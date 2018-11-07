Новолуние 7 ноября: как написать магическую записку и что категорически нельзя делать

Что делать в новолуние / Reuters

В 18:03 по киевскому времени начинается новолуние ноября-2018.

Это отличное время для так называемых энергетических вампиров – но далеко не слишком удачное время для бизнеса и семейных отношений.

Кроме того, как предупредил астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии для "Главреда", с 6 ноября повышена опасность противостояний и народных волнений. "Особенно это касается нашего ближайшего "друга" – России. Как раз в годовщину Октябрьской революции, во время вхождения Урана в знак Овна, вполне возможны народные волнения. Тем более, это движение Урана совпадает с новолунием, которое будет 7 ноября – ровно в точку революции. Это довольно многообещающее начало", – рассказал эксперт.

Читайте такжеВезунчики и лузеры ноября-2018: астролог составил гороскоп для всех знаков ЗодиакаПри этом для метеозависимых людей ситуация усугубляется магнитным возмущением Земли, которое как раз было накануне. Поэтому многие люди, особенно мужчины, могут 7 ноября почувствовать упадок сил или слабость, а также нервное истощение или другое недомогание.

Так что стоит максимально обезопасить себя от негативных последствий мощной энергетики новолуния.

Новолуние 7 ноября: что нельзя делать

Как уже отмечалось, новолуние – не лучшее время для бизнес-проектов да и вообще для финансов. Поэтому денежные вопросы (крупные покупки, важные финансовые сделки и т.п.) по возможности лучше отложить. Не стоит рисковать деньгами, если есть возможность просто выждать день-другой.

Не стоит затевать выяснение отношений, а любые конфликтные ситуации – стараться максимально быстро гасить. При этом свое тщеславие и зависть нужно притушить. И чужой зависти лучше избегать: их негативная энергия может затронуть здоровье даже на физическом уровне.

Подробнее о запретах и рекомендациях этого дня читайте в нашем материале Новолуние: что нельзя делать и что нужно.

Новолуние 7 ноября: влияние на знаки Зодиака

Новолуние 7 ноября происходит в Скорпионе, так что именно на этот знак Зодиака оно и повлияет сильнее всего. Максимально затронет оно и противоположный знак Скорпиона – Тельца.

Читайте такжеАстрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный, а кто – совсем наоборотДействует новолуние и на водные знаки: перед Раками, Рыбами и Скорпионами открываются широкие возможности. Причем их воплощение может быть крайне удачным – но лишь если не забывать о здравомыслии и здоровой доли скептицизма.

Первая половина дня благоприятна, высоки шансы получить покровительство и защиту не только от людей-партнеров, но и от высших сил.

Во второй половине дня, наоборот, высоки шансы заработать травмы и допустить ошибки – в общем, вырастает вероятность болезней, обманов и заблуждений.

В этот день экзотерики советуют почаще мыть руки холодной водой с солью, а на ночь – помыть в воде с солью ноги.

Новолуние 7 ноября: как написать магическую записку

В первую ночь перед новолуния нужно избавляться от всего ненужного в жизни: бедности, болезней, дурных привычек и неплодотворных отношений. В зависимости от того, насколько глубоко проблема укоренилась в жизни человека, зависит и время, которое может понадобиться на ее искоренение: что-то уйдет сразу, а на что потребуется повторный ритуал и, возможно, даже не один.

Читайте такжеОбряды на осеннее равноденствие: как поймать удачу и привлечь побольше денегВ ночь перед новолунием пишут магические записки на избавление: все, от чего человеку желает избавиться, перечисляется на листе бумаги – и такая записка оставляется на подоконнике. При этом нужно не забывать попросить Черную Луну забрать все плохое, а затем поблагодарить ее за помощь. Утром первым делом записку следует сжечь.

В ночь после новолуния пишут магические записки на исполнение желаний. Принцип тот же: пишем пожелание, оставляем на ночь на подоконнике – но на этот раз просим молодую Луну наполнить пожелание растущей энергетикой, "дать ход" его реализации. Утром записку надо спрятать и не избавляться от нее до следующего новолуния.