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Оладьи на кефире классические: секреты готовки пышных оладушек

19 ноября 2019, 15:35

Оладики не опадут, если знать несколько очень простых секретов.

Тесто на оладьи просто делается, а сами оладьи просто жарить - Оладики
Тесто на пышные оладьи на кефире быстро делается, а сами оладьи просто жарить / Скриншот

Оладьи на кефире классические далеко не у всех получаются пышными и высокими - часто они становятся плоскими после жарки и не очень радуют глаз и зуб.

Нужно знать несколько секретов, чтобы приготовить оладьи на кефире пышные, как пух. Главред решил узнать ключевые секреты и тонкости приготовления вкусных и пышных классических оладушек.

Какие тонкости и секреты нужно знать, чтобы приготовить пышные оладьи на кефире

Оладики на кефире, рецепт

Ингредиенты: 

  • 0,5 л кефира (жирность не имеет значения);
  • 1 яйцо;
  • 1,5 столовой ложки сахара;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 400-450 г муки;
  • 0,5 чайной ложки соды без горки;
  • 1 г ванилина или 10 г ванильного сахара;
  • Растительное масло для жарки.

Оладьи на кефире пышные, как пух: какие тонкости и секреты нужно знать

  • Нельзя просто взять и вылить в миску кефир из холодильника - он не должен быть холодным;
  • Холодные яйца нельзя использовать для теста на оладьи;
  • Сода смешивается с небольшим количеством муки и добавляется в уже готовое тесто на оладьи на кефире классические.

Как приготовить оладьи на кефире пышные, как пух

Возьмите емкость, в которой будет удобно делать тесто на оладьи. Влейте в емкость кефир - помните, кефир прямо из холодильника нельзя использовать. Вбейте в кефир яйцо - оно тоже не должно быть холодным, добавьте сахар, ванильный сахар или ванилин, соль и перемешайте ингредиенты.

Муку просейте и понемногу всыпайте в жидкость, перемешивая. Тесто на оладьи на кефире пышные, как пух, должно получиться очень густым. Потом добавьте в тесто соду - смешайте соду с 1 чайной ложкой муки, просейте ингредиенты в тесто и потом все интенсивно перемешайте. После этого тесто нельзя перемешивать и нужно сразу же выпекать оладушки. 

Как жарить оладьи на кефире классические

Перед тем, как жарить оладьи на кефире, нужно налить растительное масло на сковороду и подождать, пока оно хорошенько разогреется. Выкладывайте оладьи на сковороду столовой ложкой. Жарьте оладушки на небольшом огне, если жарить на большом огне - быстро образуется румяная корочка, но внутри останется сырое тесто.

Когда с одной стороны оладушек не будет сырого теста, - переворачивайте их на другую сторону. Оладьи на кефире пышные, как пух, готовы после того, как их обжарить с обеих сторон до румяной корочки. 

Оладьи на кефире классические: фото этапов приготовления

  • Тесто на пышные оладьи на кефире быстро делается, а сами оладьи просто жарить Скриншот
  • Тесто на пышные оладьи на кефире быстро делается, а сами оладьи просто жарить Скриншот
  • Тесто на пышные оладьи на кефире быстро делается, а сами оладьи просто жарить Скриншот
  • Тесто на пышные оладьи на кефире быстро делается, а сами оладьи просто жарить Скриншот
  • Тесто на пышные оладьи на кефире быстро делается, а сами оладьи просто жарить Скриншот
  • Тесто на пышные оладьи на кефире быстро делается, а сами оладьи просто жарить Скриншот
  • Тесто на пышные оладьи на кефире быстро делается, а сами оладьи просто жарить Скриншот
  • Тесто на пышные оладьи на кефире быстро делается, а сами оладьи просто жарить Скриншот

оладьи рецепты
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