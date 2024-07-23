Церковный праздник 24 июля: что запрещено делать на мучеников Бориса и Глеба

24 июля отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
Какие праздники 24 июля
В Украине и мире 24 июля отмечают такие праздники:
- День двоюродных братьев и сестер
- День финансового работника в Украине
- Международный день заботы о себе
Церковный праздник 24 июля
По новому церковному календарю, 24 июля в Украине отмечают день мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
Известно, что святые мученики Борис и Глеб, были крещены под именами как Роман и Давид. Они были младшими сыновьями киевского князя Владимира Святославича и стали первыми святыми, канонизированными Русской церковью.
После смерти их отца в 1015 году, их старший брат Святополк, стремясь захватить власть, приказал убить Бориса и Глеба. Борис был убит на реке Альта, а Глеб - неподалеку от Смоленска. Они приняли смерть без сопротивления, что стало символом их веры и преданности христианским идеалам.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 24 июля
- В церкви отмечают, что запрещено отказывать в милостыне и помощи нуждающимся людям.
- В этот день не стоит заниматься тяжелой домашней работой, лучше уделить время себе.
- В народе считают, что в этот день нельзя жать пшеницу, ведь так можно навлечь пожар.
- Наши предки считали, что лучше не планировать свадьбу на 24 июля, иначе брак будет недолгим.
День Ангела 24 июля
24 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Николай, Роман, Кристина.
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