Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный

У Трампа не получается ни закончить войну, ни заставить Путина приостановить ее, потому он ищет оправдания перед своими избирателями, отметил Максим Розумный.

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Соглашение об ископаемых с США даст Украине стратегически важную вещь – Розумный / Коллаж: Главред

Визит украинской делегации в Вашингтон важен не только встречей лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, но и подписанием так называемого Соглашения об ископаемых. Впрочем, это пока рамочный документ, далее Киев и Вашингтон будут вести переговоры и будут нарабатывать более детальное соглашение, в котором, будем надеяться, четко пропишут гарантии безопасности для Украины.

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду рассказал, что ценного даст Украине Соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами, сможет ли это укрепить нашу безопасность, а также поспособствовать завершению войны.

Как вы оцениваете Соглашение об ископаемых между Украиной и США? Что полезного оно даст Украине, а какие его места выглядят сомнительными?

Я бы очень осторожно относился к этому тексту, тем более, пока речь идет о рамочном соглашении. А вопрос добычи ценных материалов и ископаемых сложный сразу в нескольких измерениях: горно-добывающем, юридическом, бизнесовом. К тому же в Конституции Украины закреплено, что недра страны принадлежат ее народу. Словом, есть много вопросов, которые могут нивелировать, поставить под вопрос или существенным образом изменить договоренности, которые могут быть достигнуты в таком кавалерийском темпе.

Впрочем, уже сейчас можно анализировать это соглашение как фактор в межгосударственных отношениях Украины и России, а также как фактор процесса мирного урегулирования, который обещал и инициировал Трамп. Но и здесь вопросов больше, чем ответов.

Поэтому, если попытаться обобщить и определить, чем такое соглашение поможет Украине, то пока выглядит, что ничем. Разве что тем, что мы не отказали Дональду Трампу. Ведь отказать Трампу было бы для нас сейчас рискованно.

Смотрите видео, в котором Максим Разумный рассказал, что даст Украине соглашение с Соединенными Штатами об ископаемых:

Гарантии безопасности вскользь и как-то очень размыто упомянуты в этом рамочном соглашении, в 10 пункте. Как вы думаете, будут ли они подробнее прописаны в следующем соглашении? Какие именно гарантии безопасности, скорее всего, предоставят нам США?

Очень сомневаюсь, что написанное сейчас и то, что будет написано в детальном соглашении, будет иметь большое значение для нас, и нам стоит на это полагаться. Дело в том, что у нас уже есть подписанное соглашение о безопасностных обязательствах между Украиной и США, есть аналогичные соглашения о безопасностном сотрудничестве и якобы какие-то гарантии безопасности от более чем десятка других стран. Я был удивлен, что ни разу в ходе обсуждения Соглашения об ископаемых никто не упомянул, что буквально полгода назад подписывалось другое соглашение со Штатами, в котором есть определенные положения и которое рассчитано на 10 лет. Такое впечатление, что его никто не собирается выполнять. Возможно, это поверхностное впечатление, но судьба такого документа, как Будапештский меморандум, побуждает к рассудительности и здоровому скептицизму.

Потому это соглашение точно не даст нам никаких гарантий.

Все сводится к тому, что мы согласились и не пошли против воли возможного гаранта. А то, что он, скорее всего, не будет гарантом, – это другая история, и нам из нее выпутываться надо будет каким-то другим образом, ища другие инструменты. А наши основные инструменты – на поле боя: это наша способность держать фронт.

Россия не планирует прекращать боевые действия и говорит об этом прямо, отметил Розумный / Фото: Александр Бондарь, 21 отдельная механизированная бригада

Тем более, как мы видим из последних комментариев, Россия не собирается останавливаться. Лавров откровенно заявил, что Россия не планирует прекращать боевые действия. А Дональд Трамп с его идеей сначала о завершении войны за 24 часа, а потом за несколько месяцев, похоже, не повлиял на российскую сторону настолько существенно, как он повлиял на украинскую.

Украина показала, что она готова идти на уступки. Даже на уступки, которые, честно говоря, как-то слабо связаны с прекращением войны.

Это вообще отдельная тема: как наши недра и обязательства отдать доходы или саму продукцию от добычи полезных ископаемых связаны с прекращением войны, договоренностями между Трампом и Путиным. Эта связь далеко не очевидна. Связь между этими уступками в сфере добычи природных ископаемых и гарантиями безопасности также неочевидна и довольно сомнительна.

