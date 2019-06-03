Прыжок в будущее: сможет ли Украина с Зеленским совершить рывок

Владимир Зеленский взял на себя колоссальную ответственность/ president.gov.ua

"— Смотри, тут все просто. Приезжаешь первый раз из Кембриджа в Оксфорд — и топишь первого встречного в нос!

— Зачем?

— Чтобы круто себя на районе поставить!"

Эту историю, рассказанную мне другом, ставшим в середине 90-х студентом британского университета, я вспомнила, наблюдая за поведением новоизбранного президента Украины, ворвавшегося из духовитого криворожского двора в макиавеллиевский печерский дворик.

За истекший с момента оглашения результатов срок Владимир Зеленский успел:

— наплевать жеваными бумажками провокационных заявлений в Путина;

— отказать адвокату Трампа — Рудольфу Джулиани — в готовности быть слепым орудием в борьбе за победу на будущих президентских выборах;

— отказать Курту Волкеру в попытках корректировать кадровые решения в Администрации президента Украины;

— распустить парламент;

— опустить правительство;

— дать понять журналистам и всему политическому классу, что они — никто, и что президент намерен разговаривать не с планктоном, а с людским морем. Без посредников.

Таким образом новый глава нашего государства метит территорию и выстраивает свое представление о субъектности государства, вывешивая красные флажки на границах вмешательства извне, а также делает заявку на захват контрольного пакета власти внутри страны. Счастливый человек, наделенный властью, окрыленный возможностями и еще не ощутивший тяжесть ответственности и плен ограничений. Развернись, плечо, раззудись, рука…

Неофит пока еще не осознал в полной мере ни степени своей неподготовленности к должности, ни аксиомы — "чем выше пост во власти, тем меньше амплитуда колебаний". Непродуманное шевеление сверху способно маятником разорвать низы в клочья. Осознание этого — не шлагбаум для изменений, а необходимое условие успешного их проведения.

Читайте такжеВ чем разница между критиками Порошенко и ЗеленскогоУ Владимира Зеленского — наполеоновские амбиции. В этом нет ничего плохого, если они подкреплены широтой наполеоновского кругозора, способностью к стратегированию и ресурсами. Или хотя бы видением того, как эти условия обеспечить. Вот об этом и поговорим.

Но для начала несколько слов о самом Зеленском. Глядя на нового хозяина Банковой, одни видят Голобородько, другие — Коломойского, кое-кто даже Авакова, но не Зеленского. А он есть. На публичном аверсе этого человека — тепло семейных и человеческих ценностей, забота о простых людях, остроумие народного мстителя. На реверсе — холод стали решений под девизом: "Ничего личного" и унижающее человеческое достоинство богемное хамство. При этом Владимир Зеленский не пришел во власть с целью стать богаче Ахметова, как позавчерашний его предшественник, или просто стать богаче всех, как вчерашний. Он действительно хочет изменить страну. Причем резко, быстро, не стесняясь в методах.

"Угу, изменить под патронатом Коломойского…" — скептически заметят многие. Непростая тема. Зеленский — не марионетка Коломойского. Для того чтобы ею быть, нужно попасться в сети. На воровстве бюджетных денег или быть чиновником "на абонементе", оказывающем услуги олигарху. У Зеленского нет компроматной зависимости от Коломойского. И бизнес-зависимости нет — продукты "95 квартала" могут выходить на любом канале.

Но есть зависимость психологическая. Шесть лет партнерства на одном канале. Человеческие отношения с тем, кто прочел книжек больше, чем некоторые парламентские фракции, понятно циничен в бизнесе и, если хочет, обаятелен в отношениях. Влияние Коломойского несомненно будет проклевываться в политике и кадрах Зеленского, но далеко не в том масштабе, которого ожидали.

Вот лишь несколько примеров, когда Зеленский смог сказать "нет":

— Игорь Коломойский был против досрочных парламентских выборов без изменения закона об их проведении;

— Игорь Коломойский хотел сохранить посты за Юрием Луценко и Александром Турчиновым;

— Игорь Коломойский видел внушительный отряд своих кандидатов в депутаты под флагом "Слуги народа" — на мажоритарных округах и в списке.

