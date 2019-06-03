Новолуние в июне 2019: кому повезет и что нельзя делать

3 июня 2019, 07:55

Новолуние пройдет в знаке Близнецов, поэтому будет не очень благоприятным.

новолуние_Луна_небо_облака_ночь_лунный свет
новолуние_Луна_небо_облака_ночь_лунный свет / akspic.ru

В понедельник, 3 июня, произойдет первое летнее новолуние.

Что такое новолуние

Новолунием называют фазу Луны, при которой её эклиптическая долгота такая же, как у Солнца. Получается, что в это время Луна находится между Землёй и Солнцем примерно на одной прямой с ними, причем если они находятся точно на одной прямой, происходит солнечное затмение.

Кроме того, интервал между новолуниями составляет в среднем 29,5 суток.

Когда произойдет новолуние в июне

Новолуние в июне произойдет 3 числа в 13:01 по киевскому времени. Оно пройдет в знаке Близнецов, поэтому, по словам астрологов, будет не очень благоприятным.

Говорят, что спустя некоторое время (обычно около двух дней) после или до новолуния при очень ясной атмосфере можно заметить диск Луны, освещённый отражённым от Земли слабым светом (пепельный свет Луны).

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Новолуние в июне 2019: что говорят астрологи

Астрологи утверждают, что в день новолуния необходимо умеритье импульсивность, избегать конфликтов. Также не рекомендуется заниматься подсчетом доходов и четким планированием чего-либо.

Кроме того, сегодня получится сделать много дел, вы будете окрылены, даже сможете получить удовольствие от труда. Но это еще не все – в этот день вероятны сюрпризы и приятные встречи.

Летнее новолуние-2019: каким знакам Зодиака повезет

Знаком Зодиака, который будет управлять людьми в это время, будут Близнецы. Астрологи предупреждают, что внезапно нам захочется лениться и расслабиться, однако поддаваться такому настроению не стоит. Новолуние – именно то время, когда нужно брать инициативу в свои руки.

По словам астролога Эммы Литвиновой, июньское новолуние отличный день для привлечения богатства. Энергия знака Близнецы такова, что все действия, направленные на привлечение процветания, получение прибыли и налаживания отношений, приобретают в Новолуние в Близнецах особую силу. Это особо сильно смогут почувствовать представители таких знаков как Весы, Водолей, Рыбы, Стрелец и, конечно же, сами Близнецы.

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Астролог советует подготовиться к новолунию следующим образом: хорошо проветрить помещение, впустить в него много света, навести порядок в документах, а также провести уборку, начиная от входной двери по часовой стрелке. Тем самым вы подготовитесь к принятию нового и самого лучшего, что может войти в дом и в жизнь, пишет КП в Украине.

Непосредственно в день новолуния можете проводить переговоры и запускать проекты. День хорош для начала обучения, сдачи экзаменов, общения. Кроме того, можно провести ритуал на привлечение богатства. Для этого из листа бумаги вырежьте треугольник – это символ Меркурия, энергия которого в эти дни особенно сильна. На нем за пять минут до новолуния, (напоминаем, начало в 13:01 по киевскому времени), напишите текст в произвольной форме, в котором попросите у звезд и Вселенной притяжения финансовой стабильности в ваш бюджет.

Напомним, ранее сообщалось, как написать магическую записку и что категорически нельзя делать в новолуние

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