Астролог рассказал, что будет с Радой и когда нельзя проводить инаугурацию Зеленского

Росс убежден, что Порошенко заинтересован в роспуске Рады не меньше, чем Зеленский

Распустят ли нынешнюю Верховную Раду и будут ли досрочные парламентские выборы, зависит от того, когда пройдет инаугурация Владимира Зеленского. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Можно не сомневаться, что нынешний спикер Верховной Рады Андрей Парубий будет пытаться сохранить за собой пост как можно дальше и позаботится о том, чтобы инаугурация ни в коем случае не произошла раньше 28 мая", - отметил он.

По словам Росса, Парубию есть чего опасаться.

"Владимир Зеленский намерен всячески способствовать проведению надлежащих расследований дел Майдана и обнародовать результаты. Вероятнее всего, окажется, что у Парубия и Турчинова вообще полный комплект, потому, естественно, оба вышеназванных деятеля хотят иметь неприкосновенность. Поскольку Парубий возглавляет парламент, он сделает все, зависящее от него, чтобы инаугурация Зеленского не произошла раньше 28 мая", - объяснил он.

Читайте такжеАстролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев и почему его хотят убитьЧто касается даты инаугурации Зеленского - 28 мая, то Росс считае ее наихудшим денем, который только можно придумать для инаугурации нового президента.

"В этот день будет Луна без курса. Так, Петр Порошенко выдвинулся в президенты 29 января 2019 года, как раз на Луне без курса – видим результат: он потерпел разгромное поражение на президентских выборах. Если инаугурация Владимира Зеленского произойдет 28 мая, то высок риск, что он вступит в должность президента, но затем практически сразу, использовав закон об импичменте, его свергнут", - рассказал астролог.

По словам астролога, и Зеленский, и Порошенко оба одинаково заинтересованы в роспуске Верховной Рады.

"Однако не знаю, как им удастся убедить в этом Парубия. Однако если это удастся сделать, в этом случае будут досрочные парламентские выборы. Зеленский на них серьезно настроен, так же, впрочем, как и Порошенко", - отметил Росс.

"Если сейчас у Порошенко есть хоть какой-то рейтинг и хоть какой-то шанс войти в новый парламент со своей партией "Солидарность", то осенью его рейтинг в конец испарится, он станет "политическим трупом". Он будет настолько токсичен, что никто не захочет с ним связываться и становиться с ним единой командой", - добавил он.

Росс считает, что если же инаугурация состоится после 28 мая, в какой-то из дней до 3 июня, то Верховную Раду уже никто не распустит.

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