Читайте такжеПочему порохоботам стыдно за шаурму ЗеленскогоРазразившийся на этой неделе скандал был вызван результатом проверки черновых списков СН на предмет связи кандидатов со структурами, аффилированными с группой "Приват". Проверку, кстати, проводили сотрудники СБУ. В результате все, у кого была найдена связь, из перечня потенциальных кандидатов Зеленским были вычеркнуты как "зашкварные"… До съезда еще есть время. И "Слуге народа" все так же на выборах нужны "Плюсы". Но пока так…

Андрей Богдан, юридически спорно назначенный на пост главы Администрации президента, не является "смотрящим" Коломойского. Ну, чуть присматривающим.

Во-первых, у Богдана и Зеленского есть своя история отношений. Она давняя, автономная и достаточно доверительная, что крайне важно для новоизбранного президента. Во-вторых, помните, у президента Ельцина был пресс-секретарь Костиков, которого называли переводчиком с пьяного на русский? Так вот, для Зеленского Богдан не "смотрящий", а переводчик с кулуарного на неофитский. Учитывая, что в Администрации Зеленский окружил себя домашними тапочками из тумбочки прошлой жизни, Андрей Богдан оказался единственным вокулуаренным персонажем, знакомым с правилами навигации в госбюрократии и рифами реальных интересов основных политических игроков. Правда, лоцман из него так себе. Поскольку с рифами он знаком, но чхать на них хотел…

Впрочем, как и на правила. И отсюда — в-третьих: Богдан — президентский блок питания решимостью, бесцеремонностью и шапкозакидательством. Станет ли сильно предприимчивый юрист и удачливый бизнесмен блоком кормления президента, как многие предполагают, — вопрос. Но источником проблем — уже стал.

И тут уместно вспомнить об американцах, не желающих разбираться в полутонах и воспринимающих Богдана как однозначное доказательство контроля Коломойского над Зеленским. С этим фактором не считаться нельзя. Если человек талантлив, то он талантлив во всем. Вот и Игорю Валерьевичу удалось стать точкой консенсуса, восстановив против себя республиканцев, демократов, Белый дом и Госдеп. Проекция этого консенсуса ложится и на главу Администрации, что осложняет отношения президента Украины с Вашингтоном.

Кроме того, эффективный глава Администрации — это опытный аппаратчик и мастер над шептунами, а не вице-президент, фонтанирующий заявлениями и инициативами на фоне президента, который пока с трудом пытается преодолевать языковой барьер и по чуть-чуть осознает барьер ответственности за сказанное.

Не забываем также, что глава Администрации — это стратег. Андрей Богдан — креативный спринтер, молниеносный и решительный как рейдерский захват. Он — педаль газа. А кто выполняет функцию балансирующего тормоза и поставщика интеллектуального топлива в механизм президентского двигателя?

Читайте такжеКакое влияние могут иметь на Зеленского олигархиПо идее, в балансе президентского окружения такую роль должен исполнять первый помощник, место которого занял Сергей Шефир, давний партнер и соратник президента по "95 кварталу". Но пока что самый взрослый назначенец Зеленского скорее готов к роли ребе, дающего мудрые жизненные, но не политически содержательные советы.

Возможно, Иван Баканов умный и достойный человек. Но когда он будет уходить в отставку с поста главы СБУ, он унесет с собой в лучшем случае процентов 50 знаний и пониманий о работе этой структуры. Глубже его никто и никогда не пустит. Так было с каждым, кто приходил со стороны управлять Службой. Даже если приходивший человек являлся не только гражданским лицом — продуктом революционной кадровой целесообразности, но и особо ценным агентом КГБ СССР. Пока же Баканов является скорее пленником структуры, нежели ее руководителем: это мосты в стране в первый день ломаются, а стационарная прослушка кабинетов работает исправно. Отчасти, вследствие этого обстоятельства, в СБУ считают, что в скором времени Иван Баканов может поменять кресло на Владимирской на то, что в кабинете на Резницкой.

На фоне того, что моэли из гражданского общества и западных партнеров подкрадываются к полномочиям СБУ, президенту никто не объяснил, что для осуществления его функций при действующей Конституции крайне важно откопать и реанимировать Службу внешней разведки. Очевидно, что Зеленскому нужно не рубить "Лес" на коммерческий кругляк Владиславом Бухаревым, а приглашать кого-то из чудом спасшихся от деградации "лесников" и восстанавливать эффективность структуры.

В целом назначения Зеленского и, в первую очередь, в АП свидетельствуют о том, что у президента проблемы с делегированием доверия. Не функций, не решений, как это было у Порошенко, а именно доверия.

