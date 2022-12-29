УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Зимние праздники 2023: календарь зимних праздников и выходных

29 декабря 2022, 12:09
Расскажем какие традиционные для нашей страны и народов мира зимние праздники отмечаются в Украине
Зимние праздники 2023
Зимние праздники 2023 / ua.depositphotos.com

Череда зимних праздников традиционно начинается с Нового года, плавно перетекает в Рождество и другие церковные праздники. Сейчас календарь выходных зимы 2023 изменился из-за введения и продления военного положения. Это не мешает готовиться к зимним праздникам в Украине заранее.

Зимние праздники: будут ли дополнительные выходные

В Украине действует военное положение, его регулярно продлевают, а это означает, что в законодательстве, действующем в мирное время появились изменения. В частности, отменены нормы, которые дают возможность продлевать выходные дни, если праздничная дата выпадает на выходной. Данная норма КЗоТ утратила свою силу.

В результате украинцы потеряли несколько дополнительных выходных. Однако это не омрачило календарь праздников зимы 2023 года.

Зимние праздники в январе 2023 года

Первый месяц 2023 года ознаменуется такими праздничными датами:

1 января — Новый год (воскресенье, выходной);

6 января — Сочельник; Крещение Господне по григорианскому календарю;

7 января — Рождество Христово (суббота, выходной);

14 января — Старый Новый год (суббота, выходной);

19 января — Крещение Господне;

20 января — День Автономной Республики Крым;

22 января — День Соборности и Свободы Украины (воскресенье, выходной), Китайский новый год;

25 января — Татьянин день;

26 января — Всемирный день таможни; День работника контрольно-ревизионной службы Украины;

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;

29 января – День памяти Героев Крут; День работника пожарной охраны, мобилизации усилий против угрозы ядерной войны (воскресенье, выходной);

30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины;

31 января — Международный день ювелира.

В течение месяца будут, как радостные даты, так и скорбные. В такие дни украинцы будут вспоминать героев Крут, жертв Холокоста. К интересным зимним праздникам можно отнести Татьянин день. Эта дата особенно ценна для студентов, а также для верующих, которые чтят память святой и вспоминают ее жизненный путь.

К зимним празхдникам народов мира можно отнести Китайский новый год. 22 января начнется год черного водяного кролика или кота.

Зимние праздники в феврале 2023 года

Второй месяц зимы будет менее насыщенным, чем январь. Праздничные дни в феврале 2023 года выглядят следующим образом:

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака;

6 февраля – Международный день бармена;

9 февраля – Международный день стоматолога;

14 февраля – День Святого Валентина;

15 февраля – День компьютерщика, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне;

20 февраля – начало Масленицы, Всемирный день социальной справедливости;

21 февраля – Международный день родного языка;

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений;

26 февраля – конец Масленицы.

Наиболее ярким зимним праздников в феврале 2023 года является Масленица. Целую неделю украинцы едят вкусные блюда, блины и другие виды выпечки. В этот период принято устраивать массовые гуляния и веселиться.

Зимние праздники в декабре 2023

В последнем месяце 2023 года будут отмечаться несколько дат. Зимние праздники в декабре 2023 и выходные включают три важных для Украины даты – День Вооруженных сил, День Святого Николая и Рождество Христово.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, День работников прокуратуры;

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью;

5 декабря – День работников статистики;

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины;

7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине;

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией;

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

19 декабря – День Святого Николая Чудотворца;

22 декабря – День энергетика, День дипломатической службы Украины;

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины;

25 декабря – Рождество Христово (у верующих западного обряда);

28 декабря – Международный день кино.

Также зимние праздники народов мира включают Хануку. Это праздник света и добра для всех иудеев мира. Его отмечают во всех странах.

Вам будет интересно:

Новогодние праздники календарь праздников
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:35

Армения демонстрирует жесты недоброй воли

12:28

Мощный ответ ПВО: сбиты 54 ракеты РФ из 69 запущенных по УкраинеВидео

12:13

В разведке Британии пояснили, какие проблемы русских приводят к "бавовне" на базе ЭнгельсВидео

12:12

Кремль "профукал" $300-400 миллионов: Арестович рассказал о провале масштабной атаки РФВидео

12:09

Зимние праздники 2023: календарь зимних праздников и выходных

Реклама
12:05

В яблочко: бойцы НГУ сбили крылатую ракету РФ на подлете к Киеву – эффектное видеоВидео

12:01

Неожиданный позитив от военной авантюры Путина: станет ли Украина членом НАТО и ЕС в 2023 годуВидео

