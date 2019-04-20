Католическая Пасха 2019 – красивые открытки и пожелания

Католическая Пасха в 2019 году выпала на 21 апреля.

И это ровно за неделю до Пасхи 2019 православной: Великдень 2019 Украина отметит 28 апреля.

Празднование у католиков начинается в Страстную субботу Пасхальным богослужением. Так что и поздравления для них Главред публикует уже сегодня.

Католическая Пасха 2019: поздравления в прозе, стихах и смс

2 смс - 113 символов:

Поздравляем с праздником Пасхи, желаем весеннего настроения, счастливых перемен, радости, удачи, тепла и счастья.

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Душа моя, ликуй и пой,

Наследница небес!

Христос воскрес,

Спаситель твой!

Воистину воскрес!

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4 смс - 205 символов:

Всех католиков сегодня

С Пасхой светлой поздравляем,

Этот праздник счастье дарит,

Улыбнуться заставляет,

Пусть пребудет с вами вера,

И Господь вас защищает,

От проблем, бед и болезней

Вашу жизнь оберегает!

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3 смс - 137 символов:

Дорогие мои! Поздравляю вас с католической Пасхой! Желаю всем счастья, успехов во всем, мира, добра, терпимости, честности и искренности.

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Весна разбросала краски, гимн жизни звенит до небес.

Бабушка, с праздником Пасхи – Христос сегодня воскрес!

Ведь было тело распято, и плач раздался окрест...

Он – жив! Учение – свято. И златом светится крест!

Своей пожертвовав кровью, прошел заклятье и тьму.

Чтоб шли с огромной любовью все люди мира к нему!

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С праздником Пасхи,

Счастья, добра,

Жизни прекрасной,

Здоровья, тепла.

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Храни тебя Христос от всякого ненастья,

От злого языка, внезапного несчастья.

Храни тебя от боли, предательства, недуга,

От умного врага, от мелочного друга,

И дай тебе Господь, коль это в его власти,

Здоровья, долгих лет, любви и много счастья!

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Христос Воскрес! Желаю в светлый праздник Пасхи мира и добра, счастья и блага, любви и уважения, великодушия и щедрости сердца.