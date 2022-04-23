УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Трансляция схождения Благодатного огня 2022: что являет собой великое чудо христианства

23 апреля 2022, 12:49

Благодатный огонь 2022 – когда сходит и чем так завораживает это зрелище, смотрите на Главред. Сегодня схождение Благодатного огня 2022 ждут миллионы верующих.

Схождение Благодатного огня 2022 трансляция в Украине
Схождение Благодатного огня 2022 - трансляция в Украине / Reuters

Страстная суббота перед Пасхой – это время, когда сходит Благодатный огонь в 2022 году. И миллионы людей по всему христианскому миру откладывают все свои дела, дабы смотреть схождение Благодатного огня – кто-то воочию в главном иерусалимском храме, а остальным приобщиться к чуду христианства помогает онлайн трансляция.

Начинается трансляция примерно в 13:00 по киевскому времени. Само ожидание может занять как несколько минут, так и несколько часов. Так что уже к 16:00 главное действо должно завершиться – и дальше Благодатный огонь 2022 развезут по всему миру, давая возможность всем христианам приобщиться к его милости.

Читайте такжеБлагодатный огонь: сколько раз в истории он не сходил и почемуИсторически зафиксированы случаи, когда Благодатный огонь перед Пасхой так и не сошел. Например, впервые священники не дождались "огненной весточки от Господа" в 1101 году. Эксперты связывают это с запретом пускать в Храм Господень всех без исключения верующих (пускали лишь латинян) – ведь именно отмена запрета разрешила эту проблему.

Ритуал восхождения Благодатного огня – это еще и объединение различных церквей: участие в ней принимают священнослужители церквей Копта, Иерусалима и Сирии (православного направления), а также представители патриархата Иерусалима Армянской апостольской церкви.

Схождение Благодатного огня 2022: трансляция (Украина)

Читайте также:

Автор: Диана Бель
viber
Пасха Благодатный огонь Схождение Благодатного огня
Реклама
Популярное
Серьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 годуСерьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 году Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – завистьГороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть Денежная удача и невероятное везение: знаки, которые разбогатеют до средины летаДенежная удача и невероятное везение: знаки, которые разбогатеют до средины лета Ядерного удара не будет, но есть другой страшный риск - астролог предупредила украинцевЯдерного удара не будет, но есть другой страшный риск - астролог предупредила украинцев Гороскоп войны в Украине: астролог предрекла два сложных и взрывоопасных дняГороскоп войны в Украине: астролог предрекла два сложных и взрывоопасных дня
Поддержите Главред

Последние новости

13:44

Точно бьет на 40 километров: Украину вооружили мощными гаубицами М777 с "умными" снарядами

13:43

Арестович рассказал о непростой ситуации в Мариуполе и планах оккупантов на Херсонщине

13:28

Когда армия Украины и народ показали способность победить РФ, с Запада хлынуло оружие – Резников

13:26

Гопники из 90-х перепутали район: почему война в Украине - это надолгомнение

12:58

Под Мариуполем ВСУ "перемололи" почти весь личный состав полицаев "ДНР" - разведкаВидео

Реклама
12:58

Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Пасху и как не попасть в бедуВидео

12:51

Эктор Хименес-Браво впервые показал лицо своей молодой девушки-украинки

12:49

Трансляция схождения Благодатного огня 2022: что являет собой великое чудо христианстваВидео

12:33

"Снайпер четверых снял сегодня": ВСУ "навешивают" оркам - оккупанты в шокеВидео

12:14

Оккупанты России в начале войны убили священника: что известно о погибшем в Иванково отце Максиме

12:02

Час расплаты и полный крах уже скоро: астролог рассказала, что ждет Путина, Шойгу и всю РоссиюВидео

11:57

Ослеп и обжег лицо: врачи спасают получившего тяжелое ранение под Бахмутом бойца ВСУВидео

11:27

Почему Россия попытается закончить войну в Украине до июнямнение

11:19

Мощный контрудар ВСУ под Харьковом: орков выбили из трех населенных пунктовВидео

11:13

Подоляк оценил шансы на завершение войны с РФ дипломатическим путемВидео

10:58

Тяжелое вооружение для Украины: у Зеленского раскрыли детали поставок союзниковВидео

10:46

Германия не готова отказаться от газа из РФ: Шольц опасается "серьезных последствий" для ЕвропыВидео

10:34

Ждем май: астролог назвала даты завершения войны в Украине и возвращения территорийВидео

10:31

Бригада насильников и убийц: "отличившегося" в Буче комбрига РФ повысили до полковникаВидео

10:30

Гороскоп на завтра 24 апреля 2022: Львам – счастливые сны, Скорпионам – подсказки судьбы

Реклама
09:53

Молоко со взрывчаткой: в Херсоне оккупанты раздают украинцам заминированную гуманитаркуФотоВидео

09:31

Армия Украины бьет оккупантов: Россия атакует, но не может прорвать оборону – разведка БританииВидео

09:18

Как Германию превратили в заложника Путинамнение

09:00

Гороскоп на май 2022: Овнов ждет самый удачный месяц годаВидео

08:53

РФ ударила ракетами по больнице на Николаевщине - там как раз рожала женщина и проводили операциюВидео

08:45

Без Минска-3 и новой войны с РФ: Украина завершает переговоры с гарантами безопасности – ПодолякВидео

08:10

Оккупантов, творивших зверства в Буче, перебросили под Изюм - Генштаб ВСУ

07:40

Заказывали столики в ресторанах: Арестович рассказал о планах оккупантов по захвату Киева

07:02

В Мариуполе РФ могла применить слезоточивый газ, смешанный с химикатами - постпред США в ОБСЕ

06:30

Взрывалось долго: в Херсонской области ВСУ "накрыли" передовой командный пункт

06:29

Главная причины войны, или Почему Путин засиделся в бункеремнение

05:30

Рождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФ

05:00

Бунта в регионах и распада России не будет, пока армия Украины не разгромит ее войска – ИлларионовВидео

04:15

"Будет вечно стоять праведный город Марии": Океан Эльзы посвятили песню Мариуполю и его защитникамВидео

03:45

4 ошибки при выборе одежды, которые заставляют выглядеть старше

03:10

Погода на Пасху резко изменится: синоптики рассказали о непогодеВидео

02:36

Слово "война" запикивают, как мат: Оля Полякова дала интервью Ксении СобчакВидео

02:34

Смогут ли оккупанты взять ВСУ в клещи на востоке Украины - военный экспертВидео

02:04

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Близнецам – успех, Стрельцам – перемены в личной жизни

01:31

"Ваш фюрер давно свихнулся!": Невзоров передал пламенный привет последователям Путина

Реклама
00:58

РФ бьет по Украине Калибрами с подводных лодок: в Британии назвали причинуВидео

00:51

Приметы на 23 апреля: что нельзя делать в Великую субботу и как уберечься от бедыВидео

00:36

Провал в Украине: в британской разведке раскрыли новую тактику РФВидео

00:27

Контрнаступление будет 101%: Арестович рассказал о борьбе за МариупольВидео

22 апреля, пятница
23:55

Уничтожившим крейсер Москва бойцам ВСУ подарили "заряженный" маслкар

23:47

"Люди пьют воду из луж": Комаров ужаснул кадрами из Северодонецка, где оккупанты уничтожают всеВидео

23:32

"Круче Чернобаевки": ВСУ уничтожили командный пункт рашистов вместе с командирамиВидео

23:30

"Украсть унитаз и умереть": Зеленский отправил оккупантов защитить русскоговорящих на территории РФВидео

23:16

"Это останется пятном стыда на вашей репутации": лидер Ногу свело! решил стать совестью РоссииВидео

22:55

Месть за Бучу: бойцы ВСУ "покрошили" рашистов из бригады убийц и мародеровВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять