УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Что запрещено делать 29 июля: какой церковный праздник в этот день

Юлия Закрепа
28 июля 2024, 12:35
157
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 29 июля.
Что запрещено делать 29 июля: какой церковный праздник в этот день
Что нельзя делать 29 июля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

29 июля отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мученика Калиника.

Какие праздники 29 июля

В Украине и мире 29 июля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины
  • День рождения Короля Таиланда
  • День дождя
  • Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией
  • Международный день тигра

Церковный праздник 29 июля

По новому церковному календарю, 29 июля в Украине отмечают день мученика Калиника.

Известно, что Калиник был христианским святым, жил в III веке. Он родился в Киликии, ныне Турция, а уже с юных лет был праведным христианином. Калиник активно проповедовал христианскую веру, за это его арестовали и подвергли жестоким пыткам. Его заставляли отречься от Христа, но он оставался непоколебимым в своей вере. За это его приговорили к смерти и сожгли заживо. По преданию, во время казни он молился и оставался спокойным, что поразило многих свидетелей.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 29 июля

  • В этот день наши предки считали, что не стоит заниматься рукоделием.
  • Также существует запрет 29 июля выпекать хлеб. Иначе можете навлечь пожар на свой дом.
  • Запрещено ссориться, желать кому-то зла, сквернословить.

День Ангела 29 июля

29 июля свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Алексей, Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Остап, Роман.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник календарь праздников интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

Иран и КНДР передают РФ "летальную помощь" против Украины: в ISW назвали угрозы

Иран и КНДР передают РФ "летальную помощь" против Украины: в ISW назвали угрозы

13:41 Мир
Ликвидирован командир, захватывавший Бахмут и Соледар: в Мали уничтожили десятки "вагнеровцев"

Ликвидирован командир, захватывавший Бахмут и Соледар: в Мали уничтожили десятки "вагнеровцев"

12:42 Мир
"Это отгонит РФ за Урал": Свитан сказал, что именно сможет выгнать оккупантов из Украины

"Это отгонит РФ за Урал": Свитан сказал, что именно сможет выгнать оккупантов из Украины

09:38 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление 4103

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление

РФ потеряла Черноморский флот: у россиян началась истерика 3042

РФ потеряла Черноморский флот: у россиян началась истерика

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ 2573

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ

В Украину идет антициклон Gustav: где будут бушевать грозы и невыносимая жара 1835

В Украину идет антициклон Gustav: где будут бушевать грозы и невыносимая жара

Последние новости

13:41

Иран и КНДР передают РФ "летальную помощь" против Украины: в ISW назвали угрозы

13:35

Гороскоп Таро на неделю с 29 июля по 4 августа: Львам - прибыль, Рыбам - перемены

13:02

"Лев на джипе" Андрей Лузан показал первые фото в военной форме

12:42

Ликвидирован командир, захватывавший Бахмут и Соледар: в Мали уничтожили десятки "вагнеровцев"

12:35

Что запрещено делать 29 июля: какой церковный праздник в этот день

Угрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать УкраинеУгрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать Украине
12:31

Финансовый гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: кто озолотится

12:27

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: Водолеям - неурядицы, Девам - гармония

11:31

Что такое "виприни" и "драпаки": лишь единицы знают истинное значение

11:01

"В этом плане я самоуверенная": у бывшей жены Виктора Павлика новый роман

Реклама
10:55

Что осталось от флота России: Плетенчук раскрыл проблемы оккупантов

10:20

"Не надо побеждать на поле боя": военный заявил о "главной задаче" для Украины

09:38

"Это отгонит РФ за Урал": Свитан сказал, что именно сможет выгнать оккупантов из Украины

09:31

ГУР мощно атаковало авиабазы в РФ: аналитики раскрыли впечатляющие последствия

09:13

Лукашенко и "Путин" сидят на острове и изображают работу мыслимнение

08:39

РФ ночью ударила по Украине ракетой Х-59 и дронами, сбить удалось не все: детали

07:47

В Курской области РФ прогремели взрывы, пылает нефтебаза: подробностиВидео

06:21

Мирные переговоры: мы прошли большой круг и вернулись к начальной точкемнение

05:20

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти букву S за 15 секунд

04:43

Гороскоп на завтра 29 июля: Близнецам - сплошное удовольствие, Львам - особое знакомство

03:34

РФ потеряла Черноморский флот: у россиян началась истерика

Реклама
02:45

"Убиваем россиян": командир штурмовиков ВСУ раскрыл колоссальные потери РФ

02:00

Почему не стоит мыть волосы перед визитом к парикмахеру: стилист раскрыл хитростьВидео

00:29

Муж Алсу приказал охране не пускать певицу в квартиру

00:12

Во время учебного полета на К-10 Swift погиб курсант: подробности трагедии

27 июля, суббота
23:33

"Прогресс - не наш. Волчье - не наше": комбат 47 ОМБр раскрыл адскую ситуацию на фронте

22:35

Минобороны назвало впечатляющее число раненых военных, которые возвращаются в строй

22:31

В Укрэнерго заявили об отмене отключений: кому светит больше электроэнергии

21:32

Дрон бьет как Tomahawk: "огненные" детали удара по аэродрому Оленья в РФ

21:16

Сможет ли Украина вытащить свой счастливый "билет мира"?мнение

20:49

Украина на последних минутах вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

20:22

На фоне неизлечимой болезни: Селин Дион произвела фурор своим выступлениемВидео

20:20

Украину не примут в ЕС и НАТО: Орбан зашкварился скандальным заявлением

20:05

"Должны быть готовы": ГПСУ о возможности наступления РФ с Беларуси и со стороны Сумщины

19:52

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ

19:42

США одернули Китай из-за поддержки РФ: Пекин заговорил о "мирных переговорах"

18:47

"Наехал" на США, как Путин: Орбан оскандалился заявлением по "Северным потокам"

18:43

Света не будет всего четыре часа: график отключения электроэнергии на 28 июля

18:26

Удары ВСУ Storm Shadow по целям в РФ: в Британии раскрыли позицию Лондона

18:10

В Украину идет антициклон Gustav: где будут бушевать грозы и невыносимая жара

17:53

Поклоны и песня Пугачевой: Данилко выступил на концерте в ЮрмалеВидео

Реклама
17:33

Как поставить апостроф на ноутбуке: самые простые советы

17:26

Выглядит шикарно: Пугачева показалась в ЮрмалеВидео

17:19

Взорванные вертолеты применяли в войне с Украиной: детали удара ГУР по целям в РФВидео

17:00

Оккупанты обстреляли центр Глухова на Сумщине: погиб ребенок, много раненыхФото

16:24

Новая тактика врага: РФ постепенно идет вперед, но вряд ли захватит Донбасс – WP

15:59

Под Волгоградом разбился российский истребитель Су-34: что известноВидео

15:23

Цветочный микс в одном горшке: что можно посадить и как не загубить растения

15:09

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление

15:02

Мощная спецоперация ГУР: удалось поразить сразу несколько самолетов РФ - СМИ

14:34

Украина работает над освобождением Крыма: какие шаги предпринимают ВСУ

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять