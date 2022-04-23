Трансляция схождения Благодатного огня 2022: что являет собой великое чудо христианства

Благодатный огонь 2022 – когда сходит и чем так завораживает это зрелище, смотрите на Главред. Сегодня схождение Благодатного огня 2022 ждут миллионы верующих.
Страстная суббота перед Пасхой – это время, когда сходит Благодатный огонь в 2022 году. И миллионы людей по всему христианскому миру откладывают все свои дела, дабы смотреть схождение Благодатного огня – кто-то воочию в главном иерусалимском храме, а остальным приобщиться к чуду христианства помогает онлайн трансляция.
Начинается трансляция примерно в 13:00 по киевскому времени. Само ожидание может занять как несколько минут, так и несколько часов. Так что уже к 16:00 главное действо должно завершиться – и дальше Благодатный огонь 2022 развезут по всему миру, давая возможность всем христианам приобщиться к его милости.
Читайте такжеБлагодатный огонь: сколько раз в истории он не сходил и почемуИсторически зафиксированы случаи, когда Благодатный огонь перед Пасхой так и не сошел. Например, впервые священники не дождались "огненной весточки от Господа" в 1101 году. Эксперты связывают это с запретом пускать в Храм Господень всех без исключения верующих (пускали лишь латинян) – ведь именно отмена запрета разрешила эту проблему.
Ритуал восхождения Благодатного огня – это еще и объединение различных церквей: участие в ней принимают священнослужители церквей Копта, Иерусалима и Сирии (православного направления), а также представители патриархата Иерусалима Армянской апостольской церкви.
Схождение Благодатного огня 2022: трансляция (Украина)
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