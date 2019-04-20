Католическая Пасха 2019 – красивые открытки и пожелания

Главред собрал самые душевные поздравления с Пасхой.
Католическая Пасха в 2019 году выпала на 21 апреля.
И это ровно за неделю до Пасхи 2019 православной: Великдень 2019 Украина отметит 28 апреля.
Празднование у католиков начинается в Страстную субботу Пасхальным богослужением. Так что и поздравления для них Главред публикует уже сегодня.
Католическая Пасха 2019: поздравления в прозе, стихах и смс
2 смс - 113 символов:
Поздравляем с праздником Пасхи, желаем весеннего настроения, счастливых перемен, радости, удачи, тепла и счастья.
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Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес!
Христос воскрес,
Спаситель твой!
Воистину воскрес!
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4 смс - 205 символов:
Всех католиков сегодня
С Пасхой светлой поздравляем,
Этот праздник счастье дарит,
Улыбнуться заставляет,
Пусть пребудет с вами вера,
И Господь вас защищает,
От проблем, бед и болезней
Вашу жизнь оберегает!
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3 смс - 137 символов:
Дорогие мои! Поздравляю вас с католической Пасхой! Желаю всем счастья, успехов во всем, мира, добра, терпимости, честности и искренности.
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Весна разбросала краски, гимн жизни звенит до небес.
Бабушка, с праздником Пасхи – Христос сегодня воскрес!
Ведь было тело распято, и плач раздался окрест...
Он – жив! Учение – свято. И златом светится крест!
Своей пожертвовав кровью, прошел заклятье и тьму.
Чтоб шли с огромной любовью все люди мира к нему!
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С праздником Пасхи,
Счастья, добра,
Жизни прекрасной,
Здоровья, тепла.
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Храни тебя Христос от всякого ненастья,
От злого языка, внезапного несчастья.
Храни тебя от боли, предательства, недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и много счастья!
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Христос Воскрес! Желаю в светлый праздник Пасхи мира и добра, счастья и блага, любви и уважения, великодушия и щедрости сердца.