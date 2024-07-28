Что запрещено делать 29 июля: какой церковный праздник в этот день

29 июля отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мученика Калиника.
Какие праздники 29 июля
В Украине и мире 29 июля отмечают такие праздники:
- День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины
- День рождения Короля Таиланда
- День дождя
- Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией
- Международный день тигра
Церковный праздник 29 июля
По новому церковному календарю, 29 июля в Украине отмечают день мученика Калиника.
Известно, что Калиник был христианским святым, жил в III веке. Он родился в Киликии, ныне Турция, а уже с юных лет был праведным христианином. Калиник активно проповедовал христианскую веру, за это его арестовали и подвергли жестоким пыткам. Его заставляли отречься от Христа, но он оставался непоколебимым в своей вере. За это его приговорили к смерти и сожгли заживо. По преданию, во время казни он молился и оставался спокойным, что поразило многих свидетелей.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 29 июля
- В этот день наши предки считали, что не стоит заниматься рукоделием.
- Также существует запрет 29 июля выпекать хлеб. Иначе можете навлечь пожар на свой дом.
- Запрещено ссориться, желать кому-то зла, сквернословить.
День Ангела 29 июля
29 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Алексей, Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Остап, Роман.
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