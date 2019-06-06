Вознесение Господне 2019 – поздравления и красивые открытки

6 июня 2019, 06:32

Главред собрал лучшие поздравительные открытки и пожелания на праздник Вознесение Господне.

  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru
  • Открытки с Вознесением Господним Fresh-Cards.ru

Вознесение Господне в 2019 году православные отмечают 6 июня.

Как отпраздновать Вознесение и что непременно должно быть на праздничном столе, мы писали в нашем материале Вознесение Господне 2019: как празднуют – от примет до традиций.

Также Главред выяснил, как молиться в этот день и что делать не стоит – подробнее читайте в нашем материале Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день, а что нужно.

Поздравления с Вознесением Господним

4 смс - 207 символов:

Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья, и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

***

С Вознесением Господним поздравляю,

Пусть душа твоя от счастья воспарит.

Избавления тебе я пожелаю

От болезней, горя и обид.

Пусть с тобою чудо приключится,

И здоровьем светятся глаза.

Все плохое напрочь испарится!

***

3 смс - 164 символа:

Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.

***

Сегодня праздник, словно день рожденья,

Мы отмечаем Господне Вознесенье,

Природа радуется, ликует весь народ,

Весна тепло и радость всем несет.

Пусть праздник вам несет удачу,

И настроение прекрасное в придачу,

Пускай вам в жизни повезет,

Пускай успех к вам обязательно придет.

***

В большой и светлый праздник Вознесения Господня, желаю вам веры, чистой духовности и неугасимой надежды в лучшее. Пусть пример Иисуса освещает вам путь, делает его истинно праведным и награждает любовью.

***

Вознесение Господне к нам пришло,

Надежду, радость всем нам принесло,

Молитвами ми Бога прославляем,

Здоровья, радости всем желаем.

С праздником великим поздравляем,

Счастья и здоровья вам от души желаем,

Пускай всегда сбывается заветная мечта,

Мира вам, удачи, радости, добра.

***

3 смс - 188 символов:

От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господне! Пусть в ваш дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!

Привітання з Вознесінням Господнім

Вознісся Він на небо,

Щоб захищати людей!

Бажаю в Вознесіння —

Вам відданих друзів,

Щоб брехня з життя вашої

Зникла назавжди,

І щоб віра в серці

Залишилася на роки!

***

Вітаємо усіх віруючих з Вознесінням Господнім! Нехай у цей день світло і радість осявають нас, нехай віра в майбутнє спасіння захистить нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії-навіть у найтемнішу годину. Зі святом! І нехай на душі завжди буде ясно і сонячно від віри і любові до Бога.

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

В день Вознесіння Господнього від усієї душі бажаю щиро покаятися у всіх скоєних злочинах і провинах, почати світлий і добрий шлях до блага і щастя душі, укрити своєю любов’ю близьких і рідних людей, щодня здійснювати великий подвиг, ніколи не втратити віри в Господа і надії на краще.

***

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

З Вознесінням Господнім

Вітаю вас!

Нехай буде найсвітлішим

Ваш кожен день і час!

***

Вітаємо Вас зі світлим святом, бажаємо Вам миру і гармонії в душі, здоров’я Вам і Вашим домочадцям, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи.

***

Слідом за Великодньою неділею

Величезне свято – Вознесіння!

Христос несподівано так воскрес,

Потім – вознісся до небес!

Зі святом!

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праздник поздравления Вознесение Господне открытки
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