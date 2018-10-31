Везунчики и лузеры ноября-2018: астролог составил гороскоп для всех знаков Зодиака

31 октября 2018, 06:54

Согласно астрологическому прогнозу, счастливыми знаками месяца станут Стрелец, Близнецы, Дева и Рыбы.

гороскоп
Гороскоп на ноябрь 2018

Астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь-2018. 

Четырем знакам Зодиака – Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам в ноябре лучше залечь на дно. Звезды сулят им не самый лучший месяц, отметил астролог в комментарии "Главреду".

Водолей. У Водолеев в ноябре могут возникать сложные ситуации. Им следует быть готовыми к непростым ситуациям, связанным с их карьерой. Возможны разного рода необдуманные поступки, споры и противоречия с вышестоящими. Поэтому Водолеям пока лучше отложить важные изменения в карьере. Зато благоприятно для них ситуация может сложиться в связи с недвижимостью и переездом. Но следует быть внимательными, потому что в ноябре представители этого знака могут прокалываться на мелочах.

Читайте такжеТретья мировая или конец света: астролог рассказал о "звезде смерти" НибируЛев. Львы, как и Водолеи, могут прокалываться на мелочах. На их делах неблагоприятно могут сказываться неучтенные пустяки и мелочи. Это худший месяц для Львов в плане реализации финансовых дел. Они могут допускать какие-то неожиданные ошибки.

Телец. У представителей этого знака также неудачный месяц. Их ждет противостояние, опасность судебных споров, расхождения и противоречия с деловыми партнерами. Особенно непростой будет первая половина месяца.

Скорпион. У Скорпионов в ноябре также будет неблагоприятный период, связанный с травмоопасностью. Особенно в поездках Скорпионы должны быть очень осторожны. Им нужно быть внимательными – их могут обокрасть. Потому Скорпионам в ноябре лучше не бросать машину в неположенном месте в ночное время и хорошо закрывать двери. Также у Скорпионов есть опасность, связанная с огнем, потому им следует быть осторожными, с огнем, электричеством и так далее.

А вот настоящими любимчиками ноября-2018 станут Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы.

Стрелец. Ноябрь – самый успешный месяц для Стрельцов. Тем более, что в их зодиакальный знак входит Юпитер, планета большой удачи. Для них это период больших дел, новых задач и новых возможностей. Это время их подъема на вершину. Их ждет реализация карьерных амбиций. Это период, когда можно путешествовать, ездить по миру, находить иностранных партнеров. Это прекрасное время для полной трансформации жизни и для эмиграции.

Читайте такжеАстролог рассказал, будет ли большая война между Россией и УкраинойБлизнецы. У Близнецов ноябрь – это прекрасное время для заключения важных финансовых сделок, подписания контрактов. Особенно – в середине месяца. Им будет фартить в торговле, удачно будут складываться поездки, коммуникация с другими людьми. Удачу принесет и вхождение в большую компанию. В этом месяце для них самое время посещать различные тренинги и курсы повышения квалификации. Поездки также могут быть очень удачными.

Дева. У Дев прекрасный период для переезда на новое место жительства. У них хорошо складывается ситуация в семье. Благоприятными будут большие покупки в дом. Их ждет удача во всем, что касается недвижимости, они могут заключать в это время прекрасные сделки. У них хорошо будут идти дела и в целом на работе. Девы в ноябре могут делать различные операции (пластические, хирургические) – месяц будет способствовать их выздоровлению.

Рыбы. У Рыб в ноябре может разгореться настоящая любовь, могут начаться блестящие романтические чувства. Это время, когда они могут посвятить себя мужчине мечты (или женщине мечты). Особенно – в 20-х числах. Рыбам будет везти в ноябре, они могут выигрывать в азартные игры, потому им можно делать смелые ставки. Рыб ждут "легкие деньги".

Нейтральным месяц будет для четырех Знаков – Козерогов, Раков, Весов и Овнов.

Читайте также"Тяжелая болезнь": астролог спрогнозировал, когда Путин покинет пост президентаКозерог. Для представителей этого знака начало ноября будет более сложным. Их могут подставлять и "кидать" на деньги. Им нужно быть осторожными с проверяющими органами. На них могут "наезжать". Во второй половине месяца им неплохо бы провести рекламную кампанию, обзавестись новыми партнерами, особенно иностранными. Это благоприятное время для финансовых дел, поскольку перед ними откроется масса новых возможностей. Поток денег может увеличиться.

Рак. У Раков, наоборот, первая половина месяца будет благоприятной. У них может быть крепкая любовь и удачное взаимодействие с обществом. В ноябре Раки могут испытать чувство гордости за своих детей, у них будут поводы. У них могут складываться благоприятные творческие ситуации. А во второй половине месяца, особенно когда Меркурий станет ретроградным, Ракам стоит отложить крупные покупки и любую коммерческую деятельность до лучших времен. Потому что во второй половине месяца их может ждать полная неудача в финансах и денежных делах. Есть риск купить что-то не то.

Весы. У Весов будет не очень удачным начало ноября. У них могут возникнуть трудные ситуации с родными, близкими, могут возникнуть критические ситуации и конфликты с соседями. А во второй половине месяца их ждет финансовая волна успеха, больших возможностей и поездок. Весы будут "на коне", особенно с 16 ноября и до конца месяца.

Читайте такжеГороскоп на ноябрь: подробный прогноз для каждого знака ЗодиакаОвен. У Овнов начало месяца более благоприятное, чем вторая половина. У них будет возможность повысить свой авторитет, найти финансовые возможности, заключить важные сделки. Овны могут спонтанно принимать правильные решения в это время. Однако во второй половине месяца их могут ждать траты, потери, обесценивание каких-то возможностей, проблемы, связанные с их амбициями, особенно после того, как планета, управляющая Овном, Марс перейдет в зодиакальный знак Рыб. Тогда потухнет энергия Овнов, и произойдет это после 15 ноября. Потому вторая половина месяца Овнам может принести обманы, иллюзии, подставы и большие искушения. Потому, как никто другой, Овны во второй половине месяца должны быть внимательны и отказываться от сладких обещаний, которые будут им даваться.

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