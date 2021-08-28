Успение Пресвятой Богородицы 2021: обычаи, магия дня, поздравления и открытки

Что можно святить в церкви и как не нанести вред другому человеку в день Успения, расскажет Главред
Православные христиане 28 августа отмечают один из самых больших религиозных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Этот день имеет свои традиции и обычаи.
О том, когда наступает пора свадеб, читайте в нашем материале: Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции.
Успение Пресвятой Богородицы: обычаи и магия дня
На Успение Пресвятой Богородицы принято нести в церковь на освящение колоски нового урожая. На этот период приходилась жатва – люди святили дары природы. На Успение заканчивался пост, поэтому стол накрывали щедрыми угощениями. Также в этот день было принято засаливать огурцы, помидоры и капусту на зиму.
Этот день, как и любой другой религиозный праздник, обладает сильной энергетикой. Поэтому на Успение прибегали к помощи белой магии, читая заговоры на любовь, на привлечение женихов, а также совершали обряды для быстрого замужества.
Однако существовали и запреты на проведение некоторых заговоров и обрядов.
- Нельзя было проводить ритуал на любовь к тому человеку, который не испытывает симпатии.
- Все заговоры должны были проводиться до обеда.
- Запрещено читать заговоры с плохими помыслами и во вред человеку.
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Успение Пресвятой Богородицы: поздравления, открытки, картинки
В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.
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Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к Вам и Вашей семье, защитит от бед, сбережет от слёз! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!
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Сегодня день Успения Пресвятой Богородицы. Я хочу пожелать тебе долгой и праведной жизни с чистыми помыслами, с добрыми надеждами, с достойными поступками, с делами милосердия, с улыбками близких, с праздниками любви и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает тебе выбирать верный путь к истине и благополучию.
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Желаю, чтобы благополучие пришло в ваш дом, принесло с собой счастье, покой и достаток. Пускай Господь всегда будет в ваших душах. Пускай вера всегда крепнет в ваших сердцах. Пускай мир вокруг вас всегда полнится счастьем, любовью и радостью. С Успением Святой Богородицы!
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Душевно поздравляю вас с праздником Всеславного Успения Пречистой Богоматери! Молитвенно прошу для вас Божьей помощи в вашей земной юдоли, духовного и телесного здоровья, силы, надежды и терпения. Пусть хранит вас Небесная Заступница от скорби, уныния и печали. Пусть радость от сегодняшнего великого праздника продолжит жить в вашем сердце долгие годы, вселяя в душу бескорыстную любовь к ближним и уверенность в завтрашнем дне.
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Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.
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Богородица святая,
Всех от горя защити
И, грехи нам забывая,
Все оплошности прости.
Вот чудный день Успенья
Я хочу вам пожелать
Веры, счастья и прощенья
И родных оберегать!
***
Богородицы Успенье
Отмечаем нынче мы.
Принимай же поздравленье,
Пожеланья счастья и любви.
Небеса тебя пусть защищают,
Богородица хранит.
Пусть улыбки окружают
И душа вовеки не болит.
***
С Успением примите
Сегодня поздравления,
Желаю веры крепкой,
Надежды и терпения.
Молитесь Богородице,
Она поможет вам,
Спешите в день особенный
Прийти смиренно в храм.