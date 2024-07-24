Церковный праздник 25 июля: что запрещено делать на Успение праведной Анны

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 25 июля.

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Что нельзя делать завтра / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

25 июля отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Успения праведной Анны, матери Девы Марии.

Какие праздники 25 июля

В Украине и мире 25 июля отмечают такие праздники:

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Всемирный день предотвращения утопления

День чеснока

Церковный праздник 25 июля

По новому церковному календарю, 25 июля в Украине отмечают день Успения праведной Анны, матери Девы Марии.

Известно, что святая Анна - это самый почитаемый праздник в христианстве, хотя ее имя почти не упоминается в Библии. Анна была дочерью священника Матана из поколения Иуды и женой святого Иоакима. Очень долгое время супруги оставались бездетными, что считалось большим несчастьем в те времена. Анна горячо молилась о даровании ей ребенка и обещала посвятить его Богу. Ее молитвы были услышаны, и ангел возвестил ей о рождении дочери, которая станет благословением для всего мира. Этой дочерью стала Пресвятая Дева Мария.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 25 июля

В народе считается, что в этот день запрещено брать и давать деньги в долг, ведь сгорит финансовое положение.

Также в этот день не стоит заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать или шить.

День Ангела 25 июля

25 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Макар, Анна, Ираида.

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