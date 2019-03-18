Когда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака Зодиака

Когда Пасха 2019 и что сулит гороскоп на этот период / 1zoom.ru

Пасха 2019 отмечается поздно – но долго.

Когда Пасха в 2019 году

Католическая Пасха в 2019 году отмечается 21 апреля, а православную Пасху – Великдень 2019 – Украина празднует 28 апреля.

Пасха 2019: выходные в Украине

Украинцев ожидает пять выходных подряд. Подробнее читайте в нашем материале Пасха 2019: какие выходные ждут украинцев.

Пасха и астрология

У Пасхи нет конкретной даты: какого числа отмечать Пасху – зависит от места положения планет Солнечной системы.

Читайте такжеГороскоп на март 2019: кого ждет успех, а кого жажда суицидаИ в апреле 2019 положение планет будет довольно удачным, констатируют астрологи. При этом убывающая Луна 28 апреля может подталкивать людей к крупным, но необдуманным покупкам и тратам. Так что список покупок на Пасху 2019 лучше составить заранее и строго его придерживаться, иначе человек рискует потратить на празднование больше, чем рассчитывал или даже может себе позволить.

Овнам Пасху лучше провести в кругу родных и близких людей – навестить родные места или даже организовать небольшую семейную поездку в новый город.

Тельцам в конце апреля 2019 гороскоп обещает "вкусное" деловое или финансовое предложение. В пасхальные праздники представителей знака наполнит энергия и оптимизм.

Близнецов ожидают поездки, преимущественно по работе – и в то же время непонятки в семье. Стоит воспользоваться духом праздника, чтобы сгладить острые углы.

Для Раков конец апреля 2019 выдастся неспешным и пройдет гармонично. Сама подготовка к Пасхе 2019 может выдастся хлопотной – так что после праздника как раз стоит отдохнуть и восстановиться физически и душевно.

Для Львов время празднования Пасхи – это просто праздник в семье. В работе будет застой, а вот на семейном фронте полный расцвет.

Девам на Пасху полноценно отдохнуть удастся вряд ли: их будут одолевать вопросы финансовые.

Читайте такжеВеликий пост 2019: что нужно знать – от календаря до менюСложный в рабочем плане период в конце апреля ожидает и Весы. Им стоит заранее составить бюджет пасхального стола и быть готовым совмещать покраску пасхальных яиц с рабочими звонками.

Скорпионам на Пасху 2019 вполне можно планировать отпуск, тем более что количество выходных вполне позволяет устроить себе приятную поездку. Впрочем, излишне нагружать свой бюджет все же не стоит.

Стрельцам пасхальный период сулит расцвет как на делом, так и на семейном фронте. В итоге они заходят везде и всюду успеть – и могут не рассчитать силы. С 26 по 29 апреля им стоит все же уравновесить работу с отдыхом.

Вот кого ждут удачные пасхальные покупки – так это Козерогов. Саму Пасху им лучше провести в кругу семьи.

Читайте такжеВеликий пост 2019: что можно есть, лучшие простые постные блюдаПрямо противоположная ситуация у Водолеев: им транжирить средства на пасхальные покупки ни в коем случае нельзя. Лучше сосредоточиться на генеральной уборке в Чистый четверг и других домашних хлопотах, чем на походах по магазинам.

Мало времени на пасхальный отдых будет у Рыб. От светлого праздника их могут отвлекать рабочие вопросы. Работа в столь великий праздник – это, конечно, грех, но работа на благо других людей – исключение, поясняют священники.