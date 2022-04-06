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Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца

6 апреля 2022, 13:21

В какой день выпекать пасхальные куличи и красить яйца не рекомендуется.

пасха, пасхальный кулич
В какой день печь пасху в 2022 году / depositphotos.com/

Страстная неделя – последняя неделя перед праздником Воскресения Христова продлится с понедельника 18 до субботы 23 апреля. В Страстную Седмицу принято выпекать куличи и красить яйца к Пасхе. В какой день это лучше делать, разобрался Главред.

О том, что категорически нельзя делать в день Пасхи, читайте в материале: Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника.

Традиция выпекания пасхальных куличей

Согласно Священному Писанию, в дом, куда приходил Иисус Христос на трапезу, в центр стола всегда ставили хлеб. После распятия на кресте, поклониться к нему приходили люди и приносили с собой хлеб, где его освещали. После чего кулич можно было употреблять в пищу.

С этих времен паска стала символом праздника Воскресения Христова и есть на каждом праздничном столе.

В какой день лучше печь пасху

В Страстную неделю христиане придерживаются строгого поста, так как православные вспоминают страдания Иисуса Христа и день его распятия на горе Голгофа за все грехи человечества.

Самый лучший день для выпекания куличей – Чистый четверг. В этот день нужно не только успеть покупаться до восхода солнца, чтобы "смыть с себя грехи", но также навести порядок в доме и заняться праздничной выпечкой.

В какой день нельзя печь пасху так это Страстная пятница. В христианстве это день скорби – распятия Иисуса Христа. Однако некоторые придерживаются мнения, что выпекать пасхальные куличи можно после 15 часов, времени выноса плащаницы.

Когда красить яйца перед Пасхой

Писанки – один из самых главных символов Пасхи. Считается, что первым крашенное яйцо получил император Тиберий от Марии Магдалины, которая приветствовала его словами "Христос Воскресе". Тиберий отметил, что мертвые не могут воскресать так же как яйца не могут становиться красными. В его руках подаренное яйцо приобрело ярко-красный оттенок.

Красят и расписывают яйца на Пасху также в Чистый четверг. Каждая хозяйка упражняется в своем умении, однако главным цветом крашанки остается красный, который символизирует кровь Христову.

Считается, что скорлупу пасхальных яиц нельзя выбрасывать. Ее лучше закопать в огороде для лучшего урожая или посыпать ею могилу умерших родственников.

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Пасха пасхальный кулич Страстная неделя пасхальные яйца
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