11:45

Сергей Притула рассказал, почему не узнал брата, который освобождал Ирпень от оккупантов

11:41

Родители подорвались на мине, 8 сирот усыновил 24-летний военный: детали трагедии на Житомирщине

11:40

После ракетного удара в Киеве без света 40% потребителей - КличкоВидео

11:18

В Энгельсе прогремели мощные взрывы: что известно о новой атаке на авиабазу РФВидео

11:04

Ответка за ракетный террор: на Брянщине уничтожена российская установка С-300Видео

10:38

Россия запустила дроны-камикадзе: Ким назвал направление атакиВидео

10:37

Пострадали трое людей, 16 ракет сбито: детали ракетного удара по КиевуВидео

10:26

"Хлопок" на Запорожье: ВСУ "затрехсотили" 230 оккупантовВидео

10:17

"Киев не готов к диалогу": Лавров опять выдал бредовый шантаж по поводу мирных переговоровВидео

10:04

С днем рождения, подруга – искренние поздравления, красивые открытки и картинки близкому человеку

10:00

Военные получили 1000 фильтров для воды от Олега Крота из "Фундации Течия"

09:44

Оккупанты паникуют из-за серии взрывов: в Белгороде, Брянске и Джанкое мощная "бавовна"Видео

09:43

Оккупанты запустили по Украине более 120 ракет – ПодолякВидео

Реклама
09:26

РФ массированно атакует Украину, во многих городах произошли сильные взрывы: что известноВидео

09:21

"Напряжение велико": эксперт спрогнозировал, какие проблемы ждут страну-агрессора в 2023-мВидео

09:17

Ракетный удар РФ: в Киеве гремят взрывы – что известно о раненых и разрушенияхВидео

08:37

Массированная ракетная атака: РФ запускает по Украине более 100 ракет, будет несколько волн – ОП

08:35

Угроза зимнего наступления оккупантов: в США назвали вероятное направлениеВидео

08:30

Что ждет украинцев до веснымнение

08:24

Что посмотреть на Новый год: подборка лучших праздничных фильмовВидео

08:20

Есть много признаков, что РФ пойдет в наступление до конца зимы – экс-глава Бюро нацбезопасности ПольшиВидео

08:10

Оккупанты паникуют: в ВСУ рассказали, как жгут и "перемалывают" вагнеровцевВидео

08:00

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам – переоценка, Тельцам – вдохновение, Близнецам – романтика

07:45

"Ситуация подвисла": Буданов назвал условие выхода из тупика на фронтеВидео

07:36

"Ждут неожиданности": командующий обороны Киева пообещал РБ "сюрпризы" в случае вступления в войнуВидео

07:24

Избалованный сын российского фигуриста набросился на мать из-за полета в эконом-классе

07:05

Путин отменяет визиты: в Кремле опасаются подготовки покушения – СМИВидео

06:37

"Будет еще хуже": после смерти Путина РФ может начать еще более сильную войну против Украины – АрестовичВидео

06:28

Угроза массированного удара крылатыми ракетами: в Украине масштабная тревогаВидео

06:18

Когда нет света: 7 шагов, чтобы постирать одежду вручную

06:10

РФ перебрасывает новые силы на Луганщину и готовится к наступлениюВидео

06:02

Война идет в Россию: что ждет РФ и Путина в 2023 годумнениеВидео

05:00

Может ждать опасность: астролог объяснил, почему в январе стоит отложить важные делаВидео

Реклама
05:00

Поздравления с Новым 2023 годом: яркие открытки, теплые слова для детей и взрослыхФото

04:15

Опытные хозяйки протирают унитаз и раковину подсолнечным маслом: для чего они это делают

03:30

Гороскоп для Тельцов на январь 2023: смена имиджа, хорошие новости и новое знакомство

03:20

Настоящий салат Оливье, который никто еще не пробовал: рецепт салата 1900 годаВидео

02:54

С юбилеем 50 лет – мудрые поздравления и трогательные открытки мужчинам и женщинам

02:42

"Глаза кровоточат": Волочкова показала свой "царский" дом изнутриВидео

02:04

Полураздетая Ксения Мишина похвасталась упругими формами в ванной комнате

01:35

Как правильно чистить мандарины: самый простой способ, о котором мало кто знает

00:51

Приметы на 29 декабря: 2 простых совета, которые нужно успеть сделать всем до Нового годаВидео

00:15

"У США есть инструменты": эксперт объяснил, при каком условии Штаты могут физически устранить ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять