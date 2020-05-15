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Карантин в Украине: экс-главный санитарный врач назвал ошибку

15 мая 2020, 06:10

В Украине не нужен был общенациональный карантин, считает эксперт.

Святослав Протас полагает, что в Украине сразу нужно было вводить адаптивный карантин – Карантин в Украине
В Украине сразу нужно было вводить адаптивный карантин, полагает Святослав Протас / УНИАН

Кандидат медицинских наук, бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что в Украине из-за китайского коронавируса с самого начала нужно было вводить адаптивный карантин, а не общенациональный.

Отдельные мероприятия относительно обучению и ограничений общественного транспорта можно было бы делать централизованно, все остальное должно было быть адаптивным с самого начала, рассказал эксперт в интервью Главреду.

По словам собеседника, адаптивный карантин смягчил бы последствия для экономики, медики из разных областей передавали бы друг другу опыт и оборудование, ведь есть ряд областей, в которых масштабной проблемы не было.

"Собственно, по этому сценарию и Беларусь, и об этом говорит иммунология, мол, что мы имеем локализовать очаги там, где они возникают. А когда мы ввели общенациональный карантин, но санэпидслужбы не способны отработать вспышки в общежитиях, потому что нет людей и средств, то какой тогда смысл от такого карантина?!" – задался вопросом Протас.

Читайте такжеКак избежать тяжелой формы коронавируса: экс-главный санитарный врач дал советыНапомним, с 12 марта в Украине из-за коронавируса ввели общенациональный карантин. Ограничительные меры несколько раз продляли. Карантин смягчили с 11 мая, а с 22 числа возможен второй этап смягчения ограничительных мер.

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