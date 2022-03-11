Выходные в Украине на Пасху 2022: как отдыхаем в апреле

Какие выходные дни ждем в Украине на Пасху в 2022 году и когда придется отрабатывать за пасхальные выходные – читайте на Главред.
Война в Украине вносит свои коррективы в рабочий график и календарь праздников в 2022 году. Но война не вечна, а Пасха в этом году поздняя – и есть все шансы, что говорить "Христос Воскрес!" украинцы будут в уже полностью освобожденный стране, стране-победительнице.
Когда Пасха 2022 католическая и православная
Католики отметят Воскресение Господне раньше – 17 апреля. Но католический праздник не дает украинцам дополнительных выходных.
А вот православная Пасха, которая в 2022 году выпала на 24 апреля – предполагает обязательные дополнительные выходные.
Пасха 2022: календарь выходных
Пасха всегда отмечается в воскресенье – и понедельник, что следует за этим днем, всегда является дополнительным выходным в Украине.
То есть украинцев, гипотетически, ожидают длинные выходные в апреле 2022 – с 23 по 25-е число включительно. Отрабатывать дополнительный день отдыха не нужно.
Конечно, свои коррективы еще может внести война в Украине 2022: если военные действия затянутся, то правительство может принять решение отменить выходные на Пасху 2022.
Приметы на Пасху
На Пасху принято веселиться – грустить нельзя. В ночь накануне, по поверью, не стоит спать (а то "счастье свое проспишь").
Души тех, кто умер на Пасху, по примете, сразу отправляются в рай.
Приметы на Пасху на любовь:
- Ушиб локоть на пасхальной неделе – значит, любимый человек вспоминает.
- Зачесались губы – к поцелую.
- Зачесались брови – к встрече с любимым человеком.
- Муха в еде попалась – тоже к свиданию.
Приметы на Пасху на погоду и урожай:
- Ясная солнечная погода на Пасху – жди жаркого лета и богатого урожая.
- Дождливая погода на праздник – уродит рожь.
- На Пасху дожди зарядили – остаток весны тоже дождливым будет.
Детальнее о традициях и запретах праздника читайте в нашем материале Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника.
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