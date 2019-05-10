Поздравления с Днем медсестры 2019 – открытки и тексты на русском и украинском

12 мая отмечается прекрасный праздник – День медсестры 2019.

Без медицинских сестер практически невозможно представить себе полноценное лечение, ведь именно на их, порою хрупкие, плечи ложится до 80% всего ухода за больными пациентами.

Свой международный праздник они отмечают 12 мая – в день рождения Флоренс Найтингейл, первой медсестры, которая организовала службу ухода за ранеными солдатами. Случилось это еще во времена Крымской войны, и спасло тогда немало жизней.

Следующим на очереди у нас будет День медика 2019: День медика в Украине отмечается в третье воскресенье июня. В 2019 году праздник выпал на 16 июня. Подробнее читайте в нашем материале День медика: почему важен и что подарить.

И заодно напомним про День фармацевта: День фармацевта в Украине празднуется ежегодно в третью субботу сентября (то есть в 2019 году это будет 21 сентября), а следом идет Всемирный день фармацевта – 25 сентября.

Поздравления с Днем медсестры в прозе и смс

В день медицинской сестры желаю тебе хотя бы на денек прекратить яростные сражения с человеческими недугами и болячками, забыть об утках, капельницах и стерильности. Пусть врач по имени Судьба сделает тебе укол счастья, действие которого будет продолжаться всю жизнь, а прививка от хандры и скуки никогда не позволит вешать нос!

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4 смс - 209 символов:

Поздравляю с международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!

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В Международный день медицинской сестры, хочу пожелать своим коллегам — профессионального роста, перспектив и возможностей. Стерильности, сдержанности, находчивости и отзывчивости. Будьте лучшими в своем деле. Здоровья вам, успехов и личного благополучия!

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Дорогие наши медсестрички, желаю вам всевозможных благ, крепкого здоровья и продвижения по карьерной лестнице! Пускай ваша зарплата будет достойной, ведь вы выполняете нелегкую и очень важную работу! Всегда будьте в отличном настроении, чтобы заряжать позитивом всех пациентов!

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3 смс - 165 символов:

Уважаемые коллеги, в наш профессиональный праздник хочу от души пожелать Вам сил, бодрости, крепкого здоровья, позитивного мышления и уважения со стороны окружающих.

Поздравления с Днем медсестры в стихах и смс

2 смс - 133 символа:

С днем медицинской сестры поздравляю,

Безбедной жизни и счастья желаю.

Чтоб мудрость женская путь указала,

А интуиция все подсказала!

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Медицинская сестричка

Зажигательна, как спичка.

Ты — фантазия мужчин.

От тебя внутри горим.

В то же время для больных

Ты святее всех святых.

Ангелочек на Земле,

Будь же счастлива вдвойне.

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С Днем медицинской сестры поздравляю,

И пациентов послушных желаю,

Зарплаты огромной, здоровья, добра,

Будь ты счастливой, не грусти никогда!

Желаю успеха и должности новой,

Чтоб радость тебе приносила работа,

Чтоб выходных было много всегда,

Чтоб ты как роза, красивой была!

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4 смс - 202 символа:

Низкий вам поклон, медсестры,

За бесценный, важный труд.

Счастья вам, в карьере роста,

И зарплаты пусть растут.

Веселитесь, отдыхайте,

Будьте бодрыми всегда.

И уж сами не хворайте,

Не хандрите никогда!

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4 смс - 229 символов:

В этот День медицинской сестры

Вас, коллеги мои, поздравляю!

Пожелания будут просты.

Я добра и здоровья желаю.

Чтоб поменьше нам всем уставать,

Уделять семьям должное время.

На работе все-все успевать

И с улыбкой нести ее бремя!

Поздравления с Днем операционной медсестры

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником и выражаем слова благодарности, глубокого уважения за поддержку, стойкость и преданность своей профессии! Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия, оптимизма, достижения всех поставленных целей!

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Ты заботлива, спокойна — медсестра от Бога.

В золотых твоих руках спорится работа.

День-деньской ты на ногах — все порхаешь птичкой.

Пациенты называют ласково — сестричкой,

Уважают доктора — даже самый главный.

Оставайся же всегда доброй, сильной, славной!

Процветания тебе, счастья в жизни личной,

Легких смен и светлых снов. С праздником, сестричка!

Привітання з Днем медсестри

У медсестри сьогодні свято,

Для неї це найкраща мить.

Роботи в неї так багато,

Нема коли очей їй затулить!

Завжди охайна, в білому халаті,

Спішить на поміч кожному із нас,

І простирадла всім замінить у палаті,

І на сторожі вона кожен час!

І в день чудовий, міжнародний,

Ми хочемо Вам щиро побажать:

Натхнення Вам в такій важкій роботі,

І буде Вам всесвітня благодать!

***

З нагоди Вашого професійного свята – Міжнародного дня медичної сестри прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за Ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров’я пацієнтів! Зі святом вас!

***

Ти, наче янгол в білосніжному халаті,

Як на крилах, пурхаєш по палаті,

З твоїх рук гірка мікстура, як мед,

Кожен пацієнт з нетерпінням тебе чекає.

Від усієї душі вітаю, медсестричка, тебе,

Хай стане дійсністю твоя заповітна мрія,

Всіх благ тобі бажаю, щастя,

Нехай мимо пролітають усі негоди і нещастя.

***

Протягом тисячоліть люди, які рятують від хвороби і гоять рани, користуються постійною любов’ю та повагою. Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю! Щастя вам і добра! І нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а лише приємною місією!

***

Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не даремно!

На посаді здоров'я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

Ви всі чарівні, добрі.

Зі святом вас медсестри!

***

Я поспішаю сказати вам величезне спасибі за те що ви є! Ви дуже хороший спеціаліст! Побільше б таких в медицину! Зі святом вас!