Самые прелестные поздравления с Днем Конституции Украины на словах и в картинках

День Конституции Украины отмечает ежегодно 28 июня. В 2019 году праздник пришелся на пятницу. Поэтому отдохнут украинцы три дня подряд.

Главред собрал лучшие идеи, как поздравить с Днем Конституции Украины на словах и в картинках.

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Официальное поздравление с Днем Конституции

Величайший праздник – День Конституции Украины. Мы хотим поздравить с этим днем всех жителей страны. Пусть украинцы всегда знают свои права и свято соблюдают свои обязанности, показывая настоящий пример своему младшему поколению. И да будет в нашей стране успех!

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От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Украины. В 1996 году украинские граждане получили Основной закон, который гарантировал им права и свободы, приблизил Украину к странам с развитой демократией и окончательно закрепил независимость нового европейского государства. Давайте вместе формировать свободное, справедливое, солидарное общество, мощную и богатую державу, которая построена на основах европейской демократии.

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Гарантии прав и социальная защита граждан, свободная экономика и самостоятельность местного самоуправления – базовые элементы действующей Конституции, признанной мировыми исследователями одной из самых совершенных. Именно они определяют развитие демократии, упрочение гражданского мира и согласия в обществе. Последовательно реализуя созидательный потенциал Основного закона страны, мы сможем сделать жизнь достойнее, а Украину – успешнее. Желаю всем украинцам реализации всех прав и свобод в полной мере, доброго здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во имя нашей страны!

День Конституции: поздравления в прозе

С Днем Конституции, любимая Украина! Ты гордая и независимая страна, в которой ценится свобода слова и соблюдаются все права человека. Мы хотим, чтобы ты никогда не знала беды, и чтобы малейшие проблемы, возникающие время от времени, легко решались. Удачи тебе, моя страна!

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Тот, кто не понимает, скажет: "Что здесь отмечать? Официальный праздник!". На самом деле Конституция — паспорт страны. Только зрелое государство может позволить себе принять Основной Закон. Закон дает нам возможность счастливо жить в нашей любимой Украине. С Днем Конституции!

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Искренне поздравляю Вас с выдающимся праздником — Днем Конституции Украины! Желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа. Пусть этот праздник придаст Вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия, свершения всех планов ради светлого будущего родной Украины!

С Днем Конституции: поздравления в стихах и смс

Конституция

У нас,

Не закон,

А просто класс!

Ведь она у нас,

Как дышло —

Повернешь —

Как надо вышло!

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4 смс - 221 символ:

С Днем Конституции сегодня

Вас поздравляю от души.

Пусть наши правила, свободы

Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает

Важнейший этот документ,

Ты вспомни свод сей правил главных

В ответственный всегда момент.

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3 смс - 194 символа:

С Днем Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

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3 смс - 198 символов:

В этот праздник горделивый,

Пожелаю стать счастливой

Всей стране своей большой.

Каждый третий здесь герой.

И законы нужно чтить,

Чтобы родину любить.

Это очень-очень важно,

Поздравляю всех отважно!