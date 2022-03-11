Выходные в Украине на Пасху 2022: как отдыхаем в апреле

Выходные на Пасху 2022 - Украина готовится отдыхать / Коллаж Главреда

Война в Украине вносит свои коррективы в рабочий график и календарь праздников в 2022 году. Но война не вечна, а Пасха в этом году поздняя – и есть все шансы, что говорить "Христос Воскрес!" украинцы будут в уже полностью освобожденный стране, стране-победительнице.

Когда Пасха 2022 католическая и православная

Католики отметят Воскресение Господне раньше – 17 апреля. Но католический праздник не дает украинцам дополнительных выходных.

А вот православная Пасха, которая в 2022 году выпала на 24 апреля – предполагает обязательные дополнительные выходные.

Пасха 2022: календарь выходных

Пасха всегда отмечается в воскресенье – и понедельник, что следует за этим днем, всегда является дополнительным выходным в Украине.

То есть украинцев, гипотетически, ожидают длинные выходные в апреле 2022 – с 23 по 25-е число включительно. Отрабатывать дополнительный день отдыха не нужно.

Конечно, свои коррективы еще может внести война в Украине 2022: если военные действия затянутся, то правительство может принять решение отменить выходные на Пасху 2022.

Приметы на Пасху

На Пасху принято веселиться – грустить нельзя. В ночь накануне, по поверью, не стоит спать (а то "счастье свое проспишь").

Души тех, кто умер на Пасху, по примете, сразу отправляются в рай.

Приметы на Пасху на любовь:

Ушиб локоть на пасхальной неделе – значит, любимый человек вспоминает.

Зачесались губы – к поцелую.

Зачесались брови – к встрече с любимым человеком.

Муха в еде попалась – тоже к свиданию.

Приметы на Пасху на погоду и урожай:

Ясная солнечная погода на Пасху – жди жаркого лета и богатого урожая.

Дождливая погода на праздник – уродит рожь.

На Пасху дожди зарядили – остаток весны тоже дождливым будет.

Детальнее о традициях и запретах праздника читайте в нашем материале Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника.

Читайте также: