С Яблочным Спасом 2025 - красивые картинки и поздравления

Яблочный Спас — тёплый и светлый праздник, наполненный ароматом спелых яблок и добрыми пожеланиями. В нашей подборке вы найдёте красивые поздравления в прозе и стихах, а также яркие открытки, которыми можно порадовать близких в этот особенный день.
Поделитесь кусочком летнего тепла и добрых слов с теми, кто вам дорог!
Поздравления с Яблочным Спасом в стихах
В этот Яблочный я Спас
Пожелаю вам сейчас
Доброй жизни, добрых дел.
Каждый чтоб от счастья пел.
С Яблочным спасом! Храни вас Господь!
Лучшее пусть к вам скорее придет,
Мир и покой сохранят Ваш уют,
Вера, любовь от беды сберегут!
Поздравления с Яблочным Спасом в прозе
Поздравляю с Яблочным Спасом и желаю всегда находить спасение от суеты и печали в глубинах доброты своей души. Желаю мирной жизни без тревог и опасений. Желаю сладких мгновений и взаимной любви. Желаю божьей милости и неземного счастья!
Поздравляю тебя с Яблочным спасом, с необыкновенным праздником Преображения Господнего. Пусть счастье и радость навсегда поселятся в твоем доме, пусть семья будет дружной и крепкой, пусть все живут в достатке и благополучии!
Сладкой мысли, вкусной жизни, доброго сердца, безмерного счастья, светлой надежды, чистой любви, цветущего вдохновения, крепкого здоровья! Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть Бог ведёт тебя по жизни дорогой доброты и благородства.
Поздравляю с чудесным летним праздником Преображения, Яблочным Спасом. Пусть сегодня не только все яблоки будут сладкими, но и все чувства, и ваши мечты. И пусть весь мир преобразится сегодня в ваших глазах, открыв свои светлые, яркие и радостные стороны, являя чудеса господни. С праздником!
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