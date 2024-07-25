Что запрещено делать 26 июля: какой церковный праздник в этот день

26 июля отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мученика Ермолая и других, преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского.
Какие праздники 26 июля
В Украине и мире 26 июля отмечают такие праздники:
- День Независимости Мальдивской Республики
- День парашютиста
- День системного администратора
- Всемирный день болезни Гоше
- День дяди и тети
- День разговоров в лифте
Церковный праздник 26 июля
По новому церковному календарю, 26 июля в Украине отмечают день мученика Ермолая и других, преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского.
Известно, что святой Ермолай был одним из трех священников, которые остались в Никомидии после великого гонения на христиан при императоре Максимиане. Ермолай был чрезвычайно мудрым и благочестивым - многие люди обращались к нему за советом и духовной поддержкой. Несмотря на всю опасность пыток он и дальше продолжал проповедовать христианскую веру и помогать людям. Он обратил в христианство святого Пантелеймона, который впоследствии стал известным врачом и мучеником. За свою веру Ермолай был схвачен и казнен.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 26 июля
- Считается, что 26 июля не стоит грустить, ссориться или ругаться, ведь может ухудшиться здоровье.
- Также в этот день нельзя конфликтовать на работе, существует риск увольнения.
- В этот день советуют избегать похода в баню.
День Ангела 26 июля
26 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Игнат, Сергей, Федор.
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