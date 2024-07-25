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Что запрещено делать 26 июля: какой церковный праздник в этот день

Юлия Закрепа
25 июля 2024, 11:31
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 26 июля.
Что запрещено делать 26 июля: какой церковный праздник в этот день
Что нельзя делать 26 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash

26 июля отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мученика Ермолая и других, преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского.

Какие праздники 26 июля

В Украине и мире 26 июля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День Независимости Мальдивской Республики
  • День парашютиста
  • День системного администратора
  • Всемирный день болезни Гоше
  • День дяди и тети
  • День разговоров в лифте

Церковный праздник 26 июля

По новому церковному календарю, 26 июля в Украине отмечают день мученика Ермолая и других, преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского.

Известно, что святой Ермолай был одним из трех священников, которые остались в Никомидии после великого гонения на христиан при императоре Максимиане. Ермолай был чрезвычайно мудрым и благочестивым - многие люди обращались к нему за советом и духовной поддержкой. Несмотря на всю опасность пыток он и дальше продолжал проповедовать христианскую веру и помогать людям. Он обратил в христианство святого Пантелеймона, который впоследствии стал известным врачом и мучеником. За свою веру Ермолай был схвачен и казнен.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 26 июля

  • Считается, что 26 июля не стоит грустить, ссориться или ругаться, ведь может ухудшиться здоровье.
  • Также в этот день нельзя конфликтовать на работе, существует риск увольнения.
  • В этот день советуют избегать похода в баню.

День Ангела 26 июля

26 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Игнат, Сергей, Федор.

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