За исключением Вадима Пристайко, способного компетентно сопровождать внешнеполитическую деятельность президента и взявшегося за будущий пост министра "продавать такого слона", Зеленский окружил себя бесконтентными, но доверенными людьми. Теми, кто прошел с ним путь в прошлой жизни и доказал, что им можно доверять. Они — фильтр между содержательными инициативами извне и решениями, принимаемыми президентом. Они — переходники, контролирующие напряжение и смыслы.

Президент — это человек, который в день принимает сотню решений. Знать все глубоко и досконально не может никто. Но решения за президентом, а не за теми, на кого он вопросительно смотрит в ожидании рекомендуемого ответа, доверяя его формулирование людям только потому, что когда-то с ними было съедено пару унций соли. Внешняя политика, обороноспособность, энергетика, регионы, кадровая политика, взаимодействие с другими органами власти, бюджет, МВФ, НБУ… Каждая из этих тем — минное поле. И ни одного компетентного сапера.

Ситуация усугубляется тем, что Владимир Зеленский в большинстве вопросов не готов к личной экспертизе. В его голове не существует наработанных шкал оценки тех или иных предложений. Наработка таких шкал не была целью его предыдущей жизни. В своем деле он профессионально крепок. В новообретенном — уязвим и некомпетентен.

Читайте такжеУ Зеленского есть два пути: какой он выберет?Зеленский — не Нео, к затылку которого можно подключить зонд и закачать умение владеть каратэ или управлять вертолетом. Для того чтобы сформировать собственное отношение к любому из вышеперечисленных вопросов, необходимо выслушать и понять десятки мнений, и в результате — сложить свое. Только так качественно заполняются файлы компетенций. Когда же их своим собственным мнением заполняет отдельно взятый дядька, потому что так быстрее, у президента страдает интеллектуальная вестибулярка, и с ним вместе от стены к стене носит всю страну. При этом нужно помнить: за пустоту в его голове ведут борьбу не только сегменты окружения, искренние или корыстолюбивые советники, олигархи и заказчики корпоративов рангом поменьше, но и геополитические системы. Именно потому, что мировоззрение президента Зеленскому еще только предстоит наработать, рядом должны были оказаться не только отличники верности и троечники компетентности.

Пока уверенность в том, что эмоция способна заменить компетентность, в президенте сильна так же, как и уверенность в том, что новое поколение тотально должно заменить всех предшественников. Для Зеленского смена поколений и есть исчерпывающий ответ на вопрос о стратегии перемен.

Рецепт прост. В результате парламентских выборов президент и его команда планируют зацементироваться на всех ветвях власти: большинство в Раде и свое, сформированное большинством, правительство. Расставить новых людей во главе перечня свежевыученных государственных органов — и дело в шляпе! Выпускники Гарварда, Кембриджа, и "кривоносые" оксфордовцы встанут у рулей министерств, комитетов, служб… и обнаружат, что рулить нечем. Государственные механизмы развалены, управляемость утрачена, компетентность ниже плинтуса. Почти везде коррупционные пирамиды имитируют существование функциональных. Это когда деньги от следователя до министра обмыливаясь, но поднимаются и доходят, а исполнение приказа министра на пути вниз может быть сорвано продажностью любого из иерархических звеньев, либо низким профессиональным уровнем исполнителей. Часто приходится слышать: "Зеленский — не человек системы, и поэтому только такой, как он, может ее разрушить". Все правильно. Только системы нет. Ее необходимо отстраивать на новых принципах и с качественными кадрами.

Читайте такжеПрезумпция негодяйства: когда ошибки начнут бить по рейтингу ЗеленскогоСтолкнувшись с реальностью и осознанием полной ответственности, Зеленский поймет, что видеообращениями и удачными фразами от авторского цеха ситуацию не поправить. Кадровый состав может полинять уже к зиме. Ибо придется принимать и реализовывать множество важных, порой судьбоносных для страны, решений.

Отношения с Россией. Бросаться хлесткими заявлениями с призывом к странам СНГ повторить опыт Украины, проголосовавшей за несистемного человека, — можно. Только нужно помнить две вещи.

