"Намного старше": экстрасенс определил психологический возраст Зеленского

Психологический возраст Зеленского - 50 лет / Reuters

Играть президента Владимиру Зеленскому было легко, потому что профессия политика и профессия актера похожи, рассказал победитель шестого сезона популярного телешоу на телеканале ТНТ Битва экстрасенсов, экстрасенс Александр Литвин.

"Актер должен быть политиком, а политик — всегда актер, даже если никогда не выходил на театральную сцену. Для политика сама жизнь — театр, и все люди в политике играют свои роли, кто-то хуже, кто-то лучше. Зеленский — отличный актер и, стало быть, отличный политик. Я не сомневаюсь в его высокой работоспособности и генетической практичности, которая, собственно, и позволит ему без опыта политической деятельности стать весьма выдающейся личностью", - написал экстрасенс на своей странице в Facebook.

Литвин обратил внимание, что многие сомневаются, что Зеленский — самостоятельная фигура.

"Но я уверен, что многие украинские политики и даже олигарх Игорь Коломойский недооценивают личность президента. Люди привыкли соотносить интеллект человека, его возможности и способности с паспортными данными, с датой рождения. Зеленский достаточно молод и внешне вполне соответствует дате своего рождения, но фактически президент Украины по восприятию мира намного старше своей биологического возраста. На мой взгляд, его психологический возраст — 50–55 лет", - считает Литвин.

Литвин настаивает, что Зеленский — вполне самостоятельная и до определенного момента замаскированная личность.

"Все, кто делают на него ставку, как на фигуру управляемую, включая Игоря Коломойского, могут глубоко заблуждаться, полагая, что этот человек — марионетка. В конце концов марионетками в его руках станут очень многие люди. Этот человек обладает мышлением шахматиста, и ему не свойственны торопливые, спонтанные решения — опять-таки, признак зрелости. Он умеет ждать подходящего момента и выбирать в команду нужных, необходимых для решения текущего момента людей", - особо отметил экстрасенс.

Он также добавил, что Зеленский не совсем искренний, одним словом — артист со склонностью к тайным переговорам и способностью интерпретировать любые договоренности в свою пользу.

Читайте такжеАстролог Влад Росс – о новом президенте Украины, ложной дате рождения Путина, "конце света" и сюрпризах 2019 года"Его ожидает крайне сложный период, потому что людям нужен быстрый результат, а быстро принимать решения президент Украины не готов", - спрогнозировал экстрасенс.

Все действия, предпринятые с момента инаугурации, по мнению Литвина, - это действия по четкому плану, разработанному еще в 2018 году, а не внезапно принятые решения.

"Все идет по плану. Любая внезапно возникающая задача и цейтнот для него угроза, однако есть господин Коломойский, который, в отличие от Владимира Зеленского, логическими инструментами пользуется намного реже. Его решения спонтанны и интуитивны, и он способен весьма быстро и правильно реагировать на изменения в ситуации. Но давить на Зеленского он уже не имеет никакой возможности. Таким образом, тандем вполне жизнеспособный, просто многие ошибаются, полагая, что Игорь Коломойский — серый кардинал. Уникальный случай, когда президент и серый кардинал — одно и то же лицо", - резюмировал Александр Литвин.