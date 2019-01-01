"Сказочные долбо*бы": россиян с Новым годом поздравил "Крымский мост", опубликовано видео

Мультяшный Крымский мост поздравил россиян с Новым годом / Скриншот видео с youtube.com

Россиян поздравили с Новым годом от имени построенного РФ моста через Керченский пролив в захваченный Крым (Крымский мост, Керченский мост).

Был создан короткий мульфильм, в котором Крымский мост пожелал людям всего хорошего, одновременно расхвалив себя, видео появилось на YouTube-канале Керчь Инфо.

"Решил порадовать вас в честь праздника, это я — Крымский мост. Поздравляю вас с Новым годом, желаю жизни красивой, как мои арки, здоровья крепкого, как мои сваи, а друзей — надежных, как мои опоры", — сказал мост.

В Сети ряд интернет-пользователей по-разному прокомментировали мультик.

Читайте такжеНазвано условие мгновенного исчезновения Крымского моста"Сказочные долбо*бы!", — поделился мнением denis oleg. "Маразматики!)", — считает Надія Львів. "С Новым годом! Надеюсь, что простоит хотя бы до следующих праздников", — отметил Стас Степанов. "*банулись окончательно", — написал Vpliska.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.