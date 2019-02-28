Пышные оладьи: как приготовить оладушки

28 февраля 2019, 08:45

Для того, чтобы приготовить пышные оладьи, не понадобится много ингредиентов и времени.

Названы простые рецепты пышных оладушек
Главред собрал простые рецепты пышных оладушек / Скриншот видео с youtube.com

Оладьи: история блюда

Слово "оладьи" происходит от латинского "oleum", что в переводе означает масло. Считается, что блюдо оладьи придумали восточные славяне. Само слово "оладьи" начало встречаться в значении кулинарного изделия с середины XVI века.

Главред решил собрать простые рецепты пышных оладьев на кефире, сметане, кислом молоке, а также рассказать, как приготовить оладьи на дрожжах.

Как приготовить оладьи: простые рецепты оладушек

Пышные оладьи на кефире

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить пышные оладьи на кефире: 300 миллилитров кефира (2,5% жирности) комнатной температуры, 1,5 стакана просеянной муки, 0,5-1 чайная ложка соды, 1-1,5 столовой ложки сахара, щепотка соли, растительное масло.

Как приготовить оладьи на кефире

Вылейте кефир в миску, добавьте в него соду и все хорошо смешайте до появления пены. Потом всыпьте в жидкость сахар, соль и опять хорошо перемешайте. После этого понемногу всыпайте муку и мешайте тесто. 

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыТесто должно получиться густым (консистенция густой сметаны), его не нужно долго замешивать, а просто помешать, чтобы в нем не было комков муки. Жарить оладьи нужно сразу после того, как будет готово тесто.

Пышные оладьи на сметане

Ингредиенты необходимые для того, чтобы приготовить пышные оладьи на сметане: 240-260 граммов просеянной муки, 2 яйца, 100 граммов сметаны 20-30% жирности, 80 граммов сахара, щепотка соли, 0,5 чайной ложки соды.

Как приготовить оладьи на сметане

Взбейте яйца в миске, добавьте сахар, соль, соду и все перемешивайте на протяжении 1 минуты. Добавьте в смесь сметану и снова все немного перемешайте. Всыпьте половину муки, все перемешивайте и постепенно высыпьте остальную муку. Готовое тесто выложите на сковороду ложкой и пожарьте оладушки.

Пышные оладьи на кислом молоке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить оладьи на кислом молоке: 600 граммов просеянной пшеничной муки, 500 миллилитров кислого молока комнатной температуры, 2 яйца, 1 чайная ложка соли, 6 столовых ложек сахара, 1 чайная ложка соды.

Как приготовить оладьи на кислом молоке

Вбейте в миску яйца, добавьте сахар и взбейте ингредиенты до появления легкой пены. Потом добавьте в смесь соль, кислое молоко, соду и все смешайте. Постепенно добавляйте муку и все перемешивайте. 

Читайте такжеТесто на пельмени: первоклассные рецептыГотовое тесто накройте, оно должно постоять при комнатной температуре на протяжении 30 минут. После того, как тесто постоит, его не нужно перемешивать. Тесто ложкой выложите на сковороду и приготовьте оладушки.

Пышные оладьи дрожжевые на воде или молоке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить дрожжевые оладьи: 2 стакана теплой кипяченой воды (стакан — 200 миллилитров) или молока, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, пачка дрожжей (10-11 граммов), 2 столовые ложки растительного масла, 3-3,5 стакана просеянной муки.

Как приготовить оладьи на воде или молоке

В воду или молоко всыпьте дрожжи, соль, сахар и все смешайте (дрожжи должны полностью раствориться). Добавьте в смесь растительное масло и снова все перемешайте. Потом постепенно всыпайте муку и перемешивайте ингредиенты.

Готовое тесто накройте и поставьте в теплое место на 30-40 минут, чтобы оно подошло. После того, как тесто подойдет, его не нужно перемешивать. Пожарьте оладушки на сковородке.

Оладьи с яблоками

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить оладьи с яблоками: 250 граммов кефира, 1 яйцо, 80 граммов сахара, неполная 1 чайная ложка соды, 200-250 граммов просеянной муки, 2 яблока.

Как приготовить оладьи с яблоками

Всыпьте в кефир соду, отдельно взбейте яйцо с сахаром. Потом влейте взбитое яйцо с сахаром в кефир, постепенно добавляйте муку и все перемешивайте. 

Читайте такжеКак приготовить чебуреки: лучшее разное тесто на чебурекиОчистите яблоки от кожуры, а потом порежьте фрукты маленькими кусочками. Нарезанные яблоки пересыпьте в тесто и все тщательно перемешайте. Пожарьте оладьи с яблоками на сковороде.

Как жарить оладьи

Налейте растительное масло на раскаленную сковородку (слой масла — около 3 миллиметров от дна сковороды), выложите тесто ложкой — 1 столовая ложка с горкой — одна оладья. Между оладьями должно быть небольшое расстояние.

Чтобы тесто не липло к ложке — окунайте ее в холодную воду.

Жарьте оладушки на среднем огне с обеих сторон по несколько минут до появления румяной корочки: когда одна сторона оладушек подрумянится — переверните их, накройте крышкой и дожарьте.

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