Во-первых, оппозиции этих стран уже окрылялись украинскими Майданами, а потом прибивались к земле их экономическими и коррупционными последствиями, которые соседние авторитарные лидеры демонстрировали в телевизоре своим согражданам. Во-вторых, для того чтобы дерзить, нужно иметь за собой объединенную страну (а 73% проголосовавших против Порошенко — это еще далеко не объединение общества); нужно иметь развитый средний класс, который служит гарантом экономической стабильности, человеческого достоинства, демократии, а не охлократии; и нужен, разумеется, госбюджет, в котором негде мыши повеситься.

Не надо таскать тигра за усы, а потом прятаться за народ на референдуме, отводя людям право подписания капитуляции. Я, как и все, вижу результаты социологических опросов об отношениях с Россией и к России, и они меня, как гражданина, честно говоря, не радуют. Но президента избрали для принятия решений. И лучше пусть будет плохо ему, чем тошно народу, который может ужаснуться результатам собственного волеизъявления.

Путин не торопится закрывать тему войны на Донбассе. Зачем? Он ведь еще не получил того, что хотел, — ручную Украину. Зато российский бизнес торопится выйти с предложениями к новой украинской власти в обход опостылевшего бутылочного горлышка Медведчука. Уже сейчас Киев, Вена и Варшава наполнены переговорщиками, сулящими золотые горы за новые схемы в поставках газа, угля, нефти из России в Украину. Пряничные лотки на фоне кремлевской выставки кнутов. В этом всем новому президенту еще предстоит разобраться. И бескоренной подход Бориса Шефира "только бизнес" — в отношениях с РФ никак не подходит.

Отношения с Америкой. Еще две недели назад в отношениях с этой страной Украина могла проводить дипломатию триумфа. Но история с Джулиани, доставшаяся в наследство Зеленскому от предыдущей власти, смазала впечатление Белого дома. А после кадровых назначений, которые, повторюсь, Вашингтон связал однозначно с Игорем Коломойским, дипломатия Киева перешла в режим антикризисной.

Читайте такжеПочему депутаты на самом деле объявили войну ЗеленскомуВ результате усилий Волкера, Перри, Чалого и Тэйлора окно возможностей для встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом не закрылось: Владимир Зеленский вчера получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Состоится он, правда, уже после встречи американского президента с российским. Возможно, в августе-сентябре. Ясно одно: это будет не обмен флюидами. Конечно, состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом нужно помнить, что для Трампа Украина — "фишка" на американо-российском переговорном столе. Там еще есть "фишки" Сирии, Китая, Венесуэлы, Ирана… На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти "мост между Россией и Европой", "буферная зона, защищающая Европу от России" — олдскульная нудность. Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?" Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д. К продаже земли Зеленский и его команда готовы. А страны?

Некомпетентность власти и экономическую слабость страны чувствуют как в Москве, так и в Вашингтоне. И в этой ситуации крайне важно держать баланс, чувствовать меру допустимого влияния. Время мусорных цен на активы не должно стать временем грязных сделок, ведущих к потере суверенитета.

Это лишь часть проблем, которые придется осознать и с колес решать Владимиру Зеленскому. Если смотреть из вчерашнего дня, может сложиться впечатление абсолютной безнадеги и неизбежного проигрыша страны. Но если посмотреть из завтрашнего, то, может быть, мы встали на правильный путь?

Пришло время меняться. Нам не удается эволюция. Она превращается в деградацию. Молча, про себя, сравните с 1991 годом цифры, которыми описывались площадь страны.., население страны.., ВВП страны.., промышленный потенциал страны.., научный потенциал страны.., качество подготовки кадров в стране… Нам нужна революция. На этот раз не эмоциональная и праведная, а креативная и продуманная. Новаторская революция.

Давным-давно в "Зеркале недели" было написано: у нас нет сил и времени догонять, мы можем только прыгнуть. Осталось решить: куда, с кем, и как. Понимая при этом, что цифра — это не панацея, она не может заменить смысл, да и душа народа по блокчейнам не фасуется. Что демократия обеспечивается гражданами, а не жителями. Что с друзьями можно делать бизнес, но не управлять страной. Что горизонтально устроенному государству будет крайне сложно выживать по соседству с заскорузло-вертикальными.

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В детстве мама меня учила: люди делятся на два типа — тех, кто смеется, когда кто-то падает в лужу, и тех, кто бросается помогать. Сейчас в политическом и медийном классе старожилы процесса разделились на тех, в ком опыт не оставил места надежде, и тех, в ком надежда побеждает опыт. С ужасом понимаю, что меня сносит ко вторым.

Юлия Мостовая, главный редактор Zn.ua