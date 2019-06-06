Вознесение Господне 2019 – поздравления и красивые открытки

Главред собрал лучшие поздравительные открытки и пожелания на праздник Вознесение Господне.
Вознесение Господне в 2019 году православные отмечают 6 июня.
Как отпраздновать Вознесение и что непременно должно быть на праздничном столе, мы писали в нашем материале Вознесение Господне 2019: как празднуют – от примет до традиций.
Также Главред выяснил, как молиться в этот день и что делать не стоит – подробнее читайте в нашем материале Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день, а что нужно.
Поздравления с Вознесением Господним
4 смс - 207 символов:
Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья, и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.
***
С Вознесением Господним поздравляю,
Пусть душа твоя от счастья воспарит.
Избавления тебе я пожелаю
От болезней, горя и обид.
Пусть с тобою чудо приключится,
И здоровьем светятся глаза.
Все плохое напрочь испарится!
***
3 смс - 164 символа:
Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.
***
Сегодня праздник, словно день рожденья,
Мы отмечаем Господне Вознесенье,
Природа радуется, ликует весь народ,
Весна тепло и радость всем несет.
Пусть праздник вам несет удачу,
И настроение прекрасное в придачу,
Пускай вам в жизни повезет,
Пускай успех к вам обязательно придет.
***
В большой и светлый праздник Вознесения Господня, желаю вам веры, чистой духовности и неугасимой надежды в лучшее. Пусть пример Иисуса освещает вам путь, делает его истинно праведным и награждает любовью.
***
Вознесение Господне к нам пришло,
Надежду, радость всем нам принесло,
Молитвами ми Бога прославляем,
Здоровья, радости всем желаем.
С праздником великим поздравляем,
Счастья и здоровья вам от души желаем,
Пускай всегда сбывается заветная мечта,
Мира вам, удачи, радости, добра.
***
3 смс - 188 символов:
От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господне! Пусть в ваш дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!
Привітання з Вознесінням Господнім
Вознісся Він на небо,
Щоб захищати людей!
Бажаю в Вознесіння —
Вам відданих друзів,
Щоб брехня з життя вашої
Зникла назавжди,
І щоб віра в серці
Залишилася на роки!
***
Вітаємо усіх віруючих з Вознесінням Господнім! Нехай у цей день світло і радість осявають нас, нехай віра в майбутнє спасіння захистить нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії-навіть у найтемнішу годину. Зі святом! І нехай на душі завжди буде ясно і сонячно від віри і любові до Бога.
***
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
В день Вознесіння Господнього від усієї душі бажаю щиро покаятися у всіх скоєних злочинах і провинах, почати світлий і добрий шлях до блага і щастя душі, укрити своєю любов’ю близьких і рідних людей, щодня здійснювати великий подвиг, ніколи не втратити віри в Господа і надії на краще.
***
З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
***
З Вознесінням Господнім
Вітаю вас!
Нехай буде найсвітлішим
Ваш кожен день і час!
***
Вітаємо Вас зі світлим святом, бажаємо Вам миру і гармонії в душі, здоров’я Вам і Вашим домочадцям, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи.
***
Слідом за Великодньою неділею
Величезне свято – Вознесіння!
Христос несподівано так воскрес,
Потім – вознісся до небес!
Зі святом!