворец!
Примите наши поздравления с Днем святого Николая! Пусть святой вместе со своими помощниками — светлыми Ангелами — принесут вам огромное счастье, а также исполнение все желаний. Желаем, что солнце всегда согревало всех даже в самую ненастную погоду, а родные и близкие люди всегда любили вас и берегли!
С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Желаю, чтобы ваш дом был полон добра, уюта и мира. А родные и близкие люди никогда не знали болезней и уныния. Пусть Николай Чудотворец убережет вас от различного негатива, а сердцам подарит радость, любовь и мир!
Поздравления с Днем Святого Николая в стихах
Пусть в день святого Николая
Вас множество подарков ждет,
Пусть будет жизнь у вас такая,
Когда всегда, во всем везет!
Я попрошу святого Николая,
Чтоб он всегда к тебе благоволил!
Пусть сказкой будет жизнь твоя земная!
Чтоб Бог всегда, всегда тебя хранил!
Говорят, что в день святого Николая,
У людей сбываются мечты.
От души вам этого желаю,
Так же, как любви и красоты.
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