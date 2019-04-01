"Вот кого надо было отправить на Евровидение!": астролог предсказал Монатику сказочную удачу

Астролог Влад Росс отметил удивительную везучесть Монатика и его способность завоевывать первые места / Фото: tv.ua

Астролог Влад Росс составил гороскоп для украинского певца, композитора, танцора и хореографа Дмитрия Монатика 1 апреля - в день его 33-го дня рождения.

"В гороскопе артиста – Луна в соединении с Венерой, что сулит ему успехи в карьере, большие проекты и широкие возможности. В ближайший год Монатика ждет очень удачный финансовый проект, который может его просто озолотить", - рассказал Росс.

"Кроме того, в гороскопе певца Венера находится в соединении с Юпитером, что означает малое и большое счастье. Это сулит Монатику семейное счастье и укрепление семьи", - добавил астролог.

Читайте такжеАстролог рассказал, кого следовало бы отправить на Евровидение-2019По словам Росса, для Дмитрия Монатика новый год в его жизни будет крайне позитивным и благоприятным.

"Я бы вообще на месте Украины на Евровидение отправил бы именно Монатика, потому что по гороскопу совершенно четко видно, что у него в ближайшее время большие шансы на победы в конкурсах, на выигрыши и завоевание первых мест. Потому что в его гороскопе Юпитер – в соединении с Ураном, то есть звезды сулят ему достижение вершин, и большая удача будет сопутствовать ему", - резюмировал он.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2019, а также рассказал, чего стоит опасаться 1-7 апреля.

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