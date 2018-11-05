Катастрофы и революционные настроения: астролог рассказал об опасностях 5-11 ноября

Астролог дал прогноз на неделю / rabstol.net

Первая половина ноября будет не очень благоприятной, об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"С 1 по 10 ноября ситуация может быть несколько напряженной, поскольку возникнет конфликт между Венерой и Ураном, а это планеты, которые связаны с партнерством и любовью, потому в этой сфере возможны сложные ситуации", - предупредил Росс.

По словам астролога, с 6 ноября повышена опасность каких-то противостояний, народных волнений.

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака Зодиака"Также будет напряженный переход Урана в Овен, который состоится 6 ноября, что может усиливать революционные настроения в обществе и может возрасти недовольство властью. В это время повышена опасность каких-то противостояний, народных волнений. Особенно это касается нашего ближайшего "друга" – России. Как раз в годовщину Октябрьской революции, во время вхождения Урана в знак Овна, вполне возможны народные волнения. Тем более, это движение Урана совпадает с новолунием, которое будет 7 ноября – ровно в точку революции. Это довольно многообещающее начало", - отметил он.

Также в неделю с 5 по 10 ноября могут возникнуть проблемы из-за завышенных амбиций, предупредил эксперт.

"Лучше не предпринимать неадекватных решений, поскольку велик риск ошибиться, и тогда все может начать "трещать по швам". Также это время неблагоприятно для поездок, поскольку это самый катастрофический период", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на ноябрь-2018 для всех знаков Зодиака. В ноябре счастливчиками будут Стрельцы, а вот к сложностям следует готовиться Водолеям и Львам, их ждет трудный месяц.