А зачем тогда нам это соглашение, если Украина за это не получит никаких гарантий безопасности, как вы говорите?

Это важный вопрос, на который, я так понимаю, наше руководство не получило вразумительного ответа. Скорее всего, этот ответ лежит в плоскости общения Трампа с американскими избирателями. Когда мы анализируем и пытаемся понять, что происходит, как связано одно с другим, в частности, переговоры с россиянами, добыча полезных ископаемых, мифический долг Украины в размере 350 миллиардов долларов и "диктатура" Зеленского, как это все слепить вместе, откуда оно все взялось, и где здесь выход, мы должны понимать: Дональд Трамп таким образом общается со своим избирателем, который отдал ему голоса и которого Трамп считает необходимым убеждать в своей эффективности.

Соглашение об ископаемых с Украиной нужно Трампу, чтобы доказать свою эффективность избирателям США, считает Розумный / Фото: facebook/DonaldTrump

Трамп и его команда так долго критиковали США и администрацию Джозефа Байдена за то, что они тратили деньги американских налогоплательщиков, за то, что позволили этой войне начаться, за то, что чрезмерно поддерживали Украину, и тому подобное. Это был один из ключевых пунктов, который, по мнению Трампа, обеспечил ему победу на выборах. И сейчас он должен все это как-то оправдывать, в том числе и обещание прекратить войну.

Закончить войну, то есть заставить Путина, который начал эту войну, хотя бы ее остановить, у Трампа не получается. Поэтому ему надо хоть что-нибудь оправдать в своей политике. И вот у него появилась гениальная идея показать, что он возвращает американцам потраченные средства. Для этого не нужно давить на Путина (чего он, очевидно, не способен делать в данной ситуации) – достаточно надавить на Зеленского, к которому Трамп испытывает личную антипатию. Вот так появились идеи об огромных долгах, диктатуре, необходимости выборов и, среди прочего, идея о полезных ископаемых.

Абсолютно понятно, что такое соглашение ставит Украину и Зеленского в невыгодное, более того, унизительное положение. Многие даже на Западе удивляются, как можно предлагать столь колониальные условия. Но если исходить из логики Трампа, что ему надо унизить Украину и Зеленского и в какой-то степени оправдать надежды американского избирателя на то, что можно вернуть средства, то в эту логику такое соглашение и давление вполне вписываются.

Так что если даже Трампу не удастся остановить войну, он скажет: "Зато я прекратил финансировать Украину и добился того, что она будет возвращать нам наши средства, которые мы на нее потратили, в виде ценных металлов и прав на добычу".

Но учитывая то, что Россия не собирается прекращать огонь, возможно, на фоне подобных заявлений и такой позиции России Киев будет выглядеть более конструктивным и готовым к диалогу, и это будет побуждать Трампа и американскую администрацию все-таки помогать Украине и поддерживать ее в этой войне? Может ли это соглашение и наше согласие иметь именно символическое значение в таком контексте?

Да, абсолютно согласен. Это вполне возможный вариант.

В общем, вполне возможно, что Дональд Трамп будет продолжать "танцы с бубном" вокруг войны, это произведет сильное впечатление на Украину, и она пойдет на все возможные для себя уступки. Но – Россия при этом не пойдет ни на какие уступки, потому что это "не по понятиям". Россия не может просто взять и с какого-то перепугу прекратить быть империей. Путин точно будет пытаться унизить Трампа так же, как Трамп пытается унизить Зеленского. Такой сценарий прочитывался с самого начала.

Путин точно будет пытаться унизить Трампа, убежден Розумный / Фото: kremlin.ru

Ожидаемая реакция Трампа – это возмущение действиями России и полноценное давление на нее. Но вряд ли это реалистичный сценарий: уже не тот темперамент у 47-го президента США, и не в ту позицию он себя поставил своими последними заявлениями и своим поведением на внешнеполитической арене, включая угрозы членам НАТО. То есть вряд ли Трамп пойдет войной, в том числе экономической, против Путина. Скорее всего, Трамп попытается замять ситуацию и забыть все, будто ничего и не было. Мы уже не вспоминаем ни о Панамском канале, ни о 51-м штате США – Канаде, ни о Гренландии. Так же через пару недель, если провалятся переговоры с Путиным, перестанут вспоминать и о "мирном плане Трампа".

Вероятно, при этом американская поддержка Украины сохранится. И в этом смысле то, что мы не отказали Трампу и согласились играть в эту игру, подписав рамочное соглашение и проявив готовность вести переговоры относительно деталей, может сыграть нам на пользу не столько в глазах самого Трампа, который является достаточно импульсивным человеком, но в глазах американского истеблишмента, который будет чувствовать себя обязаннымобязанным Украине, которая, мягко говоря, заняла конструктивную позицию, а потому заслуживает поддержки в условиях продолжения войны и продолжения конфронтации США с Россией. Возможно, не столь ярко выраженную поддержку, но Украина сохраняет статус союзника США. В этом смысле это действительно может быть для нас полезным делом.

Тем более, до практической реализации Соглашения об ископаемых еще очень далеко, то есть до того, чтобы американские компании зашли в Украину, начали добывать полезные ископаемые, чтобы здесь была налажена цепочка поставок, были найдены потребители, проведена геологическая разведка и все остальное. Поэтому те комментаторы, которые призывают на все соглашаться, потому что неизвестно когда соглашение начнет реализовываться, и начнет ли вообще, в принципе, правы.

Сегодня делать из Соглашения об ископаемых самую большую проблему Украины, очевидно, не следует.

Может ли подписание этого соглашения стать для США стимулом помочь Украине освободить оккупированные Россией территории, чтобы получить доступ к полезным ископаемым там? В этом документе есть фразы, которые бы указывали на это?

Таких обязательств американская сторона на себя брать не может. Ведь прежде всего это прямо противоречит тому плану, который был озвучен членами команды Трапма, в частности наиболее адекватным и конструктивно настроенным – Марком Рубио: там речь идет о заморозке конфликта, то есть прекращении боевых действий по ныне существующей линии фронта.

Опыт замороженных конфликтов свидетельствует о том, что эта линия, если она зафиксирована в условиях приблизительного паритета сторон в силовом противостоянии, может сохраняться десятки лет.

Линия, по которой происходит заморозка конфликта, может сохраняться десятки лет, отметил Розумный / Фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Конечно, не стоит рассчитывать на то, что какой-то документ, какие-то теоретически возможные операции по добыче ископаемых будут побуждать Штаты к столь решительным действиям просто ради того, чтобы дать паре-тройке американских компаний доступ к ископаемым на территорий Донецкой и Луганской областей.

Рассчитывать надо на демонтаж режима Путина в России и сохранение способности Украины собственными силами отвоевать свои территории.

А что тогда принципиально может измениться в переговорном процессе и в подходах Трампа к решению проблемы войны в Украине после подписания этого соглашения? У России появятся хоть какие-то основания переживать, что Трамп не совсем на ее стороне?

Подозреваю, что за всей этой историей с украинскими недрами стоит какая-то сложная лоббистская комбинация. Для меня было очень неожиданно и странно, что эти недра появились в Плане победы Владимира Зеленского, а дальше эта диковинка продолжилась в политике и риторике Трампа.

Возможно, для россиян эта история такая же непонятная, а, возможно, они и понимают, о чьих интересах здесь идет речь. Количество заинтересованных сторон на самом деле гораздо больше. Когда мы говорим о добыче ценных материалов и освоении оккупированных территорий в целом, должны вспомнить, что сейчас на оккупированных территориях очень активно разворачивают свою хозяйственную деятельность китайские компании. В логике американо-китайского противостояния, возможно, этот кейс более уместно рассматривать, чем в контексте украинско-российских или американо-российских отношений. То есть это очень запутанное дело.

Поэтому нет оснований для больших надежд на американское участие в войне только потому, что здесь есть какие-то полезные ископаемые.

То есть вы думаете, что появление этого соглашения никак не повлияет на перспективы окончания войны в Украине?

Оно может повлиять лишь в определенной степени на позицию и мотивацию американской переговорной группы и, собственно, Трампа, но это очень сомнительно. Также согласие Украины пойти на определенные уступки может быть оценено (а может и не быть оценено) американцами. В любом случае вся эта история поможет Украине сохранить благосклонность американского избирателя и американского общественного мнения, которое в итоге выступит за продолжение поддержки Украины. И для нас на самом деле стратегически это наиболее важный момент.

Кто такой Максим Разумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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