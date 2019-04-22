День Вадима 2019: поздравления с Днем ангела Вадима

Главред собрал лучшие поздравления с именинами мальчиков по имени Вадим.
22 апреля отмечаются именины Вадима 2019 – единственные в году. Установлены они в честь дня памяти святого Вадима, считающегося в народе покровителем водных ключей (источников).
По разным версиям, имя Вадим происходит:
- либо от авестийских корней, означающих символ победы – ветер;
- либо от славянского глагола "вадити" – "спорить", "сеять смуту". Правда, еще одна версия допускает, что имя Вадим дословно переводится как "привлекательный, любимый, зовущий".
Ребенком растет непоседливым и шумным. Взрослый Вадим – человек целеустремленный. В любви непостоянный. По-настоящему счастлив в браке, только если искренне влюблен в свою вторую половинку: тогда жизни у них сложится, как в дамском романе.
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Имя Вадим больше всего подойдет Тельцу, Раку, Деве и Скорпиону.
День ангела Вадима: поздравления
Дорогой Вадим, я поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю всегда оставаться обладателем очаровательной улыбки, светлого ума, твердого характера, открытой души, любящего сердца. Пусть твоя настойчивость приводит к победе, пусть твое упорство обеспечивает счастье.
***
Сегодня праздник именин
Ты можешь обалденно справить.
Я с ним, любимый мой Вадим,
Хочу тебя скорей поздравить.
Пусть сбудутся твои мечты,
И счастья будет выше крыши.
Подружишься с удачей ты,
И каждый о тебе услышит.
***
3 смс - 187 символов:
Наш продвинутый, веселый,
Благороднейший Вадим,
Любит он комфорт повсюду,
Он ему необходим.
В людях ценит толерантность
И умение дружить,
Мы ему желаем счастья,
Жить взахлеб и не тужить!
***
4 смс - 222 символа:
Вадим, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы благородство, сила духа и мужество всегда пульсировали у тебя в крови. Чтобы любые идеи притворялись в жизнь, радуя и принося удовольствие. Будь здоров, активен и жизнерадостен!
***
Все хотят быть рядом с ним -
Он ведь искорка веселья!
С именинами, Вадим,
Пусть пройдет да без похмелья!
Брат, всегда ты улыбайся,
Не теряйся среди троп!
Никогда не зазнавайся,
Береги от шишек лоб!