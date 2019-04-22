День Вадима 2019: поздравления с Днем ангела Вадима

22 апреля 2019, 07:12

Главред собрал лучшие поздравления с именинами мальчиков по имени Вадим.

  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru
  • С Днем Вадима – открытки Клайк и Fresh-Cards.ru

22 апреля отмечаются именины Вадима 2019 – единственные в году. Установлены они в честь дня памяти святого Вадима, считающегося в народе покровителем водных ключей (источников).

По разным версиям, имя Вадим происходит:

  • либо от авестийских корней, означающих символ победы – ветер;
  • либо от славянского глагола "вадити" – "спорить", "сеять смуту". Правда, еще одна версия допускает, что имя Вадим дословно переводится как "привлекательный, любимый, зовущий".

Ребенком растет непоседливым и шумным. Взрослый Вадим – человек целеустремленный. В любви непостоянный. По-настоящему счастлив в браке, только если искренне влюблен в свою вторую половинку: тогда жизни у них сложится, как в дамском романе.

Читайте такжеСтрастная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням

Имя Вадим больше всего подойдет Тельцу, Раку, Деве и Скорпиону.

День ангела Вадима: поздравления

Дорогой Вадим, я поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю всегда оставаться обладателем очаровательной улыбки, светлого ума, твердого характера, открытой души, любящего сердца. Пусть твоя настойчивость приводит к победе, пусть твое упорство обеспечивает счастье.

***

Сегодня праздник именин

Ты можешь обалденно справить.

Я с ним, любимый мой Вадим,

Хочу тебя скорей поздравить.

Пусть сбудутся твои мечты,

И счастья будет выше крыши.

Подружишься с удачей ты,

И каждый о тебе услышит.

***

3 смс - 187 символов:

Наш продвинутый, веселый,

Благороднейший Вадим,

Любит он комфорт повсюду,

Он ему необходим.

В людях ценит толерантность

И умение дружить,

Мы ему желаем счастья,

Жить взахлеб и не тужить!

***

4 смс - 222 символа:

Вадим, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы благородство, сила духа и мужество всегда пульсировали у тебя в крови. Чтобы любые идеи притворялись в жизнь, радуя и принося удовольствие. Будь здоров, активен и жизнерадостен!

***

Все хотят быть рядом с ним -

Он ведь искорка веселья!

С именинами, Вадим,

Пусть пройдет да без похмелья!

Брат, всегда ты улыбайся,

Не теряйся среди троп!

Никогда не зазнавайся,

Береги от шишек лоб!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
поздравления именины открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:33
Четыре убийственных дня: что делать во время мощнейших магнитных бурь апреля
07:29
Политический труп: астролог посоветовал Порошенко бежать из страны
07:20
Под Луцком не разминулись легковушка и автобус, три жертвы, ребенок — в реанимации
07:12
День Вадима 2019: поздравления с Днем ангела Вадима Фото
07:01
Чего ждать от президента Зеленского и кто его будет "объедать" мнение
06:50
Волкер рассказал о звонке Трампа Зеленскому Видео
06:38
Не Нибиру: астролог рассказал, что может уничтожить Землю и что грозит Украине
06:25
Непреодолимый отрыв Зеленского: ЦИК обработал более 80% протоколов Видео
06:23
Великий понедельник Страстной недели 2019: заговоры на Пасху на здоровье Видео
06:06
Гороскоп на неделю 22-28 апреля: когда самый опасный день и чего нужно избегать
05:40
"Нал дорожал": эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после выборов Видео
05:14
"И сисичку, и писичку видно": Глюкоза удивила сеть пикантным фото
04:47
Ученые объяснили, почему людям ночью снятся кошмары
04:09
Европа переходит на газ из Азербайджана
04:01
Ученые рассказали, какой фактор в похудении - самый важный Видео
03:21
Известная украинская модель смело оголилась для рекламной кампании Видео
02:47
ЦИК подсчитала 45% протоколов: Зеленский лидирует во всех областях, кроме одной Видео
02:35
Астрономы открыли самую массивную звезду
02:11
В Самопомочи пояснили, готовы ли объединяться со Слугой народа Зеленского Видео
01:45
ЦИК обработала 20% бюллетеней: Зеленский получил более 73% Видео
01:29
"Счет баскетбольный": Гриценко оценил кредит доверия Зеленского Видео
01:04
"Исторический день украинской демократии": как в мире поздравляют триумфатора выборов президента Видео
00:58
В Центризбиркоме назвали явку на президентских выборах Видео
00:28
Львовянка Оксана Муха стала победителем Голоса страны-9 Видео
00:22
День Земли 2019: что за праздник и зачем он нам Видео
00:20
В центре Киева ранили копа и угнали полицейское авто Фото Видео
00:15
Пасха впереди: в ЦИК рассказали, когда официально объявят результаты выборов Видео
00:08
Экс-соратник Януковича Портнов анонсировал свое возвращение в Украину Видео
00:04
"Нас ждет большая чистка": Садовый прокомментировал победу Зеленского Видео
21 апреля, воскресенье
23:49
Англичане создали новый глагол в честь Меган Маркл: почему она не рада Видео
23:31
Саакашвили обратился в СБУ и купил билет в Украину Видео
23:28
"Победа курса Порошенко": Луценко оценил результаты экзит полов Видео
23:21
"Дякую" для Порошенко, отношения с РФ и закон про язык: самое главное с первой пресс-конференции Зеленского Видео
22:53
В Кабмине озвучили вероятные угрозы безвизовому режиму
22:50
"Будет перезагрузка": Зеленский объяснил, чего не хватает Минскому процессу Видео
22:27
Обнародованы окончательные данные Национального экзит пола и новые данные ЦИК Видео
22:26
Зеленский ответил на вопрос о новой должности Порошенко в правительстве Видео
22:21
Зеленский рассказал о звонке и поздравлениях Порошенко Видео
22:15
Зеленский анонсировал отставку Луценко
22:10
Порошенко надеется на реванш мнение
22:00
Подсчет голосов: ЦИК обнародовала первые официальные данные Видео
21:58
"Проголосовали за перемены": в МИД РФ прокомментировали выборы в Украине Видео
21:47
Прощайте, самый отвратительный президент в истории Украины мнение
21:45
Зеленский анонсировал первые кадровые перестановки, призванные прекратить огонь на Донбассе Видео
21:32
"Слово божье – для каждого": ПЦУ впервые отслужила литургию на языке жестов Фото
21:31
"Отказаться от враждебной риторики": в РФ прокомментировали результаты экзит полов Видео
21:29
Три совета новому президенту Зеленскому мнение
21:17
Данилюк озвучил планы на работу в МИД в правительстве Гройсмана Видео
21:13
Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь Видео
21:12
Порошенко заявил, что перед уходом подпишет закон об украинском языке
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться