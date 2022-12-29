Зимние праздники 2023: календарь зимних праздников и выходных

Расскажем какие традиционные для нашей страны и народов мира зимние праздники отмечаются в Украине

Зимние праздники 2023 / ua.depositphotos.com

Череда зимних праздников традиционно начинается с Нового года, плавно перетекает в Рождество и другие церковные праздники. Сейчас календарь выходных зимы 2023 изменился из-за введения и продления военного положения. Это не мешает готовиться к зимним праздникам в Украине заранее.

Зимние праздники: будут ли дополнительные выходные

В Украине действует военное положение, его регулярно продлевают, а это означает, что в законодательстве, действующем в мирное время появились изменения. В частности, отменены нормы, которые дают возможность продлевать выходные дни, если праздничная дата выпадает на выходной. Данная норма КЗоТ утратила свою силу.

В результате украинцы потеряли несколько дополнительных выходных. Однако это не омрачило календарь праздников зимы 2023 года.

Зимние праздники в январе 2023 года

Первый месяц 2023 года ознаменуется такими праздничными датами:

1 января — Новый год (воскресенье, выходной);

6 января — Сочельник; Крещение Господне по григорианскому календарю;

7 января — Рождество Христово (суббота, выходной);

14 января — Старый Новый год (суббота, выходной);

19 января — Крещение Господне;

20 января — День Автономной Республики Крым;

22 января — День Соборности и Свободы Украины (воскресенье, выходной), Китайский новый год;

25 января — Татьянин день;

26 января — Всемирный день таможни; День работника контрольно-ревизионной службы Украины;

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;

29 января – День памяти Героев Крут; День работника пожарной охраны, мобилизации усилий против угрозы ядерной войны (воскресенье, выходной);

30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины;

31 января — Международный день ювелира.

В течение месяца будут, как радостные даты, так и скорбные. В такие дни украинцы будут вспоминать героев Крут, жертв Холокоста. К интересным зимним праздникам можно отнести Татьянин день. Эта дата особенно ценна для студентов, а также для верующих, которые чтят память святой и вспоминают ее жизненный путь.

К зимним празхдникам народов мира можно отнести Китайский новый год. 22 января начнется год черного водяного кролика или кота.

Зимние праздники в феврале 2023 года

Второй месяц зимы будет менее насыщенным, чем январь. Праздничные дни в феврале 2023 года выглядят следующим образом:

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака;

6 февраля – Международный день бармена;

9 февраля – Международный день стоматолога;

14 февраля – День Святого Валентина;

15 февраля – День компьютерщика, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне;

20 февраля – начало Масленицы, Всемирный день социальной справедливости;

21 февраля – Международный день родного языка;

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений;

26 февраля – конец Масленицы.

Наиболее ярким зимним праздников в феврале 2023 года является Масленица. Целую неделю украинцы едят вкусные блюда, блины и другие виды выпечки. В этот период принято устраивать массовые гуляния и веселиться.

Зимние праздники в декабре 2023

В последнем месяце 2023 года будут отмечаться несколько дат. Зимние праздники в декабре 2023 и выходные включают три важных для Украины даты – День Вооруженных сил, День Святого Николая и Рождество Христово.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, День работников прокуратуры;

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью;

5 декабря – День работников статистики;

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины;

7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине;

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией;

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

19 декабря – День Святого Николая Чудотворца;

22 декабря – День энергетика, День дипломатической службы Украины;

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины;

25 декабря – Рождество Христово (у верующих западного обряда);

28 декабря – Международный день кино.

Также зимние праздники народов мира включают Хануку. Это праздник света и добра для всех иудеев мира. Его отмечают во всех странах.

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