Зимнее солнцестояние 2023: дата самой длинной ночи в этом году, приметы и традиции

На улице уже начинает темнеть раньше, значит и самый короткий день в году не за горами.

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Зимнее солнцестояние 2023 / Коллаж Главред, фото flickr (Michał Górecki, Alan English CPA)

Зимнее солнцестояние представляет собой астрономическое явление, которое возникает в результате максимального наклона оси Земли относительно Солнца. С астрономической точки зрения, зима начинается именно в день зимнего солнцестояния в Северном полушарии, где расположена большинство людей. В то же время, в Южном полушарии зима начинается во время летнего солнцестояния.

Зимнее солнцестояние 2023: дата

Во время зимнего солнцестояния Солнце достигает своей самой низкой точки на небе относительно горизонта, и ось Земли сильно наклонена относительно Солнца.

Этот день характеризуется минимальной продолжительностью дня и максимальной продолжительностью ночи. Следовательно, после зимнего солнцестояния день начинает постепенно удлиняться, а ночь становится короче.

видео дня

В 2023 году зимнее солнцестояние запланировано на 22 декабря в 05:27 по киевскому времени.

Традиции праздника

В старину, наши предки жили в согласии с циклами солнца и уделяли большое внимание этому небесному телу. Именно поэтому день, когда Солнце начинало приносить больше тепла, воспринимался нашими предками как победа света над тьмой и символ возрождения новой жизни.

Кстати говоря, ранее этот день отмечался как начало нового года, а в ночь зимнего солнцестояния наши предки отдавали дань уважения Коляде, одному из важнейших богов в славянской мифологии, воплощавшему собой Солнце.

Люди прилагали все усилия, чтобы помочь Солнцу победить тьму: разжигали костры, катали горящие колеса, украшали свои дома еловыми ветками и выпекали хлеб в форме солнца в рамках обрядов.

Что нельзя и можно делать в день зимнего солнцестояния

В День зимнего солнцестояния традиционно не принято устраивать шумные гулянья, чтобы не нарушать гармонию и спокойствие духов. Однако также не рекомендуется проводить этот день в одиночестве. Наилучшим вариантом будет собраться в узком кругу и провести уютный вечер в хорошей компании.

День солнцестояния считается благоприятным для гаданий на будущие события и любовь. Также это отличное время для начала новых начинаний, которым суждено добиться успеха.

В этот день важно избегать конфликтов, грубых слов и негативных поступков. Считается, что отрицательная энергия, созданная в этот день, может долго оставаться и нести с собой невзгоды и неудачи.

Приметы на зимнее солнцестояние

Иней, покрывающий деревья, предвещает богатый урожай в предстоящем году.

Обильные снегопады указывают на то, что зима будет продолжительной и снежной.

Пасмурный день считается предвестником ранней весны, в то время как ясное небо, напротив - свидетельствует о долгой зиме впереди.

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