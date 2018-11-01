Лузеры месяца: четыре знака Зодиака, которым не повезет в ноябре

Гороскоп на ноябрь-2018 / rabstol.net

Астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь.

Самыми успешными в ноябре 2018 станут Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы, рассказал астролог в комментарии "Главреду". А четырем знакам Зодиака звезды сулят не самый лучший месяц.

На первом месте лузеров ноября – Водолеи. У представителей этого знака в этом месяце могут возникать сложные ситуации, в первую очередь связанным с их карьерой. Возможны разного рода необдуманные поступки, споры и противоречия с вышестоящими. Водолеев в ноябре ждут проколы на мелочах.

Читайте такжеРеволюции, перевороты и начало войны: известный астролог рассказал об опасностях осени-2018На втором месте аутсайдером месяца - Львы. На их дела неблагоприятно могут сказываться неучтенные пустяки и мелочи. Это худший месяц для Львов в плане реализации финансовых дел. Представители этого знака могут допускать какие-то неожиданные ошибки.

В компанию невезучих попали также и Тельцы. Представителей этого ждет противостояние, опасность судебных споров, расхождения и противоречия с деловыми партнерами. Особенно непростой будет первая половина месяца.

И замыкают четверку неудачников месяца Скорпионы. У Скорпионов в ноябре есть высокий риск травмироваться. Также Скорпионов в ноябре могут обокрасть, нужно быть особо осторожными в поездках. Также у Скорпионов есть опасность, связанная с огнем, потому им следует быть осторожными, с огнем, электричеством и так далее.