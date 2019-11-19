Оладьи на кефире классические: секреты готовки пышных оладушек

Оладики не опадут, если знать несколько очень простых секретов.
Оладьи на кефире классические далеко не у всех получаются пышными и высокими - часто они становятся плоскими после жарки и не очень радуют глаз и зуб.
Нужно знать несколько секретов, чтобы приготовить оладьи на кефире пышные, как пух. Главред решил узнать ключевые секреты и тонкости приготовления вкусных и пышных классических оладушек.
Какие тонкости и секреты нужно знать, чтобы приготовить пышные оладьи на кефире
Оладики на кефире, рецепт
Ингредиенты:
- 0,5 л кефира (жирность не имеет значения);
- 1 яйцо;
- 1,5 столовой ложки сахара;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 400-450 г муки;
- 0,5 чайной ложки соды без горки;
- 1 г ванилина или 10 г ванильного сахара;
- Растительное масло для жарки.
Оладьи на кефире пышные, как пух: какие тонкости и секреты нужно знать
- Нельзя просто взять и вылить в миску кефир из холодильника - он не должен быть холодным;
- Холодные яйца нельзя использовать для теста на оладьи;
- Сода смешивается с небольшим количеством муки и добавляется в уже готовое тесто на оладьи на кефире классические.
Как приготовить оладьи на кефире пышные, как пух
Возьмите емкость, в которой будет удобно делать тесто на оладьи. Влейте в емкость кефир - помните, кефир прямо из холодильника нельзя использовать. Вбейте в кефир яйцо - оно тоже не должно быть холодным, добавьте сахар, ванильный сахар или ванилин, соль и перемешайте ингредиенты.
Муку просейте и понемногу всыпайте в жидкость, перемешивая. Тесто на оладьи на кефире пышные, как пух, должно получиться очень густым. Потом добавьте в тесто соду - смешайте соду с 1 чайной ложкой муки, просейте ингредиенты в тесто и потом все интенсивно перемешайте. После этого тесто нельзя перемешивать и нужно сразу же выпекать оладушки.
Как жарить оладьи на кефире классические
Перед тем, как жарить оладьи на кефире, нужно налить растительное масло на сковороду и подождать, пока оно хорошенько разогреется. Выкладывайте оладьи на сковороду столовой ложкой. Жарьте оладушки на небольшом огне, если жарить на большом огне - быстро образуется румяная корочка, но внутри останется сырое тесто.
Когда с одной стороны оладушек не будет сырого теста, - переворачивайте их на другую сторону. Оладьи на кефире пышные, как пух, готовы после того, как их обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
Оладьи на кефире классические: фото этапов приготовления