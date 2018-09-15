День фармацевта в Украине-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником.
Свой профессиональный день фармацевты празднуют ежегодно в третью субботу сентября. Так что 15 сентября Украина отмечает День фармацевтического работника.
Фармацевтическая отрасль нашей страны – это более 350 тысяч работников, свыше 20 тысяч различных аптек и аптечных пунктов, а также более 5 тысяч фармацевтических организаций.
А вот Всемирный день фармацевта мы отметим 25 сентября.
Поздравления с Днем фармацевта в прозе
Читайте такжеПрорыв в медицине. Ученые создали "заплатку" для сетчатки глазаПримите от меня поздравления с днем фармацевта! В этот день я хочу пожелать вам, чтобы вы были отлично подкованы в своей работе, чтобы умели давать грамотные рекомендации посетителям и всегда были в почете! Желаю радоваться жизни и ценить свою работу, ведь вы действительно помогаете людям стать здоровыми!
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Поздравляю вас с днем фармацевта! Позвольте пожелать в этот замечательный праздник, прежде всего, крепкого здоровья, чтобы не пришлось использовать свой профессионализм для себя лично. Семейного тепла, чтобы с радостью возвращаться с любимой работы. И финансового благополучия, построенного исключительно на продаже витаминов. С праздником!
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В этот день во всех уголках страны звучат искренние поздравления работникам аптеки! В этот прекрасный праздник хочется пожелать того, чего вы каждый день желаете своим благодарным клиентам - крепкого здоровья. Пусть свои знания вам никогда не придется применять по отношению к себе. Пусть в доме всегда царит семейное тепло, а финансовое благополучие не иссякает. Продавайте побольше витаминов, а не серьезных препаратов. Поздравляем!
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Спешу поздравить Вас с Днем фармацевтического работника и пожелать понимания от коллег, уважения от начальства, признательности от клиентов, поддержки от друзей, тепла от родных и любви от самых близких! А еще крепкого здоровья, семейной гармонии, процветания и удачи! Пускай постепенно, одна за одной, сбудутся все ваши мечты!
Поздравления с Днем фармацевта в стихах
Фармацевтов Украины
С праздником поздравлю,
На рецепте поздравок
Я для вас оставлю.
Фармацевтам пожелать
Я хочу успеха,
Изобрести таблетки
Радости и смеха.
Я желаю, чтобы в мире
Все здоровы стали,
Чтобы вы лекарство счастья
Для людей создали.
***
У врачей ужасный почерк,
Разбираться кто захочет?!
Украинский фармацевт
Разберет любой рецепт,
Убедится в каждом слове,
И лекарство приготовит.
Наш сегодняшний стишок,
Наш веселый поздравок,
Фармацевтам посвящаем,
С праздником их поздравляем.
Все мы праздновать готовы...
Будьте живы и здоровы!
***
Вас, фармацевтов, славит страна,
Миссия эта почетна.
С помощью вашей сумели сполна
Забыть про болезни охотно.
Премии вам и награды дают
В праздник для всех фармацевтов.
Хвалят, гордятся и оды поют
Вашим волшебным рецептам.
Сегодня в аптеки идут постоять
В очереди не за лекарством.
Люди спешат, чтобы вас поздравлять!
Здоровье сейчас, как богатство.
***
День в году такой один,
Развернись, тальянка!
Аспирин, валокордин,
Ношпа, валерьянка!
Фармацевт, живи, цвети,
Счастья в жизни личной!
Ах ты, левомецитин,
Панадол, горчичник!
Удержаться не могу,
Спляшем хоть отчасти!
Для беды используй жгут
И пурген – для счастья!
Поздравления с Днем фармацевта в смс
2 смс – 110 символов:
Ты лекарства
Составляешь,
Препараты все
Ты знаешь,
Пригодится
Твой совет,
В твой денек,
Тебе – привет!
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3 смс – 190 символов:
Фармацевты, поздравляю
В праздник ваш я от души.
Все достойны восхищения,
Вы умны и хороши.
Пусть прекрасная работа
Делает счастливей вас.
Вам спасибо за заботу,
Вы, ребята, — просто класс!
***
3 смс – 164 символа:
С Днем фармацевта поздравляем,
Коллегам и друзьям желаем
Благополучия и счастья,
Стабильности и в дни ненастья.
Здоровья вам и вашим близким,
Любви и ярких красок жизни!