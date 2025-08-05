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С Яблочным Спасом 2025 - красивые картинки и поздравления

Сергей Кущ
5 августа 2025, 11:30
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Поделитесь кусочком летнего тепла и добрых слов с теми, кто вам дорог!
С Яблочным Спасом 2025
С Яблочным Спасом 2025 / Фото: Главред

Яблочный Спас — тёплый и светлый праздник, наполненный ароматом спелых яблок и добрыми пожеланиями. В нашей подборке вы найдёте красивые поздравления в прозе и стихах, а также яркие открытки, которыми можно порадовать близких в этот особенный день.

Поделитесь кусочком летнего тепла и добрых слов с теми, кто вам дорог!

Поздравления с Яблочным Спасом в стихах

В этот Яблочный я Спас

видео дня

Пожелаю вам сейчас

Доброй жизни, добрых дел.

Каждый чтоб от счастья пел.

Поздравления с Яблочным Спасом картинки
Поздравления с Яблочным Спасом картинки / Фото: Главред

С Яблочным спасом! Храни вас Господь!

Лучшее пусть к вам скорее придет,

Мир и покой сохранят Ваш уют,

Вера, любовь от беды сберегут!

Поздравления с Яблочным Спасом открытки
Поздравления с Яблочным Спасом открытки / Фото: Главред

Поздравления с Яблочным Спасом в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом и желаю всегда находить спасение от суеты и печали в глубинах доброты своей души. Желаю мирной жизни без тревог и опасений. Желаю сладких мгновений и взаимной любви. Желаю божьей милости и неземного счастья!

Поздравления с Яблочным Спасом красивые
Поздравления с Яблочным Спасом красивые / Фото: Главред

Поздравляю тебя с Яблочным спасом, с необыкновенным праздником Преображения Господнего. Пусть счастье и радость навсегда поселятся в твоем доме, пусть семья будет дружной и крепкой, пусть все живут в достатке и благополучии!

Сладкой мысли, вкусной жизни, доброго сердца, безмерного счастья, светлой надежды, чистой любви, цветущего вдохновения, крепкого здоровья! Поздравляю с Яблочным Спасом. Пусть Бог ведёт тебя по жизни дорогой доброты и благородства.

Поздравления с Яблочным Спасом своими словами
Поздравления с Яблочным Спасом своими словами / Фото: Главред

Поздравляю с чудесным летним праздником Преображения, Яблочным Спасом. Пусть сегодня не только все яблоки будут сладкими, но и все чувства, и ваши мечты. И пусть весь мир преобразится сегодня в ваших глазах, открыв свои светлые, яркие и радостные стороны, являя чудеса господни. С праздником!

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