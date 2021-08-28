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Успение Пресвятой Богородицы 2021: обычаи, магия дня, поздравления и открытки

28 августа 2021, 04:15

Что можно святить в церкви и как не нанести вред другому человеку в день Успения, расскажет Главред

Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы / ua.depositphotos.com

Православные христиане 28 августа отмечают один из самых больших религиозных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Этот день имеет свои традиции и обычаи.

О том, когда наступает пора свадеб, читайте в нашем материале: Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции.

Успение Пресвятой Богородицы: обычаи и магия дня

На Успение Пресвятой Богородицы принято нести в церковь на освящение колоски нового урожая. На этот период приходилась жатва – люди святили дары природы. На Успение заканчивался пост, поэтому стол накрывали щедрыми угощениями. Также в этот день было принято засаливать огурцы, помидоры и капусту на зиму.

Этот день, как и любой другой религиозный праздник, обладает сильной энергетикой. Поэтому на Успение прибегали к помощи белой магии, читая заговоры на любовь, на привлечение женихов, а также совершали обряды для быстрого замужества.

Однако существовали и запреты на проведение некоторых заговоров и обрядов.

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  • Нельзя было проводить ритуал на любовь к тому человеку, который не испытывает симпатии.
  • Все заговоры должны были проводиться до обеда.
  • Запрещено читать заговоры с плохими помыслами и во вред человеку.

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Успение Пресвятой Богородицы: поздравления, открытки, картинки

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

***

Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к Вам и Вашей семье, защитит от бед, сбережет от слёз! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

Успение Пресвятой Богородицы 2021: поздравления, картинки, открытки
Успение Пресвятой Богородицы поздравления

***

Сегодня день Успения Пресвятой Богородицы. Я хочу пожелать тебе долгой и праведной жизни с чистыми помыслами, с добрыми надеждами, с достойными поступками, с делами милосердия, с улыбками близких, с праздниками любви и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает тебе выбирать верный путь к истине и благополучию.

Успение Пресвятой Богородицы 2021: поздравления, картинки, открытки
Успение Пресвятой Богородицы картинки

***

Желаю, чтобы благополучие пришло в ваш дом, принесло с собой счастье, покой и достаток. Пускай Господь всегда будет в ваших душах. Пускай вера всегда крепнет в ваших сердцах. Пускай мир вокруг вас всегда полнится счастьем, любовью и радостью. С Успением Святой Богородицы!

***

Душевно поздравляю вас с праздником Всеславного Успения Пречистой Богоматери! Молитвенно прошу для вас Божьей помощи в вашей земной юдоли, духовного и телесного здоровья, силы, надежды и терпения. Пусть хранит вас Небесная Заступница от скорби, уныния и печали. Пусть радость от сегодняшнего великого праздника продолжит жить в вашем сердце долгие годы, вселяя в душу бескорыстную любовь к ближним и уверенность в завтрашнем дне.

Успение Пресвятой Богородицы 2021: поздравления, картинки, открытки
Успение Пресвятой Богородицы открытки

***

Я вас с праздником великим,

Светлым поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,

Радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час,

Каждое мгновение.

***

Богородица святая,

Всех от горя защити

И, грехи нам забывая,

Все оплошности прости.

Вот чудный день Успенья

Я хочу вам пожелать

Веры, счастья и прощенья

И родных оберегать!

Успение Пресвятой Богородицы 2021: поздравления, картинки, открытки
Успение Пресвятой Богородицы картинки и открытки

***

Богородицы Успенье

Отмечаем нынче мы.

Принимай же поздравленье,

Пожеланья счастья и любви.

Небеса тебя пусть защищают,

Богородица хранит.

Пусть улыбки окружают

И душа вовеки не болит.

***

С Успением примите

Сегодня поздравления,

Желаю веры крепкой,

Надежды и терпения.

Молитесь Богородице,

Она поможет вам,

Спешите в день особенный

Прийти смиренно в храм.

Успение Пресвятой Богородицы 2021: поздравления, картинки, открытки
С днем Успения Пресвятой Богородицы картинки
Успение Пресвятой Богородицы 2021: поздравления, картинки, открытки
Успение Пресвятой Богородицы поздравления, открытки
Успение Пресвятой Богородицы 2021: поздравления, картинки, открытки
Успение Пресвятой Богородицы 2021

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праздник Успение Пресвятой Богородицы
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