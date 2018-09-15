День фармацевта в Украине-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках

Свой профессиональный день фармацевты празднуют ежегодно в третью субботу сентября. Так что 15 сентября Украина отмечает День фармацевтического работника.

Фармацевтическая отрасль нашей страны – это более 350 тысяч работников, свыше 20 тысяч различных аптек и аптечных пунктов, а также более 5 тысяч фармацевтических организаций.

А вот Всемирный день фармацевта мы отметим 25 сентября.

Поздравления с Днем фармацевта в прозе

Читайте такжеПрорыв в медицине. Ученые создали "заплатку" для сетчатки глазаПримите от меня поздравления с днем фармацевта! В этот день я хочу пожелать вам, чтобы вы были отлично подкованы в своей работе, чтобы умели давать грамотные рекомендации посетителям и всегда были в почете! Желаю радоваться жизни и ценить свою работу, ведь вы действительно помогаете людям стать здоровыми!

***

Поздравляю вас с днем фармацевта! Позвольте пожелать в этот замечательный праздник, прежде всего, крепкого здоровья, чтобы не пришлось использовать свой профессионализм для себя лично. Семейного тепла, чтобы с радостью возвращаться с любимой работы. И финансового благополучия, построенного исключительно на продаже витаминов. С праздником!

***

В этот день во всех уголках страны звучат искренние поздравления работникам аптеки! В этот прекрасный праздник хочется пожелать того, чего вы каждый день желаете своим благодарным клиентам - крепкого здоровья. Пусть свои знания вам никогда не придется применять по отношению к себе. Пусть в доме всегда царит семейное тепло, а финансовое благополучие не иссякает. Продавайте побольше витаминов, а не серьезных препаратов. Поздравляем!

***

Спешу поздравить Вас с Днем фармацевтического работника и пожелать понимания от коллег, уважения от начальства, признательности от клиентов, поддержки от друзей, тепла от родных и любви от самых близких! А еще крепкого здоровья, семейной гармонии, процветания и удачи! Пускай постепенно, одна за одной, сбудутся все ваши мечты!

Поздравления с Днем фармацевта в стихах

Фармацевтов Украины

С праздником поздравлю,

На рецепте поздравок

Я для вас оставлю.

Фармацевтам пожелать

Я хочу успеха,

Изобрести таблетки

Радости и смеха.

Я желаю, чтобы в мире

Все здоровы стали,

Чтобы вы лекарство счастья

Для людей создали.

***

У врачей ужасный почерк,

Разбираться кто захочет?!

Украинский фармацевт

Разберет любой рецепт,

Убедится в каждом слове,

И лекарство приготовит.

Наш сегодняшний стишок,

Наш веселый поздравок,

Фармацевтам посвящаем,

С праздником их поздравляем.

Все мы праздновать готовы...

Будьте живы и здоровы!

***

Вас, фармацевтов, славит страна,

Миссия эта почетна.

С помощью вашей сумели сполна

Забыть про болезни охотно.

Премии вам и награды дают

В праздник для всех фармацевтов.

Хвалят, гордятся и оды поют

Вашим волшебным рецептам.

Сегодня в аптеки идут постоять

В очереди не за лекарством.

Люди спешат, чтобы вас поздравлять!

Здоровье сейчас, как богатство.

***

День в году такой один,

Развернись, тальянка!

Аспирин, валокордин,

Ношпа, валерьянка!

Фармацевт, живи, цвети,

Счастья в жизни личной!

Ах ты, левомецитин,

Панадол, горчичник!

Удержаться не могу,

Спляшем хоть отчасти!

Для беды используй жгут

И пурген – для счастья!

Поздравления с Днем фармацевта в смс

2 смс – 110 символов:

Ты лекарства

Составляешь,

Препараты все

Ты знаешь,

Пригодится

Твой совет,

В твой денек,

Тебе – привет!

***

3 смс – 190 символов:

Фармацевты, поздравляю

В праздник ваш я от души.

Все достойны восхищения,

Вы умны и хороши.

Пусть прекрасная работа

Делает счастливей вас.

Вам спасибо за заботу,

Вы, ребята, — просто класс!

***

3 смс – 164 символа:

С Днем фармацевта поздравляем,

Коллегам и друзьям желаем

Благополучия и счастья,

Стабильности и в дни ненастья.

Здоровья вам и вашим близким,

Любви и ярких красок жизни!