Вербное воскресенье 2022: дата, традиции и запреты дня

Какими магическими свойствами обладает священная верба и что нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беду.
Вербное воскресенье или Вхождение Господа Иисуса Христа в Иерусалим – один из наиболее важных двунадесятых праздников православных христиан. Символ этого дня – веточки вербы, которыми "бьют" друг друга с пожеланиями здоровья и счастья.
О том, какие важные религиозные праздники и дать отмечаем в этом году,читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.
- Когда будет Вербное воскресенье в 2022 году
- Вербное воскресенье – традиции и обычаи
- Что нельзя делать в Вербное воскресенье 2022
Когда будет Вербное воскресенье в 2022 году
Ежегодно этот день выпадает на разные даты и отмечается в шестую неделю Великого поста или за неделю до светлого праздника Пасхи. Вербное воскресенье 2022 выпадает на 17 апреля.
Вербное воскресенье – традиции и обычаи
Этот день предшествует началу Страстной недели – самой строгой недели Великого поста и напоминает о крестных страданиях Иисуса Христа за веру, предшествовавших его Воскресению.
Вербная неделя начинается со всенощного бдения, на котором православные освящают веточки вербы после особой молитвы на благословение. Верба заменяет пальмовые ветви, с которыми Христа встречали при входе в Иерусалим. Они символизируют начало новой жизни.
По приходу домой было принято бить вербой и взрослых и детей, приговаривая "не я бью, верба – бьет". Считалось, что такой ритуал обеспечит здоровье и благополучие на весь последующий год. Доставалось вербой и животным, считалось, что домашний скот не будет болеть.
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После этого освященные веточки оставляли в доме на весь год и сжигали в Пепельную неделю – день начала Великого поста.
Также хозяйки готовили специальное постное печенье с добавлением вербных почек. Такое печенье могло стать оберегом от различных хворей и недугов. В отваре вербы купали детей.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье 2022
В этот день наши предки строго придерживались запретов, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья. Среди основных табу:
- запрет на выполнение тяжелой физической работы;
- домашняя работа: стирка, уборка, шитье и рукоделие;
- нельзя ругаться и ссориться;
- отказывать в просьбе.
Кроме того, во время Великого поста продолжается запрет на употребление продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молока. Разрешается есть рыбу и выпить немного вина.
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