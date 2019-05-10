Поздравления с Днем медсестры 2019 – открытки и тексты на русском и украинском

Главред собрал идеи поздравлений с праздником медицинской сестры.
12 мая отмечается прекрасный праздник – День медсестры 2019.
Без медицинских сестер практически невозможно представить себе полноценное лечение, ведь именно на их, порою хрупкие, плечи ложится до 80% всего ухода за больными пациентами.
Свой международный праздник они отмечают 12 мая – в день рождения Флоренс Найтингейл, первой медсестры, которая организовала службу ухода за ранеными солдатами. Случилось это еще во времена Крымской войны, и спасло тогда немало жизней.
Следующим на очереди у нас будет День медика 2019: День медика в Украине отмечается в третье воскресенье июня. В 2019 году праздник выпал на 16 июня. Подробнее читайте в нашем материале День медика: почему важен и что подарить.
И заодно напомним про День фармацевта: День фармацевта в Украине празднуется ежегодно в третью субботу сентября (то есть в 2019 году это будет 21 сентября), а следом идет Всемирный день фармацевта – 25 сентября.
Поздравления с Днем медсестры в прозе и смс
В день медицинской сестры желаю тебе хотя бы на денек прекратить яростные сражения с человеческими недугами и болячками, забыть об утках, капельницах и стерильности. Пусть врач по имени Судьба сделает тебе укол счастья, действие которого будет продолжаться всю жизнь, а прививка от хандры и скуки никогда не позволит вешать нос!
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4 смс - 209 символов:
Поздравляю с международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!
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В Международный день медицинской сестры, хочу пожелать своим коллегам — профессионального роста, перспектив и возможностей. Стерильности, сдержанности, находчивости и отзывчивости. Будьте лучшими в своем деле. Здоровья вам, успехов и личного благополучия!
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Дорогие наши медсестрички, желаю вам всевозможных благ, крепкого здоровья и продвижения по карьерной лестнице! Пускай ваша зарплата будет достойной, ведь вы выполняете нелегкую и очень важную работу! Всегда будьте в отличном настроении, чтобы заряжать позитивом всех пациентов!
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3 смс - 165 символов:
Уважаемые коллеги, в наш профессиональный праздник хочу от души пожелать Вам сил, бодрости, крепкого здоровья, позитивного мышления и уважения со стороны окружающих.
Поздравления с Днем медсестры в стихах и смс
2 смс - 133 символа:
С днем медицинской сестры поздравляю,
Безбедной жизни и счастья желаю.
Чтоб мудрость женская путь указала,
А интуиция все подсказала!
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Медицинская сестричка
Зажигательна, как спичка.
Ты — фантазия мужчин.
От тебя внутри горим.
В то же время для больных
Ты святее всех святых.
Ангелочек на Земле,
Будь же счастлива вдвойне.
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С Днем медицинской сестры поздравляю,
И пациентов послушных желаю,
Зарплаты огромной, здоровья, добра,
Будь ты счастливой, не грусти никогда!
Желаю успеха и должности новой,
Чтоб радость тебе приносила работа,
Чтоб выходных было много всегда,
Чтоб ты как роза, красивой была!
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4 смс - 202 символа:
Низкий вам поклон, медсестры,
За бесценный, важный труд.
Счастья вам, в карьере роста,
И зарплаты пусть растут.
Веселитесь, отдыхайте,
Будьте бодрыми всегда.
И уж сами не хворайте,
Не хандрите никогда!
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4 смс - 229 символов:
В этот День медицинской сестры
Вас, коллеги мои, поздравляю!
Пожелания будут просты.
Я добра и здоровья желаю.
Чтоб поменьше нам всем уставать,
Уделять семьям должное время.
На работе все-все успевать
И с улыбкой нести ее бремя!
Поздравления с Днем операционной медсестры
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником и выражаем слова благодарности, глубокого уважения за поддержку, стойкость и преданность своей профессии! Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия, оптимизма, достижения всех поставленных целей!
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Ты заботлива, спокойна — медсестра от Бога.
В золотых твоих руках спорится работа.
День-деньской ты на ногах — все порхаешь птичкой.
Пациенты называют ласково — сестричкой,
Уважают доктора — даже самый главный.
Оставайся же всегда доброй, сильной, славной!
Процветания тебе, счастья в жизни личной,
Легких смен и светлых снов. С праздником, сестричка!
Привітання з Днем медсестри
У медсестри сьогодні свято,
Для неї це найкраща мить.
Роботи в неї так багато,
Нема коли очей їй затулить!
Завжди охайна, в білому халаті,
Спішить на поміч кожному із нас,
І простирадла всім замінить у палаті,
І на сторожі вона кожен час!
І в день чудовий, міжнародний,
Ми хочемо Вам щиро побажать:
Натхнення Вам в такій важкій роботі,
І буде Вам всесвітня благодать!
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З нагоди Вашого професійного свята – Міжнародного дня медичної сестри прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за Ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров’я пацієнтів! Зі святом вас!
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Ти, наче янгол в білосніжному халаті,
Як на крилах, пурхаєш по палаті,
З твоїх рук гірка мікстура, як мед,
Кожен пацієнт з нетерпінням тебе чекає.
Від усієї душі вітаю, медсестричка, тебе,
Хай стане дійсністю твоя заповітна мрія,
Всіх благ тобі бажаю, щастя,
Нехай мимо пролітають усі негоди і нещастя.
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Протягом тисячоліть люди, які рятують від хвороби і гоять рани, користуються постійною любов’ю та повагою. Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю! Щастя вам і добра! І нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а лише приємною місією!
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Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не даремно!
На посаді здоров'я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
Ви всі чарівні, добрі.
Зі святом вас медсестри!
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Я поспішаю сказати вам величезне спасибі за те що ви є! Ви дуже хороший спеціаліст! Побільше б таких в медицину! Зі святом вас!