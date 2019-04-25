"Какая жесть": в Москве засняли "безумие" из-за бесплатных бургеров, опубликовано видео

В Москве посетители одного из ресторанов быстрого питания толкались возле касс из-за бесплатных бургеров / Скриншот

В среду, 24 апреля, в столице Российской Федерации Москве в одном из сетевых ресторанов быстрого питания раздавали бесплатные бургеры, люди были готовы драться за еду.

В заведении было "какое-то безумие", говорится на странице Московские новости (mosmapnews) в Instagram.

На странице также опубликовано видео, на котором видно, как люди толкаются возле касс и пытаются выхватить еду.

"…в Москве в KFC какое-то безумие. Люди просто готовы драться за бесплатные бургеры", — говорится в сообщении.

Ряд интернет-пользователей раскритиковали поведение посетителей заведения. "Какая жесть, Боже мой, стыдно очень за людей наших", — поделился мнением 1.ordnassela. "Как собакам кидают, они и рады. Стыдно же, не?" — поинтересовалась nadia_m__m.

"Животные... ничего удивительного, идем дальше", — написал m_means_marko. "Позорище… работать надо, а не за халяву драться", — считает sergjius.

Напомним, в начале января стало известно, что в российском городе Курск жители устроили давку из-за раздачи бесплатных конфет к Новому году 2019. В конце февраля 2018 года в Ставрополе во время празднования Масленицы людям раздавали куски блинов с лопаты.