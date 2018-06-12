Новолуние: что нельзя делать и что нужно

В этом месяце новолуние выпало на 13 июня 2018 года.

Больше всего его влиянию подвержены такие знаки зодиака, как Дева, Близнецы, Рыбы и Стрелец. Но друге знаки оно также затронет.

Когда новолуние в июне-2018

Произойдет оно в ночь с 13 на 14 июня, а начнется в среду в 22:43 по киевскому времени.

Новолуние: что нельзя делать

В новолуние довольно заметно снижается умственная и физическая активность. Поэтому эксперты в это время:

категорически не рекомендуют в этот день озвучивать свои страхи, сомнения и переживания;

начинать новые дела (для этого пока мало накоплено энергии), не заключать крупных сделок и по возможности перенести подписание важных договоров;

не советуют ссориться и выяснять отношения, разрывать отношения;

рекомендуют отказаться от алкоголя, по крайней мере в больших дозах;

советуют снизить физическую активность: облегчить тренировки, отложить генеральную уборку и т.п.;

не советуют стричься – плохо скажется на ауре и самочувствии;

в сам день новолуния не стоит делать покупки, так ресурсы и энергию можно потратить нецелесообразно;

не рекомендуют находиться длительное время за рулем.

Новолуние: что нужно делать

В новолуние надо:

произносить благодарственные молитвы и благодарить Вселенную;

планировать будущее, думать о желаемом и визуализировать свои мечты (сделать карту желаний, к примеру);

по возможности очищаться и набираться сил;

при желании избавляться от вредных привычек – это самое благоприятное время;

чтобы весь месяц прошел удачно – день необходимо заполнить приятными эмоциями.

В этот период стоит особо поберечься гипотоникам и гипертоникам, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и т. д. Им нужно быть крайне осторожными, не забывая вовремя принимать свои лекарства.

Также считается, что мужчины в новолуние становится агрессивнее и вспыльчивее – им стоит следить за своим поведением.

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Кроме того, новолуние июня открывает новый лунный цикл, который связан с глубокими изменениями в мышлении. У людей появляется возможность изменить свой образ жизни. Однако необходимо оставаться реалистичными и избегать авантюр: из-за Нептуна в Рыбах перемены могут пойти не в том направлении или же не так, как изначально задумывалось.

"Уже 13 июня Меркурий войдет в знак Зодиака Рак, и с этого момента коммерсантам уже не будет так сильно везти, как до того", – рассказал в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

При этом Меркурий – планета разума. Поэтому все процессы и работа, за которую в астрологии отвечает эта планета: учеба, коммуникация и общение, поездки, интеллектуальные проекты и т.п. – будут протекать легче.

Однако не стоит забывать про Нептуна: из-за него возможны проблемы, связанные с ошибочными решениями, недостоверной информацией, обманом и самообманом. То есть некоторые ранее приобретенные знания и убеждения могут вводить человека в заблуждение.

Чтобы избежать подобных проблем, в новолуние важно заранее все планировать и реалистично смотреть на обстоятельства. Постарайтесь в этот период правильно распределить приоритеты.

Напомним, вечером 27 июля 2018 года украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение. В этот день полная Луна пройдет через тень Земли.