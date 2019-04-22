День Вадима 2019: поздравления с Днем ангела Вадима

22 апреля отмечаются именины Вадима 2019 – единственные в году. Установлены они в честь дня памяти святого Вадима, считающегося в народе покровителем водных ключей (источников).

По разным версиям, имя Вадим происходит:

либо от авестийских корней, означающих символ победы – ветер;

либо от славянского глагола "вадити" – "спорить", "сеять смуту". Правда, еще одна версия допускает, что имя Вадим дословно переводится как "привлекательный, любимый, зовущий".

Ребенком растет непоседливым и шумным. Взрослый Вадим – человек целеустремленный. В любви непостоянный. По-настоящему счастлив в браке, только если искренне влюблен в свою вторую половинку: тогда жизни у них сложится, как в дамском романе.

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Имя Вадим больше всего подойдет Тельцу, Раку, Деве и Скорпиону.

День ангела Вадима: поздравления

Дорогой Вадим, я поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю всегда оставаться обладателем очаровательной улыбки, светлого ума, твердого характера, открытой души, любящего сердца. Пусть твоя настойчивость приводит к победе, пусть твое упорство обеспечивает счастье.

***

Сегодня праздник именин

Ты можешь обалденно справить.

Я с ним, любимый мой Вадим,

Хочу тебя скорей поздравить.

Пусть сбудутся твои мечты,

И счастья будет выше крыши.

Подружишься с удачей ты,

И каждый о тебе услышит.

***

3 смс - 187 символов:

Наш продвинутый, веселый,

Благороднейший Вадим,

Любит он комфорт повсюду,

Он ему необходим.

В людях ценит толерантность

И умение дружить,

Мы ему желаем счастья,

Жить взахлеб и не тужить!

***

4 смс - 222 символа:

Вадим, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы благородство, сила духа и мужество всегда пульсировали у тебя в крови. Чтобы любые идеи притворялись в жизнь, радуя и принося удовольствие. Будь здоров, активен и жизнерадостен!

***

Все хотят быть рядом с ним -

Он ведь искорка веселья!

С именинами, Вадим,

Пусть пройдет да без похмелья!

Брат, всегда ты улыбайся,

Не теряйся среди троп!

Никогда не зазнавайся,

Береги от шишек лоб!