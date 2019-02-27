"Достойная замена Maruv": из-за скандала вокруг нацотбора на Евровидение-2019 появились стебные мемы

После скандала вокруг нацотбора на Евровидение-2019 в Сети появились смешные мемы / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

В соцсетях из-за скандала вокруг финала украинского национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 появился ряд стебных мемов.

Пользователи уже пофантазировали, что принять участие в конкурсе могут певцам Михаилу Поплавскому, Павлу Зиброву и Иво Бобулу.

Поплавского даже назвали "достойной заменой" победительницы финала нацотбора — певицы Maruv (Анна Корсун).

Также в Сети распространили фотографию победительницы Евровидения-2018 — израильтянки Нетты Барзилай, на которой размещена надпись: "Так вас ждать? Или шо?".

Напомним, в украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила Maruv, второе место заняла группа Freedom Jazz, а третье — Kazka.

Maruv критиковали из-за того, что она гастролировала в России. Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019. Потом Freedom Jazz и Kazka предложили представить нашу страну на конкурсе, но коллективы также не захотела принимать в нем участие.

Справка